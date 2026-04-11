Guti convierte en una sinfonía la "señardá" del emigrante: el gran estreno en México del concierto compuesto por un gaitero de referencia

El próximo domingo 26 de abril se estrenará en Ciudad de México la "Sinfonía del emigrante", un concierto para gaita y orquesta obra de José Manuel Fernández Gutiérrez "Guti", uno de los directores de la Real banda de gaitas "Ciudad de Oviedo". Será en el marco del festival "Señardá", una iniciativa impulsada por un destacado grupo de empresarios asturmexicanos que cuenta con la colaboración de LA NUEVA ESPAÑA –medio español oficial del evento– y que será una celebración de la fusión de dos culturas, la asturiana y la mexicana, a través de los lazos que creó la emigración. Guti interpretará en la histórica Hacienda de los Morales de la capital Mexicana su primer concierto compuesto para gaita y orquesta acompañado por la Orquesta Clásica de México, del maestro Carlos Esteva Loyola. A continuación, Guti, que se formó en composición con Guillermo Martínez, detalla los entresijos de esta sinfonía.

Como surgió la idea. "Nacho Fernández (CEO de la empresa de comunicación Cronistar, productora del festival "Señardá") me dijo que se iba a meter a organizar este festival en México. Y en una comide le dije: ‘Pues si ese festival va sobre los emigrantes, tengo yo una sinfonía compuesta desde 2018’. Y me dice: ‘¡Pues hay que estrenarla!’. Y yo: ‘Claro, no tengo yo otra cosa que hacer ahora que ir a México’. En fin. ¿Sabes estas cosas de ‘agárrame el cubata que voy’? Pues fue así. Además, yo ya había compuesto el himno del centenario del Centro Asturiano de México para gaita y orquesta, letra y música. Lo vamos a tocar también en este festival, cantado por el Coro Minero del Turón, que también va a estar presente en ‘Señardá’. Y el himno de Asturias, al que hice un arreglo también para gaita y orquesta cuando se cumplieron los 25 años de Oviedo Filarmonía".

VÍDEO: Eduardo Lagar Foto: Luisma Díaz

La huella del gaiteru. "Esta sinfonía tiene la impronta de que está creada por un gaitero. En esta composición la gaita tiene mucho espacio, mucha presencia. Cada vez que entra la gaita, la orquesta se retira. La orquesta la acompaña, endulza. Pero la gaita está ahí siempre. Toda la orquesta a disposición de la gaita. Es la gaita la que va expresando el sentimiento del emigrante: la dureza de la despedida de sus padres, el viaje en barco, cómo sufre al llegar, cómo lucha, cómo empieza a crecer y cómo luego vuelve al pueblo, donde se encuentra con sus padres; cómo lleva la muerte de estos, los sentimientos encontrados que tiene Asturias y México"

Por qué la emigración. "Lo primero que empecé a arreglar sonaba muy triste. Era una tonalidad menor y sonaba con cierta amargura. Empecé a pensar qué podría expresar esa amargura. Y me dije: tener que marchar de tu casa con 12 años hacia otro país tiene que ser durísimo. Y empecé a desarrollar. Empecé a preguntarme: a ver cómo dialoga el padre con el joven emigrante, a ver cómo la madre empieza a darle consejos, un diálogo entre la flauta y la gaita. A ver cómo suenan los trombones, con los consejos del padre diciéndole: cuidado con esto, ten fe, lucha, sé honesto, sé honrado. Cuando llegué a los 45 minutos me dije: aquí me quedo. Y luego se la enseñé a Marzio Conti (ex director de Oviedo Filarmonía) Y me dijo: ‘Tenías demasiada música guardada dentro’. Y yo: ‘Pero Marzio, ¡si llevo tocando la gaita cincuenta años y ya toqué de todo, hasta ‘La Macarena’ toqué con la gaita!’ Y él me dice: ‘Sí, pero se nota que había demasiadas cosas ahí guardadas’".

El fruto de una experiencia en América. "Llevo yendo a tocar a los centros asturianos desde que Rafael Fernández era presidente del Consejo de Comunidades Asturianas. Desde 1992. Fui a Chile, Uruguay, Argentina, México… Muchas veces. Y cada vez que tocaba la gaita había alguien en primera fila que lloraba. Lo mismo cuando hice la gira con Arévalo al piano. Cada vez que íbamos a tocar algún sitio había alguien en primera fila con más de 80 años que lloraba. Y yo me decía: aquí hay mucha tela que cortar, aquí no hay solamente alegría, hay recuerdos, añoranza, memoria, angustias. No podía ser que aquel pipiolo que era yo tocando la gaita hiciera llorar como un niño a un paisano de ochenta y pico años. Estar tan implicado en los centros asturianos, en la cultura de la emigración, me marcó".

Guti, con la partitura de la "Sinfonía del emigrante". / E.L.

Componiendo para gaita y orquesta. "Tuve que tener cuidado con las dinámicas. La dinámica de la gaita es muy agresiva, su volumen es tan agresivo que tuve que jugar con el resto de la orquesta. Porque la gaita, cuando entra, es como un toro. Tiro mucho de metales porque pueden amortiguar un poco la fuerza de la gaita. Tuve que meterme también con los trombones y con el corno inglés un instrumento que me encanta. Me sorprendió muchísimo los flexibles que eran los chelos. En cuanto vaya a México y me ponga con la orquesta para mí va a ser un momento muy importante... De momento, tengo la música aquí en la cabeza. Todavía no la ensayé. Lo haré cuando llegue allí. Ya envié las partituras. Tuve dos videoconferencias con el director de la orquesta, que me fue haciendo preguntas muy específicas sobre cómo quería que fueran determinadas cosas. Ellos ya están trabajando en ello".

En tres movimientos. "Tiene solo tres movimientos y no cuatro, como la mayoría, porque uno de mis compositores favoritos es Igor Stravinsky y me encanta su ‘Sinfonía en tres movimientos’, pero hay autores como Haydn o Sibelius que también tienen sinfonías en tres movimientos"

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Un prau sinfónicu. "Como compositor y gaitero creo que aporto raíz. Aporto todo lo que tengo de prau. Tengo tantas alboradas hechas, tantas misas de gaita, tantas romerías, tanta tonada…. Tengo tanta vida gaiteril en el cuerpo que yo creo que aporto raíz, verdad".