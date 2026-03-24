Asturias refuerza la protección a sus emigrantes ancianos: Llamedo presenta las nuevas ayudas en el Club Tinetense de Buenos Aires

El Principado se vuelca con unos de los asturianos emigrantes más necesitados, aquellos que llegan a la tercera edad con pocos recursos. La vicepresidenta Gimena Llamedo, que está de gira por Argentina, Chile y Uruguay para visitar las comunidades asturianas en Suramérica, ha presentado en Buenos Aires, durante su visita a la Asociación Civil Club Tinetense Residencia Asturiana, una nueva línea de ayudas que el Ejecutivo autonómico pondrá en marcha este año para personas mayores emigrantes que viven en residencias de América Latina. Estas ayudas podrán alcanzar los 6.000 euros anuales.

Las autoridades del Principado con los responsables del Club Tinetense / .

Se trata de una iniciativa pionera del Gobierno de Asturias para reforzar la protección social de la comunidad asturiana en el exterior. La convocatoria está dotada con 100.000 euros y que se lanzará esta primavera. Se dirigirá a personas mayores emigrantes asturianas de 65 años o más que residan en América Latina (América Central, América del Sur, México o las Antillas Mayores).

Este lunes, durante su visita a un centro de la tercera edad ubicado en la capital argentina que acoge a numerosos emigrantes asturianos, la vicepresidenta destacó que la nueva línea, que anunció en el último Congreso de Asturianía celebrado en Villaviciosa, responde a una prioridad clara del Ejecutivo autonómico: “Esta ayuda nace para cuidar a quienes llevaron con orgullo el nombre de Asturias a miles de kilómetros, mantuvieron vivo su vínculo con nuestra tierra y hoy merecen que Asturias también esté a su lado cuando más lo necesitan”.

El nuevo programa permitirá financiar los gastos facturados por las residencias de mayores en las que viven estas personas, con el fin de asegurar la cobertura de servicios esenciales y evitar situaciones de desamparo. Se trata, por tanto, de un apoyo económico directo orientado a garantizar el bienestar cotidiano de la población mayor asturiana en el exterior y a ofrecer una respuesta estable a necesidades básicas de atención y cuidados.

“La relación con nuestra emigración no puede quedarse solo en el reconocimiento o en la memoria: también tiene que traducirse en respuestas concretas cuando aparecen situaciones de vulnerabilidad”, indicó la vicepresidenta.

La Asociación Civil Club Tinetense Residencia Asturiana, donde la vicepresidenta Llamedo hizo su anuncio, es una una entidad de referencia para la colectividad asturiana en Buenos Aires y para la atención a personas mayores vinculadas a la emigración.

Por la izquierda, María Antonia Fernández Felgueroso, una residente en el Club Tinetense, Gimena Llamedo y Marcos Niño. / .

La institución está presidida por José Manuel Rodríguez Guevara y celebra este año su 40º aniversario. Surgió en 1986 como resultado de la fusión del histórico Club Tinetense de Buenos Aires, fundado en 1932, y de la Residencia Asturiana, creada en 1983. Tiene una capacidad de 100 plazas y una larga trayectoria de acompañamiento, protección y cuidados. El centro se ha consolidado como un referente de la tradición solidaria y del espíritu de apoyo mutuo que ha caracterizado casi desde su origen a la emigración asturiana en Argentina, donde además vive la mayor comunidad de emigrantes asturianos en América.

Reconocimiento de Asturianía al Centro de Cangas del Narcea

La delegación asturiana se desplazó a continuación al Centro Asturiano de Cangas del Narcea, que también está situado en el barrio de Palermo de la capital argentina. Fue fundado en 1925. Gimena Llamedo hizo entrega a su presidente, Carlos Antonio Ferré Rodríguez, del Reconocimiento de Asturianía. Llamedo recorrió las instalaciones y mantuvo un encuentro con la junta directiva.

Visita a Mar del Plata y a Lanús

La jornada del martes estuvo dedicada a visitar a la comunidad asturiana en Mar del Plata, donde la vicepresidenta Llanedo acudió al Centro Asturiano. Para hoy miércoles está previsto que se reúna con con Felipe Formariz, director de la Oficina Española de Turismo en Buenos Aires, y posteriormente, mantendrá un encuentro con los representantes del Centro Asturiano de Lanús y un encuentro con Julián Álvarez, intendente de la municipalidad de Lanús, una ciudad dentro del área metropolitana de Buenos Aires.