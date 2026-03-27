Un colegio ejemplar que defiende la asturianía en Argentina: la visita de Gimena Llamedo al Centro Asturiano de Santa Fe

El colegio laico Nuestra Señora de Covadonga de Santa Fe (Argentina) es un caso único en el mundo. Pertenece al Centro Asturiano de esta ciudad situada a unos 500 kilómetros al noroeste de Buenos Aires. Hasta allí se desplazó este jueves la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, que fue recibida con todos los honores -y la interpretación del “Asturias, patria querida”- por la comunidad educativa de un centro con medio millar de alumnos. Llamedo trasladó al Centro Asturiano el respaldo del ejecutivo de Barbón a la iniciativa del colegio, que ahora está embarcado en un proyecto educativo para convalidar sus enseñanzas con los títulos oficiales españoles de graduado en Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato.

Este proyecto permitiría a su alumnado -muchos de ellos descendientes de asturianos, pero también argentinos que se convierten en asturianos de corazón tras pasar por estas aulas- acceder directamente a las pruebas de acceso a la Universidad en España. El colegio Covadonga de Santa Fe se convertiría en el tercero de Argentina en contar con un acuerdo de estas características con España y en el primero vinculado a una entidad asturiana, lo que reforzaría su singularidad dentro de la colectividad española y asturiana en el país.

En el marco de su viaje institucional a Uruguay y Argentina, la vicepresidenta mantuvo o una reunión para abordar esta iniciativa con el consejero de Educación del Cono Sur, Roberto Taboada, un cargo dependiente del Ministerio de Educación de España. El colegio santafesino trabaja en este proyecto desde hace años y de forma especialmente activa desde 2004.

“Desde el Gobierno de Asturias vamos a implicarnos en el apoyo a este proyecto porque responde muy bien a lo que representa este centro y a lo que queremos seguir construyendo con nuestras comunidades en el exterior. Sería un orgullo que Santa Fe pudiera alcanzar un objetivo tan ambicioso, que abre nuevas oportunidades a las futuras generaciones”, aseguró Llamedo.

En su visita al Centro Asturiano de Santa Fe, la vicepresidenta mantuvo un encuentro con el cónsul general de España en la provincia, Pablo Platas Casteleiro, en el marco de una jornada marcada por la emoción, el reencuentro y el reconocimiento a una comunidad que ha sabido mantener vivas sus raíces durante más de un siglo.

En esta gira para visitar las comunidades asturianas en Uruguay y Argentina, Gimena Llamedo ha estado acompañada por el director general de Emigración y Retorno en funciones, Marcos Niño, y por la presidenta del Consejo de Comunidades Asturianas, María Antonia Fernández Felgueroso.

El Centro Asturiano de Santa Fe, fundado el 20 de diciembre de 1908, es una de las entidades históricas de la diáspora en Argentina. Conocido por albergar la institución académica, cuenta también con el reconocimiento oficial de asturianía desde 1995 y ha mantenido una estrecha vinculación con la comunidad a través de la cultura, la educación y la vida comunitaria.

La presidenta del Centro Asturiano, Lila Mary Magdalena es, también, la directora del colegio, una doble responsabilidad que refleja la estrecha conexión entre la entidad y su proyecto educativo.

“Aquí no solo se conserva la memoria de quienes un día emigraron. Aquí hay una comunidad que ha sabido transformar ese legado en algo útil, vivo y con futuro. Lo que han construido en Santa Fe merece todo nuestro reconocimiento”, aseguró la vicepresidenta.

El convenio en el que trabaja el centro desde hace años permitiría que el colegio pueda impartir titulaciones oficiales españolas, reforzando así su singularidad y ampliando las oportunidades académicas de su alumnado.

La puesta en marcha de este acuerdo supondría, además, un avance especialmente relevante para las nuevas generaciones, al facilitar una conexión directa con el sistema educativo español.

“Santa Fe demuestra que la emigración asturiana no solo dejó memoria y afecto por Asturias. Dejó también instituciones sólidas, capaces de seguir creando oportunidades y de proyectarse hacia delante”, destacó Llamedo.

Durante la visita, la delegación del Principado conversó con miembros de la comunidad asturiana asentada en la ciudad, entre ellos, Carlos Rodríguez, natural de Ponga, a quien todos reconocen el empuje fundador del colegio y veterano emigrante, referente para varias generaciones.

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Con motivo de la visita, el colegio organizó una celebración en la que participaron alumnado, profesorado, familias y representantes de la colectividad. Uno de los momentos más emotivos de la jornada llegó cuando toda la comunidad educativa interpretó el himno de Asturias, fiel reflejo del estrecho vínculo con el Principado, más de un siglo después de la fundación del centro.