Cómo celebrar los Güevos Pintos a más de 10.000 kilómetros de distancia de Pola de Siero: una pascua muy asturiana en Santa Fe (Argentina)

En línea recta, entre Pola de Siero y Santa Fe (Argentina) hay unos 10. 100 kilómetros. Pero la distancia emocional es inexistente. Porque la fiesta de la Güevos Pintos también se celebra en Argentina y, especialmente, en el Centro Asturiano de Santa Fe. La comunidad asturiana en esta ciudad tiene un colegio, el Nuestra Señora de Covadonga, que es una fuente constante de cultura asturiana, de la que bebe el casi medio millar de alumnos que se forman en la institución. Todos celebran las tradiciones asturianas y los Güevos Pintos, que en Asturias se festejan en Pola de Siero y Sama de Langreo, son uno de los días señalados en el calendario de este centro educativo.

Los padres y madres del colegio Covadonga que sirvieron la chocolatada a los niños, en el día de Güevo Pintos en Santa Fe. / centro asturiano de santa fe

Los alumnos del colegio Covadonga pintaron este martes cientos de huevos con todos los colores y motivos imaginables, desde numerosas versiones de la bandera de Asturias, con las manchas de una vaca frisona, huevos con aspecto de “minion”, con brazos incorporados de escanciador, con los colores de la bandera argentina…

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Los Güevos Pintos en el colegio Covadonga de Santa Fe / Centro Asturiano de Santa Fe

Todos juntos en el patio cubierto del colegio pasaron la mañana decorando huevos y disfrutando también de la chocolatada acompañada con churros rellenos con dulce de leche que los padres y las madres del centro repartieron entre los alumnos. Todo fue una muestra más de que en el colegio Covadonga de Santa Fe, Asturias y lo asturiano está más vivo que nunca.