El empresario asturiano Pepín Corripio, afincado en República Dominicana, premio Álvarez Margaride 2026

El empresario asturiano José Luis (Pepín) Corripio Estrada, de 92 años, ha sido galardonado con el premio "José Luis Álvarez Margaride a la Trayectoria Empresarial" en su XV edición. El galardonado es el impulsor del Grupo Corripio, un conglomerado establecido en República Dominicana que cuenta con más de 30 empresas 14.000 trabajadores. El hólding está presente en varios sectores económicos, como los medios de comunicación, la distribución, alimentación, el automóvil, combustibles y la industria.

El premio "Álvarez Margaride" fue instaurado por la Asociación APQ (Asturias Patria Querida) y Sabadell Herrero. El jurado ha considerado otorgar el galardón a Corripio por ser "un ilustre ejemplo de emprendimiento asturiano en Hispanoamérica, ya que emigró a temprana edad desde Asturias, se forjó al amparo de sus padres, Sara Estrada de Corripio y Manuel Corripio García, siempre muy presentes en su formación y dio continuidad e hizo crecer a la empresa familiar hasta convertirla en el imperio de negocios que es hoy".

Nacido en Arroes (Villaviciosa) en 1934, su familia emigró a la República Dominicana cuando era solo un niño. Colaborando desde muy joven con su padre, Pepín Corripio Estrada impulsó el grupo familiar hasta convertirlo en uno de los mayores conglomerados empresariales de la República Dominicana.

Aunque la familia Corripio ya lleva más de un siglo generando valor en la República Dominicana, nunca han perdido sus vínculos con Asturias y, desde que hace unas décadas comprara y rehabilitara la antigua casa de los Corripio en Villaviciosa, esa vinculación ha ido en aumento y recientemente, junto a su mujer, la piloñesa Ana María Alonso, ha creado la Fundación Corripio Alonso para contribuir al desarrollo de Cabranes (de donde proceden los Corripio), Villaviciosa y Piloña. La fundación es, asimismo, miembro del Patronato Princesa de Asturias.

El acto de entrega tendrá lugar el viernes 19 de junio en el Real Club de Regatas de Gijón.

Medios y alimentación

El Grupo Corripio controla o participa en algunos de los principales medios dominicanos, como los diarios Hoy, El Nacional y El Día, además de cadenas de televisión y radio como Telesistema 11, Teleantillas o Coral 39.

Distribuidora Corripio es corazón comercial del grupo. Se ocupa de la importación y distribución de electrodomésticos, tecnología, artículos para el hogar, juguetes y consumo masivo. Comercializan más de 50 marcas de productos, desde las conocidas galletas Oreo a la marcha de ropa Hackett. En el ámbito comercial representa marcas internacionales como LG, Samsung, PepsiCo o Unilever, y gestiona franquicias globales como Burger King, Popeyes o Krispy Kreme.

Automóviles, industia y combustibles

Bajo el sello Autos Corripio, el grupo es representante exclusivo de marcas europeas como Peugeot y Renault, con una amplia red de concesionarios en todo el país.

El grupo también opera en la industria y la construcción —con firmas como Pinturas Tropical, Envases Tropicales o CORVI Acero—, así como en el sector energético, a través de Isla Dominicana de Petróleo, una de las mayores distribuidoras de combustibles del país.

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Más allá de los negocios, Pepín Corripio ha sido reconocido por su mecenazgo cultural. Su primera obra en este sentido fue la Fundación Corripio, creada hace más de cuatro décadas en la República Dominicana y estuvo presidida inicialmente por Manuel Corripio, padre de Pepín. Esa misma labor ahora se completa en Asturias con la Fundación Corripio Alonso.