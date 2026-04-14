El restaurante tailandés de Asturias que conquistó la feria gastronómica gourmet de Madrid
La chef tailandesa Vatinee “Ommy” Loaharatana llevó su cocina del restaurante Bangkok 14 de Oviedo al Salón Gourmets de Madrid, donde preparó platos con un toque asturiano
Vatinee “Ommy” Loaharatana cumplió este martes 44 años y lo hizo por todo lo alto: llevando las claves de la comida que ofrece todos los días en su restaurante ovetense, Bangkok 14, a la reputada feria gastronómica Salón Gourmets, que se celebra estos días en Ifema (Madrid).
Ommy regenta el único restaurante en el norte de España (en total hay 18) que ofrece auténtica cocina tailandesa, acreditada con un sello especial del Gobierno de Tailandia. Lo hace desde hace cuatro años, cuando decidió abrir su local en Oviedo y apostar por acercar la gastronomía de su país a Asturias. Este jueves fue invitada al stand de Tailandia en el Gourmets y allí cocinó en directo para todo aquel que se quiso acercar, apostando por comida tailandesa, pero con un toque asturiano.
Acompañada por Pimraphat Pilawan, su ayudante, Ommy cocinó secreto de cerdo a la plancha con arroz jazmín esponjoso y salsa de tamarindo, cuyo nombre en tailandés es Kho moo yang. La carne procede de Asturias: Ommy y su equipo la llevaron, junto con el resto de ingredientes, en un AVE procedente de Oviedo, en un viaje en el que cargaron con tres maletas para poder reproducir fielmente los sabores de su cocina.
El otro plato que preparó fue una ensalada, elaborada con restos de la carne y marinada con hierbabuena, cebolla morada, lima, salsa de pescado, chili seco y arroz tostado, este último procedente de Tailandia. Este plato se llama Namton kho Moo Yang.
“La lima, cuanto más fresca, mejor”, indicó la chef, presentada por Patricia Boto, directora de Comercio Internacional de Tailandia, a los curiosos que se acercaron a probar los platos y se interesaban por su elaboración. Muchos de ellos destacaban el equilibrio de sabores y lo acertado de los ingredientes. “La cocina tailandesa es muy variada, se trata de elegir bien los ingredientes”, explicó Ommy.
“Me hace mucha ilusión estar en el Gourmets, es una gran oportunidad”, señalaba la tailandesa afincada en Asturias, que vivió así su primera gran experiencia en esta importante cita internacional, en la que pudo mostrar su cocina y acercar un poco más Tailandia al público español.
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