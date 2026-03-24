"Cachopo Freestyle", el himno asturiano del rapero ucraniano Questions4Later, que vive en Londres: "Es mi carta de amor a Asturias"

El rapero ucraniano Questions4Later, de nombre Andrey, tiene poco más de 30 años. Nació en Kiev. Ha vivido en Canadá y Escocia. Actualmente reside en Londres. Pero es un enamorado de Asturias, donde ha hecho grandes amigos. Fruto de esas experiencias en esta tierra grabó el rap “Cachopo Freestyle”, una canción que define como su “carta de amor” a Asturias. Esta es su historia y la historia de esta canción.

-¿Cómo fue su infancia en Kiev?

-Estupenda; la recuerdo con nostalgia, sobre todo ahora que hay una guerra en marcha. Yo era solo un niño: iba a la escuela, jugaba al fútbol. Tuve una infancia ucraniana divertida. Eran los años 90 y los primeros 2000, había muchas oportunidades, y mi padre es un hombre inteligente y emprendedor, así que hizo todo lo posible para que nuestra vida fuera cómoda. También, durante ese tiempo, había cierto caos. Ucrania se estaba formando como país tras el colapso de la URSS y del comunismo. En ese período también pasé un tiempo en Chipre con mi madre, siguiendo a unos amigos nuestros que se habían mudado allí. Fue allí donde empecé a aprender inglés, aunque regresamos a Ucrania poco después, pero yo seguí estudiándolo. En general, cuando miro atrás y pienso en mi infancia, recuerdo que fue una época rápida, en la que las cosas avanzaban deprisa; el Dynamo de Kiev vencía a grandes clubes europeos como el Barcelona y Real Madrid en la Champions League, e ignorando el caos, todo parecía prometedor.

-¿Cuándo emigraron a Canadá?

-Cuando tenía 11 años. Mi familia se mudó a Canadá en busca de mejores oportunidades y quizá de más estabilidad, ya que mis padres se sentían desanimados por lo que estaba ocurriendo en Ucrania. Nos mudamos a Toronto, Canadá, y fue allí donde crecí durante mi adolescencia y donde nació mi hermana pequeña. La vida en Canadá un gran impacto en mi identidad, porque aprendí el estilo de vida occidental, mi inglés mejoró mucho y me enamoré del rap y de la cultura hip hop. Al final, hice toda mi formación académica en Canadá, aunque mis padres, con el paso de los años, seguían echando demasiado de menos Ucrania, incluida nuestra cultura y nuestros amigos, así que regresaron a casa.

Questions4later con su amigo asturiano Ren, en Oviedo. / t

-¿Y usted qué hizo?

-Después de terminar el instituto en Canadá, quería ir a una buena universidad. Solicité plaza en distintas universidades de Canadá, Estados Unidos y Reino Unido; y una de las universidades que me aceptó fue la de Edimburgo, en Escocia. Echaba de menos estar cerca de Europa porque quería estar más cerca de Ucrania. Antes de empezar la universidad nunca había estado en el Reino Unido, pero la Universidad de Edimburgo es una buena institución y la ciudad me parecía genial, como un museo lleno de historia y cultura. Hice allí todo mi programa universitario y luego acabé consiguiendo un trabajo en la ciudad, así que seguí viviendo en Escocia durante un tiempo hasta que me mudé a Londres en 2020. Ahora vivo en el norte de Londres, pero mi mujer y yo estamos pensando en una próxima aventura fuera del Reino Unido.

-¿Cuándo descubrió la música, el rap?

-Mi primer interés por el rap surgió incluso antes de mudarme a Canadá. En Ucrania veía en la televisión videoclips de Eminem y Lil Bow Wow, que me gustaban mucho, y escribí mis primeras letras de rap en inglés. Durante mis primeros años en Canadá seguí escuchando a Eminem, incluso viendo fragmentos de su película “8 Miles”. Me inspiraba porque mostraba cómo la música y la escritura de letras pueden ayudarte a encontrar una voz, compartir tus sentimientos de una forma guay y a darte fuerza. Luego descubrí a muchos otros artistas de rap y R&B, ya que esa música estaba en pleno auge, especialmente en Norteamérica. Lo que más me atrajo del rap fue su narrativa y esa cultura de confianza y dureza; así que, al mudarme de país y enfrentarme a las dificultades iniciales de no ser el típico chico canadiense, empecé a escribir letras como una forma de expresar mis reflexiones y mis preocupaciones. Empecé entonces a escribir rap y nunca he dejado de hacerlo.

