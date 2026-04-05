Una doble exposición reivindica en Madrid la figura de Luis Fernando Aguirre

Las últimas apariciones del pintor Luis Fernando Aguirre (Villaviciosa, 1935) fueron en su tierra, en la Galería Chagall de Mieres (1995) y en la Fundación José Cardín Fernández de Villaviciosa (2007). Tras el homenaje que su villa natal le dedicó hace cuatro años, una doble muestra en Madrid, comisariada por Luis Feás, reivindica a partir de la próxima semana "su memoria y dedicación, que fue completa en cuerpo, entraña, pasión y devoción".

La exposición, bajo el título "Luis Fernando Aguirre. Mi perro tiene memoria" se reparte entre la Malvin Gallery y el Espacio Jovellanos. En esta segunda ubicación se muestra una selección de su pintura sobre lienzo o cartón a lo largo de seis décadas, mientras que en la Galería Malvin se expone su obra sobre papel, incluidos los dibujos para el diario "El País", donde desarrolló su principal actividad profesional, en el departamento de arte, con ilustraciones, para series literarias como el "Domingo negro" de Manuel Vicent o cubriendo los juicios de la matanza de Atocha, el 23-F y los GAL. Esta faceta, señala Feás, Aguirre la consideraba "trabajo", pero "también son expresión de su buen hacer".

Tras su debut en 1964, compartió a menudo espacio y voluntad renovadora con sus amigos Luis Delacámara y Alfredo Alcaín. En 1966 estudió de cerca el expresionismo alemán de la Nueva Objetividad (Otto Dix, George Grosz, Max Beckmann) y de ahí pasaría al método paranoico-crítico de desdoblamiento de imágenes, con un fuerte componente surrealista.

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La exposición se podrá ver del 6 al 24 de abril, con inauguración del jueves 9 de abril. Los horarios de visita en Malvin Gallery serán de martes a viernes de 17.00 a 20.00 horas y los sábados de 11.00 a 14.30 horas. En el espacio Jovellanos la muestras se podrá visitar de lunes a sábados de 12.00 a 20.00 horas.