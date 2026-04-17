La asturiana Graciela Mier gana el premio al Mejor Cortometraje Internacional en el Festival de Cine de Nueva York

La actriz y cineasta asturiana Graciela Mier ha sido distinguida con el premio al Mejor Cortometraje Internacional en el New York City International Film Festival (NYCIFF) gracias a su obra "Serena", presentada dentro de la programación oficial de la 18ª edición del certamen.

El reconocimiento llegó tras la proyección del cortometraje en Manhattan, en una sesión celebrada en Park Avenue que congregó a público, prensa especializada y representantes de la industria independiente neoyorquina. El galardón refuerza la proyección internacional de Mier en un festival que reúne producciones de numerosos países y cuya selección se caracteriza por un alto nivel de competitividad.

Una voz autoral que cruza fronteras

Con una trayectoria que combina interpretación, dirección y escritura, Graciela Mier ha consolidado una voz propia dentro del cine de autor contemporáneo en Asturias. Su trabajo se distingue por una mirada íntima, una exploración profunda de la psicología humana y una estética minimalista que prioriza la presencia actoral y la construcción emocional.

"Serena", con una duración de ocho minutos, es representativa de esa línea creativa. El cortometraje articula un drama psicológico con elementos de ciencia ficción doméstica para reflexionar sobre la relación entre tecnología, identidad y vulnerabilidad desde una perspectiva profundamente humana, invitando al espectador a participar activamente en la interpretación del relato.

Tras la proyección en Nueva York, la cineasta señaló: «Nueva York es un lugar donde las historias respiran de otra manera. Presentar "Serena" aquí ha sido un recordatorio de por qué hacemos cine: para reconocernos en la mirada de los otros, incluso cuando creemos estar solos».

Trayectoria en expansión y liderazgo cultural

El estreno en el NYCIFF se suma a una filmografía en crecimiento que combina creación propia y trabajo interpretativo. Además de sus labores como actriz, guionista y directora, Mier ha asumido funciones de producción en distintos proyectos, entre ellos un reciente largometraje documental dirigido por Lucía Tello Díaz sobre el colectivo artístico Boa Mistura.

Licenciada en Historia del Arte y con una sólida formación audiovisual, la cineasta ha desarrollado su carrera en diversas áreas creativas y técnicas. Ha formado parte de jurados en festivales internacionales y actualmente preside la Academia del Cine Asturiano, desde donde impulsa iniciativas orientadas a la profesionalización y visibilidad del talento regional.

Próximos proyectos

La recepción del cortometraje en Nueva York fue especialmente cálida, con una sala atenta y emocionalmente conectada con la propuesta. «El público neoyorquino es exigente, pero también muy sensible a las historias que se cuentan desde la verdad», afirmó Mier tras el pase.

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En paralelo, la cineasta trabaja ya en el desarrollo de su primer largometraje de ficción, "Regina", inspirado en la historia real de una artista internacional conocida como "La Asturianita". El proyecto marca un nuevo paso en su trayectoria y apunta a una etapa de mayor presencia en el circuito internacional, fiel a su apuesta por relatos íntimos con dimensión social.