Cecilia Munguira, la cocinera gijonesa que le hace las tortillas (poco cuajadas) a Rosalía y da sabor español al centro de París

La actuación de la cantante Rosalía en Paris hace unos días fue todo un éxito. Las seis tortillas y otros platos típicamente españoles que le sirvieron a la cantante y su equipo llevaban la firma de Cecilia Munguira, una joven cocinera de origen asturiano que se abre paso en la capital francesa con su buen hacer culinario y respetando las recetas tradicionales de nuestro país. El restaurante en el que trabaja también prepara catering y fue el elegido por la artista española.

Cecilia delante del restaurante Cantina de París. / M.B.

Cecilia, que acaba de cumplir 28 años, nació en Madrid, pero se trasladó de niña a Deva, en Gijón, y se considera asturiana. “Soy un tanto autodidacta, aunque he bebido en la fuente de mi madre y mis abuelas, excelentes cocineras”, asegura a la puerta del local, situado en el barrio de Le Marais, en el centro de París, a dos pasos de la plaza de la República y no lejos de los Archivos Nacionales de Francia. Un barrio antiguo de origen judío que vive una dinámica de rejuvenecimiento de la población. Ahora los bajos están ocupados por novedosas galerías de arte, tiendas originales y bares muy alternativos que se han convertido en una referencia de la modernidad de la capital francesa.

Cecilia se formó en Gijón antes de elegir los estudios de Moda y Diseño que siguió en Madrid y continuó en Milán. En la ciudad italiana comenzó a trabajar parcialmente en un restaurante “que me permitió conocer la profesión por dentro y decidí cambiar la moda por la restauración que ahora me apasiona”. De Milán a Lisboa para trabajar ya de manera continua en el sector de la hostelería.

“Estando en Lisboa supe por las redes sociales que buscaban una cocinera para un restaurante español nuevo en Paris, me presenté para el puesto y me eligieron enseguida” , cuenta Cecilia en “Cantina” que es como se llama el establecimiento. Eso ocurrió en junio de 2025 cuando los propietarios -dos hermanos de origen español afincados en París- abrieron el restaurante. Un año antes habían lanzado una pequeña cafetería, “Cortado Café”, en realidad un espacio mínimo y casi sin acondicionar, en el que apostaron por pocos productos, pero de calidad, inspirados en las granjas de Barcelona. Su éxito fue fulgurante y casi enfrente, en la misma calle Charlot, abrieron el local en el que Cecilia ha desarrollado todo su saber culinario español. Otro éxito gracias a la tortilla poco cuajada y otros sabrosos platos del amplísimo repertorio de nuestro país: ensaladilla con bonito confitado casero, ajoblanco, arroz con rabo de toro, alcachofas confitadas con setas y yema, entre otros platos. Y de postre torrijas.

“Ahora que Cantina ya es conocido y que los propietarios quieren darle un giro al negocio, creo que voy a emprender una nueva etapa”, asegura, “aunque pienso quedarme en Francia con mis guisos españoles”. Pese a la carestía de la vida y de la residencia en París: “El problema de la vivienda es el mismo que en Milán o Lisboa, pero aquí los sueldos son más altos y me defiendo mejor”.

¿Y volver a Asturias? “Me encantaría, pero por ahora no lo veo, aunque me gustaría mucho regentar un sitio del estilo de Casa Aurora en Gijón. Hay que tener en cuenta que crecí muy cerca de otro merendero tan conocido como Casa Yoli en Deva”. Cecilia está segura de que en Asturias se practica una cocina de mucha calidad e innovadora: “Hay abundantes ejemplos, pero uno que quisiera destacar es Casa Chuchu en Turón”. “Mucha gente joven con muy buenas ideas está despuntando”, concluye.

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Cortado y Cantina son dos referencias para muchos parisinos que esperan largas colas hasta poder degustar algunos de los platos que elaboran con mucho cuidado Cecilia y sus compañeros: “Los propietarios son muy buenos en las redes sociales y eso atrae a muchos clientes”. Y el barrio ayuda ya que está en plena ebullición. Los locales no están lejos de un mercado culinario, “Les Enfants Rouges”, bastante conocido en la ciudad. Cecilia todavía no ha decidido su nuevo destino, pero se ve ligada al estilo de cocina español que tiene cada vez más seguidores en la cuna de la que se considera la mejor restauración mundial.