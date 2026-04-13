Sidra rumbo a Japón, patatas y galletas sabor vermú y más de cinco mil cachopos: Asturias conquista el Salón Gourmets y presume de exportaciones

Asturias luce músculo y presume de exportaciones de productos gastronómicos en el Salón Gourmets, la Feria Internacional de Alimentación y Bebidas de Calidad, que celebra en Ifema (Madrid) su 39ª edición desde este lunes hasta el jueves.

El Principado ha multiplicado su presencia en esta tradicional cita. Asturex (la Sociedad de Promoción Exterior del Principado) cuenta con su propio stand, en el que están presentes 34 empresas incluidas en el proyecto Tasting Asturias.

Junto al stand del Principado se sitúa el espacio que comparten marcas englobadas en el Chosco de Tineo IGP, el Queso Afuega’l Pitu y la Miel de Asturias IGP, que se unen en una propuesta diseñada para sorprender al paladar, acompañados por el carácter singular del Vino de Cangas.

Además de otras marcas, como Rey Silo, Bodegas Masaveu o DOP Cangas, que también cuentan con expositor en la feria, Ternera Asturiana dispone de su propio stand, uno de los más demandados.

Luis Planas, ministro de Agricultura, visita el stand de Asturias

La feria fue inaugurada esta mañana y, en representación de Asturias, acudió el consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, acompañado por Begoña López, directora general de Agricultura, Agroindustria y Desarrollo Rural. Ambos recibieron a Luis Planas, ministro de Agricultura, que se acercó durante unos minutos al stand de Asturex y se interesó por los productos de Central Lechera. Después también visitó el espacio de Ternera Asturiana.

El consejero de Medio Rural destacó la presencia de Asturias en el 39º Salón Gourmets como un escaparate del potencial del sector agroalimentario regional. “Asturias muestra las posibilidades que tiene de seguir creciendo en materia agroalimentaria y ese liderazgo que tenemos a nivel europeo”, señaló, subrayando además la importancia de las marcas de calidad. En este sentido, recordó que el Principado cuenta con “cinco denominaciones de origen e IGP” y con “34 empresas del sector agroalimentario” presentes en la feria.

El responsable autonómico incidió en que la promoción es una herramienta clave para el desarrollo del medio rural. “Tenemos producciones de calidad y el esfuerzo de hombres y mujeres que quieren seguir apostando por el medio rural”, afirmó. Para reforzar esta línea, el Gobierno de Asturias impulsa el plan Saborea el Paraíso, dotado con “un millón de euros en 2026 y otro millón en 2027”, con el objetivo de que las marcas “puedan dar un paso más allá” y avanzar no solo en el mercado nacional, sino también en la internacionalización.

Asimismo, defendió la estrategia del Ejecutivo autonómico en apoyo al sector, enmarcada en el pacto por el medio rural. “Es una línea de trabajo que lleva tiempo elaborándose, con una estrategia clara en defensa del medio rural”, explicó, destacando que se trata de “un pacto único en toda la Unión Europea” que marca el camino a seguir junto al conjunto del sector.

En relación con el contexto económico, el consejero reconoció el impacto del aumento de costes de producción. “Vivimos un momento en que los costes se han incrementado por las consecuencias de la guerra en Oriente Medio”, indicó, señalando especialmente el encarecimiento de los combustibles y su repercusión en los precios. Ante esta situación, expresó el deseo de que el conflicto finalice “lo antes posible” y defendió la necesidad de adoptar medidas para mitigar sus efectos.

En este sentido, subrayó que tanto el Gobierno de España como las comunidades autónomas están actuando para reducir el impacto en un sector “tan fundamental para Asturias como es el agroalimentario”, con el objetivo de garantizar su estabilidad y crecimiento pese a las dificultades actuales.

A continuación, un recorrido por lo asturiano del Gourmets.

Galletas y patatas de vermú

La marca Picofino presentó este año dos novedades que llamaban la atención de los asistentes: galletas y patatas con sabor a vermú, que daban a probar en las degustaciones. “Es importante estar en la feria, da visibilidad internacional”, explicaba Tito Rodríguez, socio fundador de Picofino, con presencia en cinco países (México, Suiza, Alemania, Polonia y Dinamarca) y a punto de ampliar a otros como República Dominicana, Rumanía, Chipre y Letonia.

