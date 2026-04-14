El Coro Minero de Turón lleva a México la memoria sonora de la minería asturiana: su emocionante espectáculo en el festival "Señardá"

El Coro Minero de Turón llenará de sentimiento el festival “Señardá”, un encuentro entre la cultura mexicana y la asturiana, fusionadas por la emigración, que se celebrará los próximos días 25 y 26 de abril en la histórica Hacienda de los Morales de Ciudad de México. “Para nosotros supone un gran espaldarazo, estamos muy emocionados”, dice Nicanor García, presidente e integrante de esta formación coral con 25 componentes, dirigida musicalmente por Rebeca Velasco y que está celebrando sus 75 años de existencia.

“Será la primera actuación del Coro en América en muchos años; hace dos décadas actuamos en los centros asturianos de Argentina y Chile y fue increíble la acogida que tuvimos”, apunta García, a la espera de que se repita el mismo impacto en este festival asturmexicano en el que participará también el gaitero José Manuel Fernández Gutiérrez, “Guti”, que estrenará junto con la Orquesta Clásica de México su “Sinfonía del emigrante”. “Señardá” contará también con la actuación del cantautor candasín Pipo Prendes, que además de interpretar su repertorio también va a estrenar un tema especialmente compuesto para la ocasión, “Soy de tu tribu”, un homenaje a José Alfredo Jiménez, el Rey de la canción mexicana. En “Señardá” habrá también presencia de la gastronomía asturiana, a cargo de dos grandes de la cocina regional: la chef Pilar Meana y la guisandera Mary Fernández.

El Coro Minero de Turón / .

El festival “Señardá “ es una iniciativa impulsada por un destacado grupo de empresarios asturmexicanos que cuenta con la colaboración de LA NUEVA ESPAÑA –medio español oficial del evento– y que será una celebración de la fusión de dos culturas, la asturiana y la mexicana, a través de los lazos que creó la masiva aventura migratoria que los asturianos protagonizaron entre el siglo XIX y el XX, cuando más de 300.000 naturales de Asturias cruzaron el mar en busca de una nueva vida.

Precisamente, un descendiente de esos emigrantes, el empresario asturmexicano Carlos Casanueva –fundador de la mayor correduría de seguros de Latinoamérica- está en la raíz de la participación del coro en este festival. “Lo conocimos en Grado hará unos tres años, durante la entrega de los Moscones de Oro. Le encantó y nos dijo que el coro tenía que actuar en México”, explica Nicanor García. Tras un intento fallido anterior, ese deseo se hace ahora realidad. Y llega en un buen momento: “El Coro está dando un salto de calidad y estamos evolucionando hacia ofrecer un auténtico espectáculo, como el que ofreceremos en México”, detalla Amador García.

Amador García, presidente del Coro Minero de Turón. / .

Además de las canciones del repertorio de este coro –el único de carácter minero que queda en España y Portugal- cinco integrantes de la formación, todos con experiencia laboral en el pozo, ofrecerán distintos testimonios sobre el trabajo de los mineros y sobre la cultura minera. “Nosotros no solo cantamos, nuestro mensaje es que nuestra misión es la de ser defensores y transmisores de la tradición y la memoria minera; la familia minera es amplísima. No hay que olvidar que llego a haber unos 50.000 mineros en activo en Asturias”, explica el presidente del coro turonés.

La actuación del Coro Minero la abrirá uno de sus integrantes, Javier Toral, con el romance de la mina “Si yo fuera picador”, a cargo de Javier Toral. A continuación, llegará uno de los momentos más esperado de las actuaciones del Coro Minero: la interpretación con las luces de la sala apagadas y las lámparas de los cascos encendidas de “Santa Bárbara bendita”. Así lo hizo, por ejemplo, el Coro Minero en su reciente participación en el concurso televisivo de talento “La Voz”, en su reciente participación en una de las semifinales, cuando uno de los jurados, la actriz asturiana Paula Echevarría, no pudo contener las lágrimas de la emoción.

El festival “Señardá” nace como “un puente cultural entre montañas y mares, diseñado para ser un homenaje a la historia compartida entre Asturias y México”. El proyecto es impulsado por los empresarios asturmexicanos Carlos Casanueva, de Grupo Inter, los hermanos Jorge, Pablo y Carlos Peña, de Grupo Gayosso y GPI, José Miguel Fernández, de Fuensanta, y Eduardo Benítez, de Feda Woods,con la colaboración del Gobierno del Principado de Asturias y Turismo de Asturias y el apoyo divulgativo de LA NUEVA ESPAÑA, bajo la producción de Cronistar Comunicación. Todos aquellos interesados en asistir al evento pueden adquirir sus entradas a través de los códigos QR que aparecen a continuación.

El código QR para acceder a la entrada del sábado 25 del festival / .

El código QR para acceder a la entrada del domingo del festival "Señardá". / .

Además de la interpretación de su repertorio, el Coro Minero de Turón interpretará con la Orquesta Clásica de México y con el maestro gaitero Guti el himno del Centro Asturiano de México, compuesto por éste último. También cantarán el "Asturias, patria querida".