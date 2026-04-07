Las mejores historias de "Asturias Exterior", reunidas en un suplemento especial: descárgalo aquí
Lee los mejores contenidos de la comunidad de LA NUEVA ESPAÑA que conecta a las asturianas y asturianos de todo el mundo en un nuevo formato
El canal "Asturias Exterior" de LA NUEVA ESPAÑA selecciona sus mejores historias en un suplemento en papel que se publica con la edición del periódico el primer viernes de cada mes. Aquellos que se lo hayan perdido, ahora tienen la oportunidad de leerlo todo pinchando aquí. En este enlace encontrarán todos los contenidos, cuidadosamente seleccionados y maquetados.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el potente microondas que es el más barato: por solo 39,99 euros
- Tener 85 años y una 'analítica perfecta': 'Como potaje todos los días; la faba de mayo y el arvejo es lo más rico que hay para una menestra
- Disuelven la asociación de vecinos y gastan el dinero que quedaba en hormigón: la iniciativa ejemplar de un pueblo de Siero que cuenta con apoyo municipal
- Identificado el cadáver encontrado en la playa gijonesa de Peñarrubia: su familia había denunciado su desaparición hace días en Noreña
- Tragedia en Oviedo: fallece un conocido comerciante de 63 años por las heridas de un atropello en Teatinos
- Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con la silla de terraza más cómoda para tomar el sol (y por menos de 40 euros)
- Este lunes se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el aspirador de colchones y sofás más barato del mercado: disponible por solo 29,99 euros
- El mecánico de Vegadeo David Álvarez, con 39 años y dos décadas de experiencia, aspira a convertirse en el mejor de España