Astur-argentinos
El Centro Asturiano de Lanús, en Argentina, acogerá el próximo curso de extensión de la Escuela de Asturianía
La vicepresidenta regional, Gimena Llamedo, se encuentra con los asturianos de Lanús y les comunica que serán la sede del próximo curso sobre música y folklore asturianos, lo que "refuerza la función del centro como uno de los referentes de la colectividad asturiana en Argentina y reconoce su trayectoria de un siglo al servicio de la comunidad",
E. L.
Centro Asturiano de Lanús acogerá este año uno de los cursos de extensión de la Escuela de Asturianía, una iniciativa impulsada por el Principado para fortalecer el vínculo con las comunidades del exterior, reforzar la transmisión cultural entre generaciones y ofrecer formación en lengua, cultura, historia e identidad. Así lo anunció la vicepresidenta del Gobierno de Asturias, Gimena Llamedo, durante su encuentro con los representantes de este Centro, ya centenario, que ha resurgido con fuerza tras la pandemia gracias a la llegada de una joven directiva.
Llamedo ha realizado este anuncio durante su visita al centro, una entidad centenaria fundada en 1925 y presidida por Fabián Martínez, a quien ha hecho entrega del Reconocimiento de Asturianía que el Principado ha concedido este año a la institución. En la visita participaron también la presidenta del Consejo de Comunidades Asturianas, María Antonia Fernández Felgueroso, y el director general en funciones de Emigración y Políticas de Retorno, Marcos Niño.
La elección de Lanús para acoger uno de los cursos de extensión "refuerza la función del centro como uno de los referentes de la colectividad asturiana en Argentina y reconoce su trayectoria de un siglo al servicio de la comunidad", según el Principado. La Escuela de Asturianía contribuye a mantener y difundir la cultura regional entre las comunidades del exterior. A través de sus cursos de extensión, acerca a los centros actividades formativas y culturales vinculadas a la lengua asturiana, la música, la tradición, la historia y el patrimonio inmaterial. Su objetivo es mantener viva la conexión con las raíces, facilitar el relevo generacional y apoyar el trabajo que realizan las entidades asturianas fuera de la comunidad autónoma.
Durante su intervención, la vicepresidenta subrayó que el Centro Asturiano de Lanús representa “una parte muy valiosa de la memoria colectiva de Asturias en Argentina” y destacó que acoger el curso de extensión supone también “una forma de mirar al futuro, de seguir sembrando asturianía entre las nuevas generaciones”.
Una camiseta del exsportinguista Izquierdoz, que ahora es capitán del Club Atlético Lanús
La jornada en la ciudad argentina incluyó un reconocimiento institucional por parte de la ciudad. El pleno del Consejo Deliberante de Lanús ha aprobado el nombramiento de Gimena Llamedo como visitante ilustre, una distinción que le ha comunicado personalmente el presidente del órgano, Nicolás Russo, en una recepción oficial.
En ese encuentro institucional, Russo —que es, además, presidente del Club Atlético Lanús— ha hecho entrega a la vicepresidenta de una camiseta del defensa Carlos Izquierdoz, ex capitán del Real Sporting de Gijón y actual capitán del club argentino, en un gesto cargado de simbolismo y cercanía entre Asturias y esta ciudad de la provincia de Buenos Aires.
Antes de desplazarse al Centro Asturiano, la delegación del Principado mantuvo una reunión con autoridades educativas y culturales de la ciudad de Lanús, que forma parte del área metropolitana bonaerense. Ya en el centro, Llamedo participó en un encuentro con empresarios gastronómicos, así como con representantes de la federación de empresarios del sector turístico, en una agenda orientada a compartir experiencias ligadas a la promoción cultural, la hostelería y la actividad asociativa.
La vicepresidenta celebró, asimismo, un encuentro con emigrantes asturianos residentes en la zona, entre ellos, la escritora y poeta María del Pilar Corripio, en un acto marcado por el reconocimiento a una comunidad que mantiene vivo, a miles de kilómetros, el vínculo con su tierra de origen.
