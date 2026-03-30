La poesía en asturiano encuentra un hueco para hacerse escuchar en México

El cuarto Encuentro de Poetas Iberoamericanos en México reserva a partir de este miércoles un hueco para que hacer que se escuche la literatura en asturiano. En las actividades que arropan la Feria del Libro de Teziutlán, estado de Puebla, el escritor gijonés Inaciu Galán dará teoría y práctica, disertando y leyendo poemas dentro de la nómina de autores invitados al evento. Hasta el domingo, Galán impartirá dos conferencias y compartirá recitales con escritores de varios países latinoamericanos, incluyendo poetas en lenguas originarias de México.

El sábado, el autor asturiano hablará del asturiano en una charla cuyo título la caracteriza como “una lengua europea minorizada en lucha por su futuro y por los derechos de sus hablantes”. El domingo, compartirá la experiencia de la Residencia Lliteraria Xixón, que el autor fundó en 2023 y dirige desde entonces. Además, el representante asturiano ha sido convocado para participar en varias lecturas públicas de poesía junto a colegas de México y otros países iberoamericanos.

En la lista están, entre otros, el costarricense Sergio Briceño, el chileno Jaime Ignacio Magnan Alabarce y los mexicanos Askari Martre, Ángel Herrera, Yao Tonalli, Benito Benazi, Daniela Rico Straffon, Lina García, Eduardo Serdio, Jorge Contreras Herrera, Misael Martínez, Adriana P. Velázquez, María Merced Nájera Migoni y Martín Tonalmeyotl.

El programa incluye además a los artistas plásticos Raúl Díaz Martínez y Erick Ricaño Flandez y al músico Josué Jafet Pérez Fernández y rendirá un homenaje a la poeta mexicana Raquel Olvera, fallecida en 2024. Inaciu Galán (Gijón, 1986), escritor y gestor cultural, miembro de número de la Academia de la Llingua Asturiana y expresidente del colectivo Iniciativa pol Asturianu, cuenta una obra con una quincena de libros publicados y además de la Residencia Literaria Xixón la fundación de la revista “Formientu”, entre otros hitos de su carrera.