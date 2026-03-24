Los asturianos de Valladolid, de visita por el Principado, en el 50º aniversario de su Centro

El Centro Asturiano de Valladolid celebra en este año 2026 el cincuentenario de su creación y para ello ha organizado un amplio programa. Recientemente, inauguraron una exposición fotográfica en el Centro Cívico José Luis Mosquera sobre el medio siglo de existencia del colectivo de asturianos en la capital castellano-leonesa. Además, este fin de semana pasado un grupo de 118 personas vinculadas a esta institución hicieron una excursión a Asturias, en la que visitaron distintos lugares de la región.

El presidente del Centro Asturiano de Valladolid, Alfonso Verdeja, en el centro, junto a la concejala vallisoletana Mayte Martínez, y otros representantes del Centro, en la inauguración de la exposición fotográfica. / .

El acto de inauguración de la exposición contó con la presencia de Maite Martínez, concejala de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Valladolid, y de José Luis Bellido Domingo, presidente de la Federación de Casas Regionales y Provinciales en Castilla y León. La muestra, donde se recopilan las fotografías de instalaciones, socios, directos y asociados, que resumen medio siglo de asociacionismo asturiano en Valladolid, estará abierta hasta el próximo 31 de marzo.

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Los participantes en la excursión del Centro Asturiano de Valladolid, en el Archivo de Indianos. / .

En el viaje del Centro Asturiano de Valladolid participaron las personas que habitualmente colaboran en el montaje y la atención de la caseta con la que están presentes en la Feria de Folklore y Gastronomía de Valladolid. Los excursionistas comenzaron su visita por el Archivo de Indianos-Museo de la Emigración de Colombres. Posteriormente, comieron en el llagar de Sidra Frutos en Quintueles (Villaviciosa) y pasaron en resto de la tarde en Oviedo. El domingo visitaron las instalaciones del Centro Asturiano de Oviedo y, ya por tarde, partieron de vuelta a Valladolid.