Questions4later en una foto que titula "Hórreo and me". / .

-¿En qué idioma se siente más cómodo rapeando?

-Me siento más cómodo rapeando en inglés porque, desde que dejé Ucrania, el inglés se convirtió en mi idioma principal en la vida, aparte de cuando trato con mi familia o con amigos ucranianos. Me di cuenta de que podía contar mi historia y transmitir nuestras filosofías ucranianas y de Europa del Este a mis amigos en Reino Unido y Canadá, y en general en Occidente. Aunque rapeo en inglés, me gusta salpicar mis canciones con palabras o expresiones en ucraniano y en otros idiomas de Europa del Este.

-¿Qué tipo de temas te gusta explorar en tus canciones?

-Además de explorar y promover la cultura ucraniana y de Europa del Este, me gusta inspirarme en pasiones clave para mí, como las MMA (Artes Marciales Mixtas, en inglés), al tiempo que reflexiono sobre mi propio recorrido e intento inspirar a otros a abrazar la vulnerabilidad y encontrar sentido en sus propias experiencias. Por ejemplo, Asturias se convirtió en un lugar especial para mí y por eso hice Cachopo Freestyle. Mis experiencias viajando a Asturias fueron culturales, pero también personales, ya que me dieron espacio para reflexionar sobre algunas cosas de mi vida.

Questions4later con su amigo asturiano Cabo, en Oviedo / .

-¿Rapear también es una forma de difundir su cultura ucraniana?

–Yo rapeo sobre todo en inglés, pero sí añado palabras y frases en ucraniano a mis canciones para representar mi cultura y mostrar a los oyentes que no me conocen quién soy y cuál es mi origen, sin decir explícitamente que soy ucraniano o de Europa del Este. Además, siento que algunas palabras ucranianas suenan muy bien y pueden ser adoptadas por audiencias internacionales. Por ejemplo, en los últimos años artistas nigerianos como Burna Boy y Asake, o artistas en español como Rosalía o Bad Bunny, se han vuelto populares globalmente y utilizan sus propios idiomas mientras el público angloparlante va incorporando y haciendo referencia a esas palabras o expresiones nigerianas o españolas. También es una forma muy guay de promover tu cultura.

-¿Cómo ha sido hasta ahora su carrera musical?

-Aunque llevo escribiendo desde que era un niño, solo me convertí en artista (como Questions4Later) y empecé a lanzar música hace 5 años. Trabajaba en el mundo corporativo después de la universidad y, durante la Covid, dejé mi trabajo, me tomé un descanso y decidí que por fin tenía que publicar música, porque tenía algo diferente que ofrecer. He estado trabajando en mi sonido durante estos años y grabando temas. En 2024 decidí hacer “Eastern European”, un tema divertido que celebra la cultura de Europa del Este en un sentido amplio. Era una canción de estilo freestyle, con un sonido drill entretenido, que hacía referencia a nuestras comidas, nuestra jerga, etc., y vino acompañada de un videoclip limpio que lanzamos en Instagram. De hecho, fue dirigido y editado en Londres por Cabo, un creativo asturiano de Muchogusto Studios. Tuvo una buena acogida y a la gente le gustó, especialmente a muchos de los hermanos ucranianos y del Este de Europa.

El rapero ucraniano Questions4later en Covadonga. / t

-¿Y después?

-Después de eso quise empezar a representar a los europeos del Este en Londres y en el extranjero de una manera más intencionada, porque no había una voz única que nos representara como grupo amplio, compartiendo cosas y experiencias similares. Decidí crear “Eastern European 2”. Esta ya fue un sencillo propiamente dicho, con un estribillo tipo himno, y describía con más seriedad la experiencia de los europeos del Este en Londres. Quería rodar un gran vídeo para ello, así que me encontré con un director ucraniano en Londres llamado Liakh. Conectamos por la visión del proyecto y se le ocurrió un gran concepto para el vídeo; con nuestra pasión compartida por el BJJ (jiu-jitsu brasileño) y el MMA, el vídeo se centraba en personas siendo estranguladas con la técnica de “rear naked choke” (RNC), simbolizando así la lucha de los europeos del Este y de los inmigrantes en el extranjero, mientras rendía homenaje a un arte marcial. Conseguimos reunir un equipo de colaboradores liderado por Spindle Films Production y, manteniéndonos dentro de un presupuesto pequeño, hacer un videoclip completo o un mini filme. Todo el que lo vio quedó impresionado y conmovido por el mensaje, e incluso conseguimos una reseña de 5 estrellas de David Reviews (una publicación destacada en los sectores del cine, el videoclip y la publicidad). Eso consolidó de verdad mi enfoque a la hora de representar la cultura y la herencia de Europa del Este, y al hacer referencias a las MMA en mi música. Mi música es un reflejo de historias y experiencias personales que van más allá de esos temas. Sigo trabajando fuera de la música, pero la música se está volviendo el algo más serio para mí cada año que pasa.

-¿Y cómo descubrió Asturias?

-Cuando vivía en Edimburgo, en 2017 se mudó al mismo piso en el que yo estaba un nuevo compañero al que llamamos Ren (Álvaro Reneses), que era de Oviedo. Nos hicimos muy buenos amigos enseguida porque a los dos nos gustaban el rap, la moda y el baloncesto. Yo no conocía Asturias ni Oviedo antes de eso, más allá de quizá haber oído hablar de ello en la película “Vicky Cristina Barcelona” de Woody Allen. Él empezó a hablarme de su ciudad y de su región, y me invitaba a ir de visita, así que en 2018 hice mi primer viaje a Oviedo para las fiestas de San Mateo. Fue una experiencia genial y probé el cachopo, la sidra, la fabada, etc., todo por primera vez. También conocí a muchos de sus amigos y salimos de fiesta en el Funky Room, que por desgracia ya no existe. Algunos de sus amigos se convirtieron en amigos míos, como Cabo, que me ayudó con el primer proyecto de “Eastern European”. Luego, un año después, estaba pasando por una etapa dura y depresiva de mi vida, y no tenía planes para Navidad, así que Ren y su familia (Miguel y Sole) me invitaron a quedarme en su casa durante más de una semana, en las fiestas.

Con sus amigos asturianos, de fiesta en San Mateo en 2018 / t

-¿Qué encontró en Asturias?

-Fue una época bonita porque me sentí muy acogido por su familia. Necesitaba cambiar de aires respecto al Reino Unido, así que estar en Oviedo y en Asturias fue sanador. Salía a correr o a caminar, reflexionando sobre mi vida y mis relaciones mientras disfrutaba del paisaje, de la cultura local y de alguna fiesta ocasional. Es la calidez de la gente asturiana, mezclada con la tranquilidad de los paisajes y una cultura orgullosa e increíble, lo que hace que sea un lugar especial. Desde entonces he visitado Asturias, y sobre todo Oviedo, casi todos los años. Mi último viaje fue este enero, cuando estuve en Asturias con mi mujer y pasamos tiempo en Oviedo y Gijón. Además, la mayor parte de las imágenes de los videoclips de “Cachopo Freestyle” se grabaron durante ese viaje.ç

-¿Qué quieres expresar con ese tema?

-Cachopo Freestyle es mi carta de amor a Asturias. Surgió después de otro viaje con Ren a Asturias, ya que él ha estado viviendo fuera de casa, en el Reino Unido, así que hacíamos esos viajes juntos y a veces era yo quien insistía en organizar nuestro “viaje anual a Oviedo/Asturias”. Ren me dijo: “Eres artista, haces rap, y te encanta venir a Asturias, ¿por qué no haces una canción sobre ello, ahora que este lugar se ha vuelto especial para ti?”. Hace un año acabé grabando mi primera maqueta para esta canción, compartiendo esencialmente mi amor por la región y, al mismo tiempo, reflexionando sobre cómo me sentía durante mis viajes allí, ya que, como he dicho muchas veces, cuando venía a Asturias reflexionaba sobre mi vida. Así que esta canción terminó siendo algo más profundo que un simple tema que describe un lugar y su comida, y también se adentra más en mis pensamientos y reflexiones personales, algo que se puede escuchar en la segunda parte de la primera estrofa, donde hablo de lo difícil que es alcanzar mi potencial, y en la segunda parte de la segunda estrofa, donde me pregunto qué es realmente el hogar.

-¿Ya lo presentó en Asturias?

-El año pasado, Cabo decidió organizar un pequeño evento musical por su cumpleaños junto a un hórreo en Oviedo y me invitó a interpretar algunas de mis canciones. Me di cuenta de que sería especial tener preparada una versión demo de “Cachopo Freestyle”, así que la presenté allí por primera vez. Después de unos meses finalmente la grabé bien y terminé la canción. Luego acabé el vídeo y la publiqué. Nunca esperé recibir una acogida tan positiva por parte de los asturianos, así que ha sido una bendición. Siento que conozco bastante bien la región, aunque todavía necesito recorrer en coche todos los pueblos y ciudades para comprenderla mejor y encontrar más pastelerías que hagan mi postre favorito: la casadiella (risas).

-¿Qué significa hoy ser ucraniano en Europa?

-Ahora mismo siento que los ucranianos en Europa generan sentimientos encontrados. En general, Europa ha apoyado mucho a los ucranianos, y sé que Asturias ha prestado mucha ayuda a los refugiados ucranianos y que España está apoyando el esfuerzo de defensa de Ucrania. Como la guerra se ha prolongado durante muchos años, en Europa ha aparecido cierto cansancio en algunas personas respecto a apoyar constantemente a los ucranianos y, con el aumento del coste de la vida, mucha gente quiere que sus países concentren el gasto dentro de sus fronteras en lugar de enviarlo a la defensa de Ucrania. Lo entiendo, y es un tema complicado porque, por un lado, Ucrania es mi país de origen y está protegiendo al resto de Europa de que la influencia rusa siga avanzando. Al mismo tiempo, la vida continúa y la gente no quiere que las cosas cuesten tanto y quiere vivir mejor en el resto de Europa. Como yo no soy refugiado, porque dejé Ucrania hace mucho tiempo, mi experiencia es distinta a la de algunos refugiados o inmigrantes ucranianos más recientes. Aun así, ha sido estupendo conocer a tantos ucranianos en el Reino Unido o en España a nivel personal, porque siempre es agradable conectar con gente de tu misma nacionalidad.

-¿Le está afectado la guerra personalmente?

-Tengo familia y amigos allí, y este último invierno ha sido extremadamente difícil, con temperaturas gélidas y cortes de electricidad debido a los ataques rusos contra las infraestructuras. Conozco a personas que están sirviendo en el frente y a otras que tienen miedo de ser llamadas a combatir porque allí la situación es muy brutal, y creo que es difícil juzgar a la gente que quiere vivir.

-¿Esta situación intensifica su identidad ucraniana?

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-Incluso antes de la guerra, siempre me sentí orgulloso de mis raíces, de la cultura ucraniana, y siempre he sentido que Ucrania se identifica con los valores europeos. Ahora es aún más importante celebrar nuestra cultura, pero sin imponérsela a la gente. Creo que, a mi manera, puedo promover sutilmente nuestra cultura a través de mi música o de mi marca, lo que hace que la gente conozca a nuestro pueblo y nuestra cultura desde otra perspectiva. Algo que es muy importante es subrayar la diferencia entre ucranianos y rusos, porque históricamente mucha gente ha metido a los ucranianos en el mismo saco que los rusos. Yo mismo crecí con muchas influencias rusas y hablando el idioma, pero tomé una decisión consciente cuando empezó la guerra a gran escala: comunicarme en ucraniano con mis amigos y familiares ucranianos.