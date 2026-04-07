Diego Carcedo y el origen de la mirada: la ética de la distancia justa

Paula Álvarez Tamés, aunque madrileña de nacimiento, es asturiana de familia llanisca y también de corazón. Todos los veranos retorna, sin falta, a la casa familiar en Asturias. Vive en Estados Unidos. Es la Secretaria del Consejo de Españoles Residentes en el Extranjero del consulado de Nueva York. Trabaja como directora de programas internacionales en el Ursinus College de Pennsylvania (EE UU). Es máster en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, licenciada en Derecho Internacional Privado por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Marketing Internacional por la Confederación Empresarial de Madrid.

Antes de los mapas y de las crónicas que explican el mundo, hay siempre un territorio primero. Un lugar donde empieza todo sin que nadie lo advierta. En el caso de Diego Carcedo, fallecido este domingo 5 de abril, ese territorio tiene nombre: Sobrecueva, el pueblo de Cangas de Onís donde nació en marzo de 1940. Y, como en toda historia que merece ser contada, también tiene un camino.

Un camino que, en años mozos, llevaba hasta Zardón.

Para quienes tenemos raíces en esa zona, su figura nunca fue del todo lejana. No pertenecía únicamente al ámbito de los nombres reconocidos, sino también al de las historias que se cuentan sin solemnidad, como si formaran parte de la vida cotidiana. Entre ellas, esa imagen persistente: la de un joven Carcedo recorriendo en bicicleta la distancia entre Sobrecueva y Zardón para cortejar.

Puede parecer una escena menor. No lo es.

En ese trayecto hay algo más que una anécdota: hay una forma de entender el esfuerzo, la constancia, incluso el tiempo. Hay una manera de situarse en el mundo que, con los años, acabaría reflejándose en su oficio. Porque antes de ser corresponsal, antes de narrar conflictos y decisiones que marcaron épocas, hubo alguien que entendió que las distancias - las importantes - no se acortan, se recorren.

Tampoco es casualidad que su camino profesional comenzara en LA NUEVA ESPAÑA. No como un trámite inicial, sino como una verdadera escuela de periodismo. Allí, en una redacción donde el oficio se aprendía con rigor y respeto por el lector, se forjó una manera de contar que no dependía del ruido, sino de la precisión. No era un lugar desde el que marcharse, sino un lugar del que salir formado.

Y eso se nota.

Cuando Diego Carcedo salió al mundo, lo hizo con una voz propia que no necesitaba imponerse. Supo narrar sin estridencias, explicar sin simplificar, estar presente sin ocupar el centro. En una profesión donde tantas veces se confunde intensidad con claridad, su estilo representó - y sigue representando - algo más exigente: una ética de la distancia justa.

Ni demasiado cerca como para perder perspectiva, ni demasiado lejos como para perder humanidad.

Quizá por eso su trayectoria conserva hoy una coherencia poco frecuente. Porque entre Sobrecueva y Zardón, entre aquella bicicleta y las redacciones donde se jugaba la comprensión de lo que ocurría en el mundo, no hay ruptura. Hay continuidad.

Para quienes crecimos escuchando su nombre no solo como referencia, sino como parte de un relato cercano, esa continuidad es lo que realmente importa. Porque convierte una biografía en algo más que una sucesión de logros: la convierte en una forma de estar en el mundo.

Hay muchas maneras de contar la historia. No todas resisten el paso del tiempo.

La de Diego Carcedo sí. Porque nunca olvidó desde dónde se empieza. Porque entendió que la verdadera distancia no es la que separa los lugares, sino la que uno decide mantener - o no - con la realidad que cuenta.

Y tal vez por eso todo encaja: Sobrecueva, Zardón, la bicicleta, LA NUEVA ESPAÑA.

No como recuerdos dispersos, sino como el origen de una mirada.