Los centros asturianos de todo el mundo, molestos con la diputada de Vox que los llamó "chiringuitos"

La diputada regional de Vox, Carolina López, ha irritado a todos los asturianos del exterior al referirse como “chiringuitos” a los centros asturianos y casas de Asturias. Y en la mañana de este viernes, en el pleno del Consejo de Comunidades Asturianas, en el que participan presidentes de estas instituciones tanto de España, como de América uy de otros países europeos mostraron su malestar contra la diputada de Vox a través de un texto que fue aprobado por todos los representantes del consejo menos la abstención del representante del partido de ultraderecha.

El texto aprobado en el pleno del Consejo de Comunidades Asturianas dice: “En relación con la intervención parlamentaria del grupo parlamentario de Vox, de doña Carolina López, que calificó de chiringuitos a los centros asturianos en la comisión de presupuestos, desde el Consejo de Comunidades Asturianas queremos dejar claro nuestro rechazo, ya que los Centros y Casas de Asturias son entidades que trabajan por y para Asturias, muchas veces por encima de sus posibilidades, con gran esfuerzo personal y que en ningún caso ‘son chiringuitos’”.

Barbón saluda a los representantes de los centros asturianos. / Prensa Principado

El Pleno del Consejo de Comunidades Asturianas se ha celebrado en la mañana de este jueves en el palacio de los Condes de Toreno, en Oviedo. En él participaron, además de los representantes institucionales y políticos del Principado, los presidentes de los principales centros asturianos del mundo, que ayer miércoles visitaron el Archivo de Indianos de Colombres. Los representantes de la diáspora asturiana mantuvieron un encuentro con el presidente del Principado, Adrián Barbón.

Antes de comenzar el pleno, Gimena Llamedo, vicepresidenta y consejera responsable de las políticas de emigración y retorno, hizo un recorrido ante los medios por las distintas medidas tomadas por el ejecutivo autonómico para fortalecer los vínculos con las comunidades asturianas en el exterior. Llamedo aseguró que el reforzamiento de las políticas migratorias “se demuestra con los hechos”. Así, señaló que se ha incrementado un 25% la línea de subvenciones a los centros asturianos y se ha acelerado la resolución de las ayudas “que es algo que nos pedían para que los centros puedan desarrollar su actividad”. El Principado destinará este año 550.000 euros a los centros asturianos. De esta cantidad, 298.000 euros se dirigirán a los que están en el extranjero y 250.000 a los del reato de España. También se ha abierto una nueva convocatoria de 30.000 euros para proyectos de difusión vinculados a la emigración y el retorno.

El pleno dle Consejo de Comunidades Asturianas. / Prensa Principado

Retorno

Llamedo incidió también en las ayudas al retorno, con un aumento en consonancia con el giro demográfico histórico que se ha producido en Asturias tras la pandemia, ya que el saldo migratorio está permitiendo a la región ganar población. Estas ayudas cuentan en 2026 con una dotación presupuestaria de 500.000 euros, con cuantías de hasta 6.000 euros por persona. Han ampliado su alcance para incluir a hijos y nietos de emigrantes con nacionalidad española recientemente adquirida. Se han flexibilizado los requisitos de residencia previa. Antes se exigía contar con la nacionalidad española durante los cuatro años anteriores a la solicitud. Además, el gobierno abrirá dos nuevos puntos de apoyo al retorno en América. Estarán en Mendoza (Argentina) y Caracas, que se suman a los ya existentes en Buenos Aires y Mar del Plata.

Según datos del Principado, desde la puesta en marcha del programa de ayudas a personas emigrantes retornadas, en 2023, ya se han beneficiado 406 personas. Por años, 78 personas regresaron a Asturias en 2023, 150 lo hicieron en 2024 y 178 en el año 2025.

Añoranza

El programa Añoranza, que facilita una visita a su tierra a los emigrantes sin recursos, ha pasado de 60.000 a 90.000 euros, para ampliar el número de beneficiarios. Ahora ya pueden optar a este programa emigrantes de 65 a 60 años y no tienen que ser nacidos en Asturias. También podrán beneficiarse por primera vez de hijos e hijas de aquellos asturianos que cruzaron el charco.

Llamedo destacó la importancia que tienen unas ayudas que acaban de incorporarse a las orientadas a los asturianos de la diáspora: aquellas destinadas los mayores de 65 años que se encuentran en residencias de ancianos de América Latina. Esta línea tiene 100.000 euros, por persona, puede llegar a los 6.000 euros anuales por persona. Su objetivo es garantizar una atención digna y la cobertura de cuidados básicos.

Asimismo, el Gobierno destina 500.000 euros a ayudas individuales para emigrantes asturianos y sus descendientes de primer grado en América Latina, lo que supone un incremento de 40.000 euros respecto a 2025. Estas ayudas, que en 2025 beneficiaron a 806 personas, se dirigen tanto a mayores de 65 años como a personas de entre 18 y 64 años en situaciones de especial vulnerabilidad, con cuantías de hasta 2.000 euros con carácter general y hasta 600 euros en Cuba, adaptadas a su contexto económico. Argentina, Cuba y Venezuela, especialmente estos dos últimos países, que están pasando por una severa crisis sociopolítica, concentran la mayor parte de estas ayudas.

Próximo congreso de asturianía

El encuentro con los representantes de las comunidades asturianas del exterior sirvió también para poner fecha al próximo congreso de asturianía, que se celebrará el próximo mes de noviembre en una ubicación que todavía no está decidida. El último que se celebró, el IV, tuvo lugar en el Teatro Riera de Villaviciosa en noviembre del año pasado.

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Gimena Llamedo incidió en que “la mejor forma de entender Asturias es conociendo su emigración” y apuntó que, como ella misma pudo comprobar recientemente durante su visita a los centros asturianos de Argentina y Uruguay, “hay muchas Asturias fuera de nuestras fronteras que laten con mucha fuerza”.