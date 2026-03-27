El Centro Asturiano de Lanús, en Argentina, acogerá el próximo curso de extensión de la Escuela de Asturianía

Centro Asturiano de Lanús acogerá este año uno de los cursos de extensión de la Escuela de Asturianía, una iniciativa impulsada por el Principado para fortalecer el vínculo con las comunidades del exterior, reforzar la transmisión cultural entre generaciones y ofrecer formación en lengua, cultura, historia e identidad. Así lo anunció la vicepresidenta del Gobierno de Asturias, Gimena Llamedo, durante su encuentro con los representantes de este Centro, ya centenario, que ha resurgido con fuerza tras la pandemia gracias a la llegada de una joven directiva.

En la imagen, la delegación asturiana ante el Consejo Deliberante de Lanús con representantes de la institución. / PA

Llamedo ha realizado este anuncio durante su visita al centro, una entidad centenaria fundada en 1925 y presidida por Fabián Martínez, a quien ha hecho entrega del Reconocimiento de Asturianía que el Principado ha concedido este año a la institución. En la visita participaron también la presidenta del Consejo de Comunidades Asturianas, María Antonia Fernández Felgueroso, y el director general en funciones de Emigración y Políticas de Retorno, Marcos Niño.

La elección de Lanús para acoger uno de los cursos de extensión "refuerza la función del centro como uno de los referentes de la colectividad asturiana en Argentina y reconoce su trayectoria de un siglo al servicio de la comunidad", según el Principado. La Escuela de Asturianía contribuye a mantener y difundir la cultura regional entre las comunidades del exterior. A través de sus cursos de extensión, acerca a los centros actividades formativas y culturales vinculadas a la lengua asturiana, la música, la tradición, la historia y el patrimonio inmaterial. Su objetivo es mantener viva la conexión con las raíces, facilitar el relevo generacional y apoyar el trabajo que realizan las entidades asturianas fuera de la comunidad autónoma.

La delegación asturiana con representantes del grupo de gaitas y baile del Centro Asturiano de Lanús. / PA

Durante su intervención, la vicepresidenta subrayó que el Centro Asturiano de Lanús representa “una parte muy valiosa de la memoria colectiva de Asturias en Argentina” y destacó que acoger el curso de extensión supone también “una forma de mirar al futuro, de seguir sembrando asturianía entre las nuevas generaciones”.

Una camiseta del exsportinguista Izquierdoz, que ahora es capitán del Club Atlético Lanús

La jornada en la ciudad argentina incluyó un reconocimiento institucional por parte de la ciudad. El pleno del Consejo Deliberante de Lanús ha aprobado el nombramiento de Gimena Llamedo como visitante ilustre, una distinción que le ha comunicado personalmente el presidente del órgano, Nicolás Russo, en una recepción oficial.

En ese encuentro institucional, Russo —que es, además, presidente del Club Atlético Lanús— ha hecho entrega a la vicepresidenta de una camiseta del defensa Carlos Izquierdoz, ex capitán del Real Sporting de Gijón y actual capitán del club argentino, en un gesto cargado de simbolismo y cercanía entre Asturias y esta ciudad de la provincia de Buenos Aires.

Nicolás Russo entrega a Gimena Llamedo la camiseta de Izquierdoz junto a la secretaria de Educación y Cultura del Consejo Deliberante de Lanús. / PA

Antes de desplazarse al Centro Asturiano, la delegación del Principado mantuvo una reunión con autoridades educativas y culturales de la ciudad de Lanús, que forma parte del área metropolitana bonaerense. Ya en el centro, Llamedo participó en un encuentro con empresarios gastronómicos, así como con representantes de la federación de empresarios del sector turístico, en una agenda orientada a compartir experiencias ligadas a la promoción cultural, la hostelería y la actividad asociativa.

La vicepresidenta celebró, asimismo, un encuentro con emigrantes asturianos residentes en la zona, entre ellos, la escritora y poeta María del Pilar Corripio, en un acto marcado por el reconocimiento a una comunidad que mantiene vivo, a miles de kilómetros, el vínculo con su tierra de origen.

La delegación asturiana con representantes de la municipalidad y del Centro Asturiano. En el centro, Isidro Montes y Fabián Martínez, este último con el Diploma del Reconocimiento de Asturianía. / PA

La visita finalizó con una fiesta de asturianía, en la que la municipalidad de Lanús rindió homenaje a dos negocios históricos de origen asturiano, profundamente arraigados en la ciudad: Las Palmas y La Diva, que reflejan la huella que la emigración asturiana ha dejado en la vida social, económica y cultural del municipio. También se ha recordado a los 55 asturianos desaparecidos en la dictadura argentina, de cuyo golpe se acaba de cumplir medio siglo.

Noticias relacionadas

Esta parada en Lanús forma parte del viaje institucional que la vicepresidenta desarrolla en Argentina y Uruguay para estrechar la relación del Principado con la colectividad asturiana en ambos países, reforzar el contacto con las entidades del exterior y seguir acompañando a quienes mantienen viva la identidad asturiana al otro lado del Atlántico.