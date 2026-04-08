Los asturianos de Argentina van construir el gran mapa de la "Asturias invisible": la sorprendente iniciativa del Centro Asturiano de Lanús

El Centro Asturiano de Lanús, en Argentina, se ha embarcado en un proyecto muy singular: la creación de una gran pared donde estén representados todos los clubes o instituciones de ámbito deportivo, social y cultural de Asturias a través de sus insignias, logotipos, fotografías, camisetas de sus respectivos equipos u objetos simbólicos. Por ello, hacen un llamamiento a la sociedad asturiana para recolectar todo tipo de símbolos de estas instituciones para crear posteriormente una gran exposición en su sede de esta ciudad del área metropolitana de Buenos Aires.

Se trata de crear “La pared de lo invisible”, donde estén representadas las asociaciones o clubes de Asturias con más relevancia, pero también los que resultan más “invisibles”, pero cuyo papel resulta trascendental en sus respectivos territorios de referencia. Un gran panel expositivo que incluso podría tener carácter itinerante por distintas comunidades asturianas en América o ser el germen de “un archivo digital o mapa interactivo, de generación de encuentros entre las instituciones participantes y la consolidación de una red de colaboración territorial”.

Todos aquellos que deseen participar en este proyecto para crear un gran mapa de los símbolos de la sociedad asturiana, pueden contactar con los responsables del centro por correo electrónico, escribiendo a centroasturianolanus@gmail.com, o también enviando un mensaje de WhatsApp al siguiente número de teléfono: +54 9 11 3181-7441.

El Centro Asturiano de Lanús, que recientemente cumplió un siglo de existencia, está viviendo un momento de resurgir con una nueva y rejuvenecida directiva que tomó las riendas de la institución tras la pandemia. El proyecto de “La pared de lo invisible” refleja sus ansias por reconectar con lo asturiano y por proyectar en Argentina la riqueza asociativa, deportiva y cultural de Asturias. Son conscientes de que, además de las entidades más visibles, “existe una extensa red de clubes, asociaciones y entidades locales que, desde un trabajo silencioso y sostenido, constituyen la base sobre la cual se construye la vida comunitaria. Estas instituciones, muchas veces ajenas a los circuitos formales de visibilización, desempeñan un rol fundamental en la transmisión de valores, la generación de pertenencia y la continuidad de las tradiciones”. Por todo ello, quieren que su “Pared de lo invisible”, de relevancia a todos los que contribuyen a construir la “identidad colectiva” asturiana que, a su entender “se construye desde lo local”.

Este proyecto no solo permitirá dar visibilidad y reconocimiento a esos cientos de asociaciones que contribuyen a construir la Asturias de hoy, también a “reforzar el sentido de pertenencia territorial” y a “vincular distintas generaciones a través de la memoria colectiva” .

Noticias relacionadas

Los asturianos de Lanús son conscientes de que “la grandeza nace de lo pequeño que trabaja en silencio” y que “sin estas instituciones, muchas veces invisibles, no existiría aquello que hoy reconocemos”. Por todo ello se han puesto manos a la obra para levantar una pared que, en vez de dividir, contribuye a unir más dos orillas separadas, en lo físico que no en lo emocional, por un ancho océano.