Los asturianos en Madrid Edu Pidal, Cristina López y Virginia Piñera en el décimo y último episodio de la primera temporada de "La Chalana de Xuan"
El periodista deportivo, la responsable de marketing de Fujitsu y la coordinadora del grupo Andolina en la casa de Asturias en Alcobendas charlan en un nuevo episodio del podcast referencia entre los asturianos en Madrid
Ya está disponible el décimo y último episodio de la primera temporada “La Chalana de Xuan”, el podcast que reúne a la comunidad asturiana en Madrid -la más numerosa y activa fuera del Principado-, y que estrena su segundo capítulo de 2026 reuniendo alrededor de la misma mesa al periodista deportivo de Onda Cero Edu Pidal, la Senior Marketing Associate en Fujitsu Tech Virginia Piñera y la coordinadora del grupo Andolina de la Casa de Asturias de Alcobendas, Cristina López. Los tres son los protagonistas del nuevo episodio del videopodcast de Asturias Exterior, conducido por el periodista Xuan Fernández.
Con un formato ágil, directo y conversacional, “La Chalana de Xuan” se está convirtiendo ya en un punto de encuentro de los asturianos que viven y trabajan en Madrid. Durante aproximadamente media hora, estos invitados comparten sobre su experiencia en la capital y analizan la relación que mantienen con Asturias, a la que no pierden de vista. Con este proyecto, LA NUEVA ESPAÑA quiere hacer visible el talento de quienes residen fuera del Principado. De hecho el podcast ya ha conseguido, en menos de un año de vida, más de 1,2 millones de impactos en redes sociales.
Asturias Exterior es la comunidad de LA NUEVA ESPAÑA dedicada a cubrir la actividad de la diáspora en España y en el mundo. Un canal de comunicación con comunidades activas en Facebook y Whastapp que también cuenta con un foro de participación y un mapa interactivo en el que ya se han inscrito más de 1.100 asturianos.
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