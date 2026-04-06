Nuevo hito en el mapa de los asturianos que viven fuera: 1300 personas conectadas por todo el globo

A la canción que entonaba eso de que "hay un gallego en la luna" habría que añadirle una estrofa más que haga referencia a la cantidad de asturianos repartidos por el mundo. En Asturias Exterior, la gran comunidad de asturianos fuera de la región de LA NUEVA ESPAÑA, nos hemos propuesto reunirlos a todos en un mapa y vamos por buen camino. Ya se han registrado 1300 personas en un novedoso mapa interactivo con vocación de convertirse en el primer "centro asturiano digital de ámbito global".

Dicho de otra forma: puedes unirte al mapa y estar en contacto con otros asturianos repartidos por el mundo. Un total de 1.300 asturianos que viven fuera, desde Nueva Zelanda a California o desde Islandia hasta Madagascar, forman ya parte de este mapa interactivo que se ha convertido en una realidad como gran aglutinador de las experiencias y las capacidades que demuestran los asturianos allá por donde van. Solo tienes que navegar por el mapa para encontrar otros asturianos que, como tú, viven lejos de su tierra. Puedes apuntarte aquí.

Conoce a otros asturianos como tú

Todo asturiano que, por la razón que sea, vive fuera de su tierra fortalece un vínculo con ella que ya de por sí era especialmente fuerte. Un efecto que se multiplica a medida que ese asturiano -ya lo sea de nacimiento, de sentimiento o descendencia- desarrolla su vida más lejos del Principado. Para todos esos que forman ese gran centro asturiano global que se encuentra disperso más allá de Pajares y más allá de los océanos, a lo largo y ancho del mundo, existe un punto de reunión, un lugar de encuentro donde puede converger todo ese talento astur diseminado: el mapa interactivo "¿Dónde estás?" de "Asturias Exterior", el canal creado por LA NUEVA ESPAÑA para aglutinar y fortalecer esa gran comunidad asturiana en la diáspora.

Noticias relacionadas

El podcast supera el millón

Los asturianos en el exterior también tienen su propia voz. El podcast "La chalana de Xuan" se encarga de amplificar el sentir de los más de 40.000 asturianos que viven en Madrid. Este formato conversacional que reúne cada mes a tres destacados invitados en el restaurante La Chalana de Barceló, se ha consolidado como un referente en la comunidad asturiana en Madrid con más de un millón de visualizaciones en redes sociales en menos de un año.