La visita finalizó con una fiesta de asturianía, en la que la municipalidad de Lanús rindió homenaje a dos negocios históricos de origen asturiano, profundamente arraigados en la ciudad: Las Palmas y La Diva, que reflejan la huella que la emigración asturiana ha dejado en la vida social, económica y cultural del municipio. También se ha recordado a los 55 asturianos desaparecidos en la dictadura argentina, de cuyo golpe se acaba de cumplir medio siglo.
Esta parada en Lanús forma parte del viaje institucional que la vicepresidenta desarrolla en Argentina y Uruguay para estrechar la relación del Principado con la colectividad asturiana en ambos países, reforzar el contacto con las entidades del exterior y seguir acompañando a quienes mantienen viva la identidad asturiana al otro lado del Atlántico.
Asturias se promocionará en Argentina
El Gobierno de Asturias lanzará en el cuarto trimestre del año una campaña de promoción turística en Argentina para reforzar un mercado internacional que se encuentra en pleno crecimiento. La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, ha anunciado esta medida en Buenos Aires, durante la reunión de trabajo que ha mantenido con el director de la Oficina Española de Turismo (OET) de la capital argentina, Felipe Formariz.
El encuentro, celebrado en la sede de Turespaña y enmarcado en el viaje institucional que Llamedo desarrolla estos días en Argentina y Uruguay, ha servido para coordinar nuevas acciones de difusión de Asturias en uno de los mercados latinoamericanos con mayor potencial, así como para analizar la evolución del turismo de procedencia argentina y su encaje con el modelo que impulsa el Principado.
La campaña anunciada por Llamedo combinará distintas acciones de comunicación en soportes y medios, tanto en papel como en formato digital y redes sociales. Previamente, a lo largo de la primavera, agentes de ventas de viajes argentinos visitarán Asturias para conocer la oferta turística de la comunidad.
El Principado busca mostrar el potencial de Asturias en un mercado especialmente interesante por el perfil de los viajeros argentinos, su capacidad de gasto y su afinidad con una oferta vinculada a la gastronomía, la cultura, el paisaje y las experiencias auténticas. “Asturias quiere seguir ganando presencia en un mercado que encaja muy bien con el modelo turístico que estamos consolidando: visitantes que viajan con tiempo, que valoran la gastronomía, la cultura, el paisaje y una experiencia de calidad”, ha señalado la vicepresidenta.
Llamedo ha aportado cifras que reflejan el buen momento del turismo argentino en España: 2025 fue un año histórico, con 821.000 visitantes, un 23% más que en 2024, lo que supone el mayor registro de la serie histórica. Ese flujo consolidó España como uno de los destinos preferidos por los argentinos que viajan al exterior y se acompañó de un notable crecimiento del gasto turístico.
En el caso de Asturias, los indicadores más recientes también reflejan una evolución muy positiva. Según la estadística experimental del INE a partir de telefonía móvil, el Principado recibió a 5.049 turistas argentinos en 2025, lo que supone un incremento del 42,3% respecto al ejercicio anterior. Estos visitantes generaron 49.203 estancias, un 47,6% más. La duración media de los viajes se situó en torno a los 9,9 días, un dato especialmente relevante para un destino que busca consolidar un turismo de mayor valor añadido y con mejor distribución a lo largo del año.
“Queremos atraer al visitante que mejor encaja con nuestra forma de entender el turismo: más calidad, más estancia, más equilibrio, más gasto y más valor para el territorio”, ha precisado Llamedo.
Durante la reunión, también se han abordado líneas de colaboración para mejorar la presencia de Asturias entre el público argentino y los principales prescriptores del sector, tanto a través de acciones en medios como mediante iniciativas dirigidas a agencias de viaje y operadores especializados.
Llamedo ha concluido que el objetivo del Principado es consolidar una estrategia de promoción selectiva en aquellos mercados internacionales que mejor se alinean con el modelo turístico asturiano.
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