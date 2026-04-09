Pipo Prendes conquista Madrid con un concierto dedicado a los indianos e interpreta por primera vez "Soy de tu tribu"

El cantante asturiano Pipo Prendes llevó este jueves a la Casa de América (Madrid) su proyecto “Indianos: el latido de dos orillas”, un recital centrado en los vínculos entre Asturias y Latinoamérica y en la memoria de quienes emigraron al otro lado del Atlántico.

El concierto, celebrado en el anfiteatro Gabriela Mistral, reunió a cientos de personas, llegado de distintos puntos, con presencia de asistentes vinculados a países latinoamericanos.

"Me hace una ilusión enorme poder cantar en Madrid, en la Casa de América, en honor de los indianos", destacó el candasín, cercano con los asistentes y con constantes guiños a Asturias y a los indianos durante la actuación.

Entre el público estuvo el empresario asturiano Francisco Rodríguez, fundador y propietario de la compañía láctea Reny Picot y también la diplomática española Aguas Santas Ocaña, que fue la primera dama de la república de Honduras.

Acompañado por su banda —Fernando Pérez-Vega (guitarra), Óscar Santos (bajo), José Luis Iglesias (teclado y acordeón), Sam Rodríguez (piano) y Sergio Pevida (percusión), todos asturianos—, el artista fue desgranando un repertorio que combinó temas conocidos con composiciones nuevas ante un público entregado, que incluso bailaba desde los asientos con "La caravela" o "Mi Puerto Rico".

Uno de los momentos destacados llegó con el estreno en directo de “Soy de tu tribu”, la nueva canción de Premdes, interpretada por primera vez sobre un escenario, que causó una gran impresión. El tema es un homenaje al cantautor mexicano José Alfredo Jiménez, conocido como “el rey de las rancheras”, y será además una de las piezas centrales que Prendes presentará en el festival “Señardá”, que se celebrará los días 25 y 26 de abril en Ciudad de México.

Este encuentro musical, cultural y gastronómico —en el que LA NUEVA ESPAÑA participa como medio español oficial— está impulsado por empresarios asturmexicanos con el objetivo de reforzar los vínculos entre Asturias y México a través de la emigración, en una línea muy similar a la que vertebra el proyecto “Indianos”.

El asturiano También recuperó “El indiano”, un tema que hacía años que no interpretaba en directo y que encajó con el hilo conductor de la actuación. Sonaron además piezas como “Asturamérica” o “Un brindis por ti, mi Lima”, con referencias directas a Perú, uno de los países más presentes durante la velada.

Prendes insistió en la idea de la música como reflejo de una “sociedad líquida” y en la vigencia de esos lazos históricos. El concierto contó con el respaldo de entidades y empresarios asturianos, así como con la implicación de la propia Casa de América.

Este proyecto tendrá continuidad en próximas fechas. Prendes tiene prevista una colaboración en Villalba en colaboración con la Fundación Esther Koplowitz, en una iniciativa centrada en el ámbito social y, especialmente, en las personas mayores.