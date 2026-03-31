Semana Santa sevillana y muy asturiana: la hermandad de La Milagrosa homenajea a los asturianos con el "Asturias, patria querida"

Los asturianos en Sevilla han vivido esta Semana Santa un momento muy especial. La Hermandad de La Milagrosa, con la que el Centro Asturiano de la capital andaluza mantiene una muy cordial relación de vecindad en la avenida de Ciudad Jardín, sorprendió y emocionó a todos con la interpretación del “Asturias, patria querida” durante su salida procesional del Sábado de Pasión, la jornada que precede al Domingo de Ramos.

La hermandad pasó por delante de la sede del Centro Asturiano con su imagen de María Santísima del Rosario de la Milagrosa y, tras el giro del paso, se interpretó el himno de Asturias a cargo de los componentes del coro de Julio Pardo, que goza de mucho prestigio en Andalucía, especialmente por haber sido ganador varios años en el concurso de los carnavales de Cádiz. Y todo se desarrolló delante de una imagen de la Virgen de Covadonga que desde hace seis años los asturianos sacan a la calle durante estas celebraciones.

El paso de la Virgen del Rosario ante la imagen de la Santina que saca a la calle el Centro Asturiano de Sevilla. / .

“La sede de nuestro Centro está muy cerca de la sede de la Hermandad de la Milagrosa y nosotros mantenemos muy buena relación con ellos ya desde que la primera vez que sacaron a la imagen bajo palio en 2005”, explica el enólogo corverano Juan Alberto González García, presidente del Centro Asturiano en Sevilla, ubicado en la avenida de Ciudad Jardín, en el barrio sevillano de Nervión. Esa buena vecindad con La Milagrosa ha hecho que algunos socios del Centro Asturiano hayan entrado a formar parte de la Hermanda y, de hecho, el presidente de la institución asturiana procesionó ante la presidencia del palio.

El presidente del Centro Asturiano de Sevilla, Juan Alberto González García, en el acto de la Hermandad de la Veracruz. / .

La salida de la Hermandad de la Milagrosa se produjo a media tarde del pasado Sábado de Pasión y en ella participó, entre otras autoridades, el arzobispo de Sevilla, José Ángel Sanz Meneses, acompañando a todos los hermanos desde el interior del templo. La Hermandad procesiona con la imagen de la Virgen del Rosario (una talla de Francisco Buiza de 1963) y con un paso obra del reputado imaginero José Antonio Navarro Arteaga que representa a Nuestro Padre Jesús de la Esperanza y recrea el pasaje del prendimiento del Señor en el Puente Cedrón. Desde 2020, el Centro Asturiano de Sevilla cuenta con una imagen de la Virgen de Covadonga, donada por Coral Braña, hija del compositor candasín Pedro Braña (1902-1995), que fuera director de la Banda Municipal de Sevilla, autor de numerosas y conocidas marchas de Semana Santa sevillana.

La fachada del Centro Asturiano de Sevilla durante la procesión de la Hermandad de La Milagrosa. / .

Desde hace seis años, por tanto, los asturianos de Sevilla sacan su imagen de la Santina delante del Centro coincidiendo con la procesión de la Hermandad de la Milagrosa. Desde entonces, al llegar al Centro Asturiano, se interpreta una marcha compuesta por Abel Moreno dedicada a la Virgen de Covadonga y, por parte de la institución asturiana, se entrega una rosa a la Virgen del Rosario y se interpreta a la gaita del himno de Covadonga. Este año, además, la sorpresa llegó cuando el coro de Julio Pardo cantó el himno de Asturias, una novedad que emocionó a todos los asturianos allí presentes.

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Esta no es la única relación que el Centro Asturiano de Sevilla ha tejido con las distintas instituciones de la Semana Santa sevillana. El jueves que precede al Domingo de Ramos, los asturianos participan con una misa cantada -en la que se interpreta el “Asturias, patria querida”- en los actos de la Hermandad de la Veracruz y acompañan al paso de la imagen de Nuestra Señora de las Tristezas. “El año pasado, el Centro Asturiano entregó las ‘madreñas de oro’ tanto a la Virgen del Rosario como a María Santísma de las Tristezas. El acto fue muy bonito”, indica Juan Alberto González.