Cómo celebrar los Güevos Pintos a más de 10.000 kilómetros de distancia de Pola de Siero: una pascua muy asturiana en Santa Fe (Argentina)
El colegio Covadonga de la ciudad argentina es una fuente de asturianía, donde medio centenar de alumnos viven las tradiciones asturianas como si estuvieran en el mismo Principado
Los escolares pintaron este martes cientos de huevos de todos los colores y con todo tipo de motivos, y acompañaron la actividad con una gran chocolatada servida por los padres y madres del centro
En línea recta, entre Pola de Siero y Santa Fe (Argentina) hay unos 10. 100 kilómetros. Pero la distancia emocional es inexistente. Porque la fiesta de la Güevos Pintos también se celebra en Argentina y, especialmente, en el Centro Asturiano de Santa Fe. La comunidad asturiana en esta ciudad tiene un colegio, el Nuestra Señora de Covadonga, que es una fuente constante de cultura asturiana, de la que bebe el casi medio millar de alumnos que se forman en la institución. Todos celebran las tradiciones asturianas y los Güevos Pintos, que en Asturias se festejan en Pola de Siero y Sama de Langreo, son uno de los días señalados en el calendario de este centro educativo.
Los alumnos del colegio Covadonga pintaron este martes cientos de huevos con todos los colores y motivos imaginables, desde numerosas versiones de la bandera de Asturias, con las manchas de una vaca frisona, huevos con aspecto de “minion”, con brazos incorporados de escanciador, con los colores de la bandera argentina…
Todos juntos en el patio cubierto del colegio pasaron la mañana decorando huevos y disfrutando también de la chocolatada acompañada con churros rellenos con dulce de leche que los padres y las madres del centro repartieron entre los alumnos. Todo fue una muestra más de que en el colegio Covadonga de Santa Fe, Asturias y lo asturiano está más vivo que nunca.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la sombrilla de terraza más barata del mercado: mástil ajustable y se ajusta a cualquier espacio
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el potente microondas que es el más barato: por solo 39,99 euros
- Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con la silla de terraza más cómoda para tomar el sol (y por menos de 40 euros)
- Tragedia en Oviedo: fallece un conocido comerciante de 63 años por las heridas de un atropello en Teatinos
- Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el juego de cojines para terraza o balcón más baratos del mercado: cómodos y en varios colores por 2,99 euros
- Habla el hombre al que disparó un vecino de Ribadesella desde la ventana: “Yo me di por muerto”
- La búsqueda desesperada de Ramón, el allerano desaparecido en la zona de San Isidro que fue ingeniero de la Brigada de Salvamento Minero: 'Esperemos un buen final
- Disuelven la asociación de vecinos y gastan el dinero que quedaba en hormigón: la iniciativa ejemplar de un pueblo de Siero que cuenta con apoyo municipal