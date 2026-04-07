Banna Rodríguez, la asturiana que se convirtió en un símbolo de las enfermeras de EEUU que sirvieron durante la II Guerra Mundial

El proyecto «Asturians under American Flag», con el que investigadores asturianos especializado en historia bélica ya han localizado a unos 300 hijos de emigrantes asturianos que sirvieron bajo bandera estadounidense durante la II Guerra Mundial, acaba de rescatar la biografía de una mujer que sirvió a la causa aliada tanto en la guerra de Europa como en la campaña contra Japón. Fue una destacada oficial de enfermería en varios escenarios bélicos.

Banna Isabelle Rodríguez nació el 27 de abril de 1917 en Wilson County (Kansas). Fue la tercera hija de los seis que tuvo el matrimonio formado por José Rodríguez Rodríguez, un emigrante asturiano nacido en 1887 en Carreño, y por Carolina Cuervo Campo, nacida en 1892, en Peñarey, concejo de Castrillón. La familia emigró desde Piedras Blancas a EE UU en 1914. Por entonces, el matrimonio ya tenía a sus tres primeros hijos: Oliva, Audrey y Joseph. Se establecieron inicialmente en Harrison, West Virginia, y posteriormente se mudaron a Maryland. Por entonces ya habían tenido a sus otros tres hijos restantes: Banna, Eloise y Manuel.

Banna cursó sus estudios en el Bruce High School en Westernport (Maryland). En 1939 se graduó como enfermera en el Memorial Hospital School of Nursing de Cumberland. Desempeñó esta función en el Star General Hospital de Charleston hasta su alistamiento en el US Army en junio de 1941. Entró a formar parte del cuerpo de enfermeras (Army Nurse Corps) con el grado de alférez.

En agosto de 1942 es destinada a hospitales militares en Islandia e Inglaterra donde estaría trabajando hasta mediados de 1944. Entonces fue destinada de vuelta a Estados Unidos, a Camp Deal, en California), en espera de su siguiente destino. Banna viajaría hasta el teatro de operaciones del Pacífico. Fue destinada al 313 Hospital General de Manila con el grado de Teniente.

Una vez terminada la II Guerra Mundial, licenció del US Army en junio de 1946. Recibió varias condecoraciones: la Medalla de Liberación Filipinas, Medalla de Defensa Nacional, Medalla de Asia-Pacífico, Medalla de Europa-Oriente Medio y la Medalla de la Victoria en la WW2.

Tras su retorno a la vida civil, se graduó en la Universidad de Michigan en 1950 y obtuvo un doctorado en ciencias. El 27 de febrero de 1950 se integró en el equipo de enfermeras en la Division de Salud Pública de Oak Ridge (Tennessee) en la Atomic Energy Comisión y en 1953 entró en en el Departamento de Salud de West Palm Beach (Florida), donde llegó a supervisora de enfermería.

Banna continuó combinando su trabajo con más estudios relacionados con salud mental y obtuvo en 1962 un máster en psiquiatría por la Universidad de Maryland. Ese año, el 30 de junio, Banna se casa con Wilford W. Ghioto en Westernport (Madison) y continuarían residiendo en Florida.

Banna fue una pionera en el desarrollo de servicios de salud pública en el condado de Palm Beach. Fue consultora para la División de Salud Mental de Florida y fue profesor en el programa de enfermería del Palm Beach State College.

En 1995, representó a las enfermeras que sirvieron en el Pacífico como participante en el documental de televisión «Victoria en el Pacífico», junto al corresponsal de CBS, Dan Rather. Entre otros participantes se encontraban el general Herbert Schwarzkopf Jr., el expresidente estadounidense George H.W. Bush y muchos otros.

Banna permaneció vinculada al US Army como parte del 3007 Servicio de Reserva realizando periódicamente los cursos de formación en Fort Rucker (Alabama) y obteniendo el grado de Capitan en 1958 y retirándose como Coronel tras 36 años de servicio en 1977.

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Banna Rodríguez falleció el 25 de noviembre de 2019 en Lake Clarke Shores (Florida) a la edad de 102 años. Sus restos descansan en el South Florida National Cemetery.