"Asturias sigue muy viva al otro lado del Atlántico": el sentimiento de pertenencia que Gimena Llamedo encontró entre los astur-argentinos

“Asturias sigue muy viva al otro lado del Atlántico”. Este es el resumen que hace la vicepresidenta del Gobierno de Asturias, Gimena Llamedo, al término de la visita que durante esta semana hizo a los asturianos de Uruguay y Argentina, donde se concentra la principal comunidad de asturianos en el extranjero. “Nos vamos con más vínculo, con más gratitud y con más compromiso. Porque Asturias no se entiende sin su emigración y porque nuestra comunidad en el exterior sigue formando parte, de manera plena, de la Asturias de hoy”, aseguró.

Llamedo, con la directa del Centro Asturiano de La Plata, soplando las velas del 94 cumpleaños de la institución. / PA

Llamedo cerró el sábado en la ciudad de La Plata su primer viaje institucional a Argentina y Uruguay como responsable de las políticas de Emigración y Retorno. El broche final ha sido su participación en el 94º aniversario del Centro Asturiano de La Plata, fundado en 1932 por inmigrantes y descendientes de la comunidad asturiana en la región y que sigue siendo uno de los grandes puntos de encuentro de la colectividad en la ciudad. La celebración se convirtió en una auténtica fiesta de asturianía y reunió a decenas de personas en torno a la música, el baile y la emoción compartida de una identidad que sigue latiendo lejos de casa.

Llamedo, con decreto visitante de honor La Plata / PA

El Centro Asturiano de La Plata es un modelo de implicación de las jóvenes generaciones descendientes de emigrantes en la preservación de las tradiciones asturianas al otro lado del Atlántico. La vicepresidenta destacó la juventud y la capacidad de la junta directiva, presidida por Soledad Noemí Pérez, de 38 años (hija de un emigrante de Grandas de Salime), para mantener el centro como un espacio activo de convivencia, memoria y transmisión cultural. “Ver una directiva joven al frente de un centro con tanta historia es una magnífica noticia porque significa que la asturianía no solo conserva su memoria, sino que tiene relevo, energía y futuro. Me voy con la imagen de un centro asturiano joven, vivo y lleno de futuro”, aseguró Llamedo.

La Vicepresidenta añadió que el Centro Asturiano de La Plata sigue cumpliendo, casi un siglo después de su fundación, la misma función esencial con la que nació: ser un lugar de encuentro para la comunidad asturiana y un espacio desde el que preservar la cultura, las tradiciones y la identidad de Asturias en Argentina.

Llamedo con grupo baile del Centro Asturiao de La Plata / PA

"Visitante de honor"

La celebración cóntó, entre otras autoridades, con la presencia del vicecónsul honorario de La Plata, Christian Gustavo Foyth López, y del presidente del Concejo Deliberante de La Plata, Marcelo Galland, quien hizo entrega a la vicepresidenta del decreto que la reconoce como "Visitante de Honor" de la ciudad.

El aniversario tuvo además un marcado carácter simbólico y festivo. La jornada estuvo acompañada por el sonido de la gaita y por la actuación del grupo de baile del centro, que tiene una treintena de integrantes. Esto demuestra la vitalidad con la que la entidad sigue manteniendo vivas las raíces asturianas. Al encuentro también acudieron representantes de los centros asturianos de Cangas del Narcea, Santa Fe, Rosario y Lanús.

Llamedo con viceconsul La Plata / PA

Llamedo agradeció la acogida recibida por todos los astur-argentinos durante todo el viaje y, de manera especial, el cierre en La Plata. “Los centros asturianos son mucho más que sedes sociales. Son lugares donde se cuida una forma de sentir, de recordar y de seguir siendo Asturias lejos de Asturias, y eso merece reconocimiento, cercanía y respaldo institucional”, ha destacó. En su viaje, la Vicepresidenta estuvo acompañada por la presidenta del Consejo de Comunidades Asturianas, María Antonia Fernández Felgueroso, y el director general de Emigración y Retorno en funciones, Marcos Niño.

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Durante la semana pasada, los representates del Principado se encontraron con las colectividades asturianas en Buenos Aires, Montevideo, Santa Fe, Mar del Plata y La Plata. El objetivo era reforzar la relación del Principado con su comunidad en el exterior, reconocer el trabajo de los centros y reafirmar el compromiso del Gobierno con unas políticas de emigración y retorno cada vez más útiles y más pegadas a la realidad de las personas.