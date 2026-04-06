Tomás Álvarez Aja recibe el premio de la Comarca de la Sidra y valora ampliar la Hostería de Torazo: "Este reconocimiento es muy importante"

Con alegría y mucho orgullo. Así recibió este lunes el empresario astur-mexicano Tomás Álvarez Aja, del Grupo Nature, el premio honorífico anual que otorga la Mancomunidad Comarca de la Sidra (Bimenes, Cabranes, Colunga, Nava, Sariego y Villaviciosa) por el impulso turístico y económico que ha dado al territorio la Hostería Torazo. "Es un premio muy importante", afirmó. Una distinción que empuja además la ilusión para ampliar el equipamiento: "Siempre tenemos perspectivas para crecer y, en este caso, es un hotel de 30 habitaciones que podríamos crecer en un futuro a 40".

La entrega del premio tuvo lugar en la terraza de Hostería Torazo, en una espléndida mañana "sin una sola nube en el cielo" para alegría del homenajeado. Fueron los alcaldes de la Comarca de la Sidra los encargados de entregarle el diploma honorífico acreditativo del premio. Estuvieron los regidores de Sariego, Saúl Bastián; Colunga, José Ángel Toyos; Villaviciosa, Alejandro Vega; Nava, Juan Cañal; y Cabranes, Gerardo Fabián.

También el edil naveto y presidente de la Mancomunidad, Juan Antonio González, quien destacó en la entrega del premio que Hostería Torazo "es un referente porque es un establecimiento hotelero de altísima calidad en un núcleo rural como Torazo, en el que se ha integrado plenamente colaborando con todas las acciones que hay dentro del pueblo".

En la entrega del premio también le obsequiaron con una escultura cerámica de una escanciadora, obra de la artesana de Villaviciosa Charo Cimas, que dejó encantado al empresario mientras la sostenía en las manos. "Es una preciosidad, representa completamente lo que es la Comarca de la Sidra", apuntó Álvarez Aja, quien agradeció todo el tiempo el reconocimiento que le han otorgado y que quiso ampliar a todo el equipo de trabajadores de la hostería. "La gente que está aquí es lo más importante", dijo Álvarez Aja.

Junto al empresario astur-mexicano estuvo la directora de la Hostería Torazo, Ana Zarauza, quien también subrayó "la ilusión" que da a toda la plantilla este premio. "Hay un equipazo, se preocupan porque el cliente esté a gusto y hoy en día no es fácil encontrar eso", añadió. Además, el empresario astur-mexicano indicó que están muy contentos con el funcionamiento del equipamiento turístico, con cuatro estrellas.

Un negocio al alza

"Funciona muy bien y funciona todo el año, además lo más importante que yo considero: que es un destino al que va el asturiano bien en parte de sus vacaciones bien en un momento buscando una experiencia distinta como puede ser el spa o un fin de semana", valoró.

El alojamiento solo cierra en enero y permanece abierto el resto del año, incluyendo la oferta de otras actividades como música en vivo con los que buscan "una experiencia distinta". "Es un hotel familiar completamente aún cuando es boutique, la verdad es que es un hotel de cuatro estrellas, aunque para mí se merecería tener cinco", expresó.

La Hostería de Torazo abrió en 2005 a través de la iniciativa de un grupo de emprendedores liderados por la corporación alicantina “Marjal”, junto con el socio asturiano de Villaviciosa, Carlos García, posteriormente fallecido. Tras el cese de su actividad en 2014, el establecimiento pasó a formar parte del Grupo Nature, uno de los grupos empresariales turísticos más importantes del Principado. Su apuesta, incide la mancomunidad, permitió dar continuidad a esta empresa, "referente ya en la Comarca de la Sidra y en Asturias, dando un nuevo impulso al negocio y manteniendo el empleo".

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En ese sentido, la Comarca de la Sidra destacó el "papel fundamental" de este establecimiento del Grupo Nature "como motor de dinamización económica y social para la comarca, y especialmente para el municipio de Cabranes. Su apertura y consolidación han convertido a Torazo en un destacado foco de atracción turística, generando un importante impacto positivo en el tejido empresarial y en la proyección exterior del territorio".