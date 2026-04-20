El Centro Asturiano de México difunde el Desarme ovetense y recibirá a Barbón con una gran exposición sobre los 108 años de esta gran institución asturmexicana

El próximo 26 de abril, el Centro Asturiano de México celebrará una de sus fiestas más tradicionales, la Jira Asturiana, que tendrá lugar en el Parque Asturias, una de las sedes de la gran institución astur-mexicana en la Ciudad de México. Ese día, la principal entidad que agrupa y representa a los asturianos en México recibirá la visita del presidente del Principado, Adrián Barbón, quien durante toda la semana se encuentra de viaje