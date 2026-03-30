La poesía en asturiano encuentra un hueco para hacerse escuchar en México
El escritor Inaciu Galán hablará de la llingua y participará en lecturas de poemas dentro de las actividades del IV Encuentro de Poetas Iberoamericanos de la Feria del Libro de Teziutlán (Puebla)
El cuarto Encuentro de Poetas Iberoamericanos en México reserva a partir de este miércoles un hueco para que hacer que se escuche la literatura en asturiano. En las actividades que arropan la Feria del Libro de Teziutlán, estado de Puebla, el escritor gijonés Inaciu Galán dará teoría y práctica, disertando y leyendo poemas dentro de la nómina de autores invitados al evento. Hasta el domingo, Galán impartirá dos conferencias y compartirá recitales con escritores de varios países latinoamericanos, incluyendo poetas en lenguas originarias de México.
El sábado, el autor asturiano hablará del asturiano en una charla cuyo título la caracteriza como “una lengua europea minorizada en lucha por su futuro y por los derechos de sus hablantes”. El domingo, compartirá la experiencia de la Residencia Lliteraria Xixón, que el autor fundó en 2023 y dirige desde entonces. Además, el representante asturiano ha sido convocado para participar en varias lecturas públicas de poesía junto a colegas de México y otros países iberoamericanos.
En la lista están, entre otros, el costarricense Sergio Briceño, el chileno Jaime Ignacio Magnan Alabarce y los mexicanos Askari Martre, Ángel Herrera, Yao Tonalli, Benito Benazi, Daniela Rico Straffon, Lina García, Eduardo Serdio, Jorge Contreras Herrera, Misael Martínez, Adriana P. Velázquez, María Merced Nájera Migoni y Martín Tonalmeyotl.
El programa incluye además a los artistas plásticos Raúl Díaz Martínez y Erick Ricaño Flandez y al músico Josué Jafet Pérez Fernández y rendirá un homenaje a la poeta mexicana Raquel Olvera, fallecida en 2024. Inaciu Galán (Gijón, 1986), escritor y gestor cultural, miembro de número de la Academia de la Llingua Asturiana y expresidente del colectivo Iniciativa pol Asturianu, cuenta una obra con una quincena de libros publicados y además de la Residencia Literaria Xixón la fundación de la revista “Formientu”, entre otros hitos de su carrera.
- Parquímetros por la noche a partir de las 21.00 y también los domingos: se aprueba el inesperado cambio a la hora de aparcar en zona azul
- Iberia abandona Asturias tras 58 años (con un único precedente): 'Es una pena, pero esperamos volver
- Multado con 200 euros un conductor por no tener la segunda baliza v-16 en el coche: la Guardia Civil extrema la vigilancia en Semana Santa en busca de este dispositivo
- Eugenio y Teresa llegaron hace un año a La Fresneda y están felices: 'Aquí hacemos todo a pie
- Atención conductores Asturianos: la Guardia Civil revisa las guanteras tras el anuncio en la autovía A-66
- Un hombre fallece en el incendio de un almacén de bazar en La Felguera
- Incendio mortal en Langreo: 'Su mujer estaba convencida de que el marido estaba dentro del almacén porque había ido a colocar material; es terrible
- Adiós a la baliza v-16: multado con 200 euros y cuatro puntos un motorista que olvidó el dispositivo de seguridad que la Guardia Civil busca con lupa