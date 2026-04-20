Barbón inicia en México su primera visita a los asturamericanos: "Un compromiso de hace años que me venían demandando nuestros mejores ‘embajadores’ en el mundo"

Adrián Barbón cruza el océano y visita por primera vez a los asturianos de América, donde la masiva emigración del siglo XIX y XX ha dejado una honda huella. El presidente del Principado, emprende hoy lunes un viaje de una semana a México, al frente de una delegación empresarial "para reforzar los lazos comerciales y económicos, buscando nuevas inversiones en Asturias que generen empleo y abrir nuevas opciones, haciendo de Asturias una tierra de oportunidades". Barbón, que en las redes sociales explica así el sentido de este viaje, apunta que aprovechará la visita "para mantener contacto y varios encuentros con la numerosa colonia asturiana y sus descendientes, que aman Asturias por encima de todo". Es el cumplimiento de "un compromiso de hace años que me venían demandando por parte de quienes son nuestros mejores ‘embajadores’ en el mundo y de los que tan orgulloso me siento", añade el jefe del ejecutivo asturiano.

Es la primera vez que Barbón visita a los asturamericanos. En México hay unos 25.000 asturianos. En marzo pasado, la vicepresidenta Gimena Llamedo visitó los centros asturianos de Argentina y Uruguay. En ese "salto del charco" a los líderes socialistas se les adelantó, en septiembre de 2025, el del PP, Álvaro Queipo, que estuvo en los centros de Argentina.

Junto al presidente Barbón, y en un viaje apoyado por Asturex, viajará, entre otros, la presidenta del Consejo de Comunidades Asturianas, María Antonia Fernández Felgueroso, y el consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, además de los principales representantes de la patronal asturiana Fade y de las Cámaras de Comercio de Oviedo, Gijón y Avilés. Junto a ellos embarcan también rumbo a México un grupo de destacados empresarios asturianos con intereses en la zona. De distintos sectores: ingeniería, construcción industrial, bienes de equipo, industria química, alimentación o de las tecnologías digitales. La patronal asturiana Fade tiene previsto, por su parte, firmar un acuerdo de colaboración con Coparmex, la Confederación Patronal de la República Mexicana, presidida por Juan José Sierra, un veracruzano hijo de un emigrante asturiano de Arenas de Cabrales y madre tinetense de Gera.

El mercado exportador entre Asturias y México está muy focalizado en el sector del cinc. Exportamos cinc en bruto e importamos mineral de cinc y sus concentrados. En 2025 las exportaciones habían caído en un 33% y se situaban en 71,5 millones de euros. México fue el año pasado el cuarto país de América al que más vendieron las empresas asturianas. En 2021 fue el primero. Ese año las exportaciones sumaron 228,5 millones de euros, por encima incluso de Estados Unidos. Tal cifra está marcada por las ventas de ese año del sector naval, que ascendieron a 175,5 millones. Las importaciones desde México ascendieron a 274 millones de euros y casi la totalidad correspondían a minerales, escorias y cenizas.

Además de los distintos encuentros de carácter empresarial que aparecen en el programa, el sábado día 25, Barbón asistirá al festival "Señardá", una reivindicación de los lazos existentes entre Asturias y México creados por la emigración. En este festival, que cuenta con la colaboración de LA NUEVA ESPAÑA -el medio español oficial del evento- Barbón estará el sábado día 25. Al día siguiente, del domingo, en el festival será el estreno mundial de la "Sinfonía del emigrante", del maestro gaitero Guti junto a la Orquesta Clásica de México y la actuación del Coro Minero de Turón. Ese día, el presidente asistirá a la jira del Centro Asturiano de México, una de las grandes citas anuales de la gran institución que agrupa a los asturmexicanos de la capital federal. La cita, que nació en 1919, solo un año después de la creación del Centro, es una romería tradicional con una procesión en honor de la Virgen de la Guía, patrona de los emigrantes.

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Fuera de los actos puramente empresariales también está previsto que la delegación asturiana asista a una recepción que ofrecerá el martes el empresario asturmexicano Antonio Suárez, presidente de Grupomar, que recibió la Medalla de Plata de Asturias en 2013 y fue nombrado en 2023 Hijo Predilecto del Principado. Barbón también visitará el Asilo del Sanatorio Español, el Ateneo Español de México –donde la asturiana Leonor Sarmiento, ya fallecida, dejó su impronta como presidenta- y al Museo Nacional de Antropología, premio "Princesa" de Asturias de la Concordia en 2025.