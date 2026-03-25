Gimena Llamedo, con los asturianos de Mar del Plata (Argentina), anuncia la ampliación del programa "Añoranza"

La visita de la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, a los asturianos de Mar del Plata (Argentina) llegó acompañada de un anuncio: el de que el gobierno regional del Principado ampliará el programa "Añoranza" para que más emigrantes asturianos pueden reencontrarse con su tierra natal. El Gobierno de Asturias mejorará este programa para facilitar que más personas emigrantes puedan regresar temporalmente al Principado y reencontrarse con sus raíces. La próxima convocatoria contará con un 50% más de presupuesto, al pasar de 60.000 a 90.000 euros; rebajará la edad mínima de acceso de 65 a 60 años y se abrirá por primera vez a hijos e hijas de personas nacidas en Asturias.

La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, anunció estas medidas durante su visita al Centro Asturiano de Mar del Plata, una entidad histórica de la diáspora en Argentina, fundada en 1914 y que cuenta con el reconocimiento oficial de asturianía desde 1985. Fue recibida en su visita por el presidente del centro, el gijonés José Manuel García Vecino, y por la secretaria, Marcela Amenábar, nieta de asturianos emigrantes de Candamo.

Con estos cambios, el Principado persigue que el programa llegue a más personas, se adapte con mayor facilidad a la realidad actual de la emigración y mantenga viva una de las iniciativas más simbólicas de las políticas de emigración y retorno. "Añoranza" está dirigido a personas emigrantes con dificultades para viajar y les permite regresar temporalmente a Asturias, reencontrarse con familiares y amistades y volver a pisar la tierra de la que partieron hace años.

La vicepresidenta regional apuntó que “el compromiso del Principado es claro: escuchar a nuestra comunidad en el exterior y mejorar, convocatoria a convocatoria, las herramientas que ponemos a su disposición para mantener vivos los lazos con su tierra”. En este sentido, el programa permite a personas seleccionadas regresar temporalmente a Asturias y participar en una estancia que combina visitas a sus concejos de origen, actividades culturales y el conocimiento de la realidad actual de la comunidad. “Añoranza es mucho más que un viaje: es una forma de volver a casa, de recuperar vínculos y de reconocer a quienes, pese a la distancia, nunca han dejado de sentirse parte de Asturias”, ha subrayado Llamedo.

La edición de 2025 ya supuso un primer paso en la mejora del programa, con una dotación de 60.000 euros y la financiación del viaje y la estancia de hasta ocho personas. La convocatoria de este año incorpora cuatro plazas más y adoptará una fórmula más abierta, flexible y cercana a las distintas realidades familiares de la emigración asturiana.

La vicepresidenta quiso dar a conocer estas mejoras en el Centro Asturiano de Mar del Plata, por su profundo valor simbólico para la emigración asturiana en Argentina. Con más de un siglo de trayectoria, la entidad, presidida por José Manuel G. Vecino, representa el legado de varias generaciones que mantuvieron vivo el vínculo con su tierra al otro lado del Atlántico y que siguen haciendo de estos centros espacios de encuentro, convivencia y pertenencia. Durante la visita, Llamedo agradeció esta labor y subrayó la función que continúan desempeñando los centros asturianos como puntos de referencia para la comunidad en el exterior.

La visita a Mar del Plata forma parte del viaje institucional que la vicepresidenta desarrolla en Argentina y Uruguay para estrechar los lazos del Principado con la emigración asturiana del Cono Sur y reforzar la relación con unas entidades que siguen siendo hoy una referencia para miles de asturianos y asturianas.

En la tarde de este miércoles, Llamedo está visitando el Centro Asturiano de Lanús, que recientemente ha resurgido gracias a la pujanza de un grupo de asociados que tomaron el relevo tras la pandemia. Para este jueves, día 26, está previsto de Llamedo cisite el Centro Asturiano de Santa Fe, un caso excepcional dentro del universos de comunidades asturianas en América pues tiene el único colegio del mundo donde se imparte cultura asturiana, con medio millar de alumnos.