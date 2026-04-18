El libro sobre el origen de “Asturias, patria querida”, presentado en el Centro Asturiano de Madrid

El Centro Asturiano de Madrid acogió este viernes la presentación del libro “Del ‘Asturias, patria querida’ y otras historias”, de Fernando M. de la Puente Hevia, en un acto que reunió a representantes institucionales y público interesado en la cultura asturiana. La obra, editada por la Fundación Archivo de Indianos, analiza el origen y evolución del himno del Principado a partir de una investigación desarrollada durante más de quince años.

Durante la presentación, el autor explicó las líneas principales del trabajo, centrado en rastrear la formación del «Asturias, patria querida» como resultado de un proceso prolongado en el ámbito del folclore popular. De la Puente situa algunos de los hitos clave de esa evolución, entre ellos la influencia de la emigración asturiana y la conexión con Cuba, donde localiza parte del origen musical de la pieza a través de figuras como Ignacio Piñeiro.

El libro reconstruye ese recorrido desde sus primeras manifestaciones en el primer tercio del siglo XX hasta su consolidación institucional, con la declaración oficial como himno en 1984. También aborda etapas intermedias, como su pérdida de consideración durante el franquismo y su posterior recuperación en el espacio público.

En el acto intervinieron Santiago González Romero, director de la Fundación Archivo de Indianos; Manuel Fernández de la Cera, exconsejero de Cultura del Principado bajo la presidencia de Pedro de Silva y presidente del Consejo de Comunidades y Valentín Martínez-Otero, presidente del Centro Asturiano de Madrid, quienes destacaron el valor documental de la obra-

La sesión se desarrolló en el Salón “Príncipe de Asturias” y se enmarca en la programación cultural de la entidad.