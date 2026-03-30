Bodegas Palacio de Nevares: así es la nueva experiencia turística en torno al vino impulsada por el creador del único hotel de "gran lujo" de Asturias

Bienvenidos a los viñedos más al norte de España. Están en Parres, donde nunca hasta ahora se había producido vino. Bienvenidos al sueño que hace 17 años tuvo el emprendedor asturmexicano Tomás Álvarez Aja, cuando visitó Nueva Zelanda, se percató de las similitudes climáticas con su tierra asturiana y se preguntó por qué en Asturias no se podía hacer lo mismo. Se pudo. Hoy, las bodegas Palacio de Nevares ya son una realidad. Y no solo como un lugar de donde salen unas 40.000 botellas anuales, también como un encantador entorno visitable en la falda sur del Sueve y con los Picos de Europa a la vista que, desde este mismo jueves, quedará abierto al enoturismo.

Una vista general de las bodegas y los viñedos del Palacio de Nevares / Jesus Mora

“Quien venga a Nevares va a tener una experiencia única, con arte, con vino, con la magia que tiene este lugar. Aquí enseñaremos al turista lo que puede dar la tierra de la comarca de los Picos. Conocerá, de manera interactiva, todo el proceso de elaboración del vino y terminaremos con una cata”, explica Tomás Álvarez Aja, empresario mexicano de origen cabraliego. Ha puesto en pie el grupo turístico Nature, que ya sostiene más de 250 empleos. Las bodegas del Palacio de Nevares, con su nueva oferta de enoturismo, son la última incorporación al grupo propietario de Puebloastur, también ubicado en Parres, el único hotel 5 estrellas con categoría “Gran Lujo” que hay en Asturias. En el mismo grupo está también la Hostería de Torazo, el hotel Los Lagos de Cangas de Onís y el hotel Nature de Oviedo.

Las bodegas del Palacio de Nevares –un edificio de siglo XVI que Álvarez Aja también proyecta rehabilitar de forma integral- acogieron este lunes la inauguración de su oferta enoturística, una experiencia en torno a su producción vinícola con recorrido por los viñedos, visita a unas instalaciones musealizadas -y salpicadas por numerosas obras de arte, tanto en el interior como en el exterior de la finca- y una cata dirigida por Luis Menéndez, director general del grupo Nature, quien fue detallando las características de las distintas variedades de vino que se elaboran a partir de tres tipos de uva: “Albarín”, “Gewürztraminer” y “Riesling”.

La zona de cata de las bodegas, durante la degustación efectuada este lunes. / Grupo Nature

El enclave de Nevares, de unas 36 hectáreas, no solo destaca por su valor vitivinícola, también por “su profunda carga histórica y patrimonial”, subraya el grupo Nature. “Este lugar emblemático cuenta con siglos de tradición y elementos únicos que lo convierten en un espacio singular dentro del norte de España. Entre ellos, sobresale la concesión de la indulgencia plenaria, un reconocimiento excepcional que refuerza el carácter espiritual e histórico del entorno, sumando un atractivo cultural diferencial a la experiencia”, se indica desde este grupo turístico.

La bodega reaprovecha unas antiguas naves ganaderas, que han sido transformadas en bodega, en un espacio de moderno diseño decorado con mimo. “La bodega ha sido diseñada en dos niveles, permite trabajar mediante vinificación por gravedad, favoreciendo un proceso más natural y respetuoso. Las uvas, vendimiadas a mano en viñedos cercanos, son seleccionadas y tratadas con suavidad antes de fermentar sin intervención mecánica. Este método preserva la pureza del vino y reduce el impacto enológico. La elaboración se completa con una crianza sobre lías de tres meses que potencia su calidad y expresión final”, indican los responsables de estas instalaciones.

La escultora Carmen Castillo, izquierda, y el director general del Grupo Nature, Luis Menéndez, durante la visita a la bodegas del Palacio de Nevares. / Grupo Nature

La experiencia enoturística del Palacio de Nevares incluye un recorrido guiado por los viñedos, donde se explicará el origen del proyecto, así como las particularidades del terreno y las condiciones climáticas que influyen en el cultivo de la vid en esta latitud. Después, los visitantes pasarán a la bodega y conocerán el proceso de elaboración de sus vinos. La visita termina con la degustación de los caldos elaborados en este valle parragués.

Para adaptarse a distintos perfiles de público, se han diseñado dos modalidades de visita. Por una parte, está la llamada “visita esencial”: un recorrido por la cultura de la sidra y por la singularidad del vino elaborado en la Sierra del Sueve. Incluye una experiencia sensorial de degustación de 5 vinos Palacio de Nevares. Por otra parte, está la visita “Orígenes”. Esta modalidad incluye visitas a un viñedo con nombre propio, “un homenaje a los orígenes”, que es el viñedo “Begoña”, el más próximo al palacio donde se cultiva uva autóctona de la variedad albarín. También termina el recorrido con una degustación de vinos.

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El lanzamiento de estas visitas coincide con el inicio de la temporada en Semana Santa, con fechas programadas los días 2, 3, 4 y 5 de abril, en dos turnos diarios, a las 10:00 horas y a las 12:00 horas. Posteriormente, la actividad se retomará en junio. Toda la información detallada sobre las visitas, así como reservas online, está disponible en la web oficial: www.bodegapalaciodenevares.com

Por la izquierda, Begoña Álvarez, junto a los artistas Luis Repiso, Guillermo Simón, Javier Remís (director del Museo de Covadonga), el pintor José Pantaleón y el empresario Tomás Álvarez Aja. / Grupo Nature