Tito Rodríguez, fundador de Picofino / LNE

Asincar: conexión entre productores y mercado

La Asociación de Investigación de la Industria Cárnica (Asincar) ejerce de punto de encuentro entre empresas asturianas y potenciales compradores. En el stand se presentan productos como morcilla, chorizo, conservas, platos preparados o mermeladas bajo el sello Alimentos del Paraíso Natural. “Traemos morcilla y chorizo asturiano y productos del Paraíso Natural”, explican, destacando que “a los que vemos interesados los ponemos en contacto”. La respuesta del público está siendo positiva: “Hay interés, gusta y la gente pregunta”, asegura Ismael Romero, de Asincar.

Ismael Romero y Maite Villastrigo, de Asincar / LNE

Anís de la Asturiana: tradición que busca nuevos mercados

Con 131 años de historia, Anís de la Asturiana acude al Salón Gourmets reforzando su estrategia exterior. “Desde el año pasado estamos aumentando la exportación”, señala su directora de calidad, Carolina Serrano. Entre sus novedades figuran la crema de café con anís, la crema de anís y el licor de guindas, lanzados recientemente. La firma ya exporta a países como Argentina, México o Alemania.

Carolina Serrano, directora de calidad de Anís de la Asturiana / LNE

Agromar: el valor de la conserva asturiana

Agromar reivindica en Madrid el peso de la industria conservera del Principado, con productos emblemáticos como el caviar de oricio —del que aseguran ser “la primera empresa que lo fabricó”— o los bocartes del Cantábrico en escabeche. Con presencia en 29 países, entre ellos Estados Unidos o Singapur, la compañía mantiene una fuerte base en Asturias: “Somos muy fuertes en Asturias”, afirma su director de ventas, Armando Barrio. El sector vive un buen momento: “Hay mucho interés en la conserva”, destaca.

Armando Barrio, director de ventas de Agromar / LNE

Cachopo en directo

La IGP Ternera Asturiana acude con un potente despliegue en su novena participación, con 41 empresas y un stand centrado en la imagen de marca. Las degustaciones son continuas, con la elaboración de cachopo en directo. Las cifras impresionan: el stand cuenta con 500 kilos de carne y calculan dar a degustar más de 5.000 cachopos. “Nuestra carne se conoce mucho fuera de Asturias y el cachopo es un producto muy dignificado”, asegura Sergio Rama, asesor de la marca, cuyo espacio era uno de los más concurridos de la feria.

Sidra de Asturias: nuevos horizontes internacionales

La sidra asturiana gana terreno en el exterior, con mercados emergentes como Japón, Taiwán o Kazajistán. “Hay nuevos mercados, donde la sidra era un producto desconocido y ahora lo es menos”, explica María Cardín, directora comercial de Grupo El Gaitero, que llevó a Madrid alrededor de una veintena de variedades de sidra, desde espumosa hasta natural filtrada o sidra de hielo.

María Cardín, Juan Valdés, Marcelino Marcos y Begoña López, brindando con sidra espumosa esta mañana / LNE

Denominaciones de origen y productos tradicionales

La presencia asturiana en el Salón Gourmets también se articula a través de productos con sello de calidad como el Afuega’l Pitu, el chosco de Tineo, la miel de Asturias o el vino de Cangas. Con representación de siete queserías —tres de ellas en Grado—, el stand mostró distintas elaboraciones, desde los “atroncaos” hasta el queso “de trapo”, que “va en el paño, lo atamos y lo colgamos para que no pierda la forma”. En su primer año con denominación de origen, el balance es positivo: “Traemos la variedad de cada uno” y, aunque “exportamos, pero más en España que fuera”, el producto “ya está presente” en el mercado, destacaba Verónica Álvarez, presidenta de la Denominación de Origen Afuega’l Pitu.

Verónica Álvarez y Cristina González, presidenta y vicepresidenta de Denominación de Origen Afuega´l Pitu / LNE

El Salón Gourmets dispone de una superficie equivalente a diez campos de fútbol, donde se instalarán más de 2.100 expositores y 55.000 productos. Está previsto que más de cien mil visitantes pasen por la feria, en la que se celebrarán 1.200 actividades y para la que se espera un volumen de negocio superior a los 200 millones de euros.