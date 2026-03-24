Paco Arango, presidente de la Fundación Aladina: "El Míster comunica; si le abres la puerta, flipas en colores"

Dirigiéndose antes a los que no creen que a los que creen, el filántropo astur-mexicano Paco Arango, presidente de la Fundación Aladina, que se dedica a acompañar a niños y adolescentes con cáncer, declaró ayer en el Club LA NUEVA ESPAÑA de Oviedo que coincide con Platón a la hora de hablar sobre Dios: "Si existe, tiene que tener comunicación; y el Míster es comunicativo. Si abres la puerta de verdad vas a flipar en colores".

Con ese entusiasmo y esa camaradería que predica también en internet (elmister.org), Arango ha llevado estas reflexiones al libro "Si no crees en Dios, te doy su teléfono". "Aparte del bien que haya hecho en mi vida", razonó ante un abarrotado auditorio, "el propósito es que yo contara esto, que abran la puerta, que no hay que hacer una oposición, no hay que hacer nada".

Arango habló sobre sus experiencias milagrosas, instantes en los que ha sentido la presencia de Dios a través de conexiones inesperadas y la aparición de arcoíris en momentos reveladores. "Para entrar en el renio del cielo tienes que ser como un niño, yo lo soy, no he perdido la fe, Dios está muy contento con lo que hago y me regala mucha magia, somos colegas, esa es la relación", confesó. Al final de la charla, insistió a los que le preguntaban qué podían hacer por la fundación: "Hay tanto que hacer... Buscad por vuestra cuenta porque a lo mejor es aquel mendigo, ayudar a cambiar la rueda a ese tío... Lo bueno es que puedes empezar ya mismo, nada más salir por esa puerta".

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En este momento en que la humanidad ha llegado a su mayoría de edad, sugirió Arango, "hay mucha hambre de Dios, no hambre de iglesia, por primera vez se puede hablar de Dios sin tabúes, mirad a Rosalía". Además de sus experiencias con niños y jóvenes desde la Fundación Aladina (presencia en 22 hospitales, una inversión de 30 millones en infraestructuras), Arango habló también de sus orígenes en Cuba y América, del regreso a Asturias y de su parte vasca. "He sido como Kunta Kinte, buscando mis raíces, y ahora me estoy agarrando a Asturias como un clavo". En mayo, reveló, se casa. "Cuando lo digo, lo flipo. Mi madre, de Bilbao, me decía, no estés solo, búscate una vasca que te cuide, aunque no le gustaba ninguna, y me caso con una chica vasca, Begoña, y me ha tocado la lotería, y ya no voy a estar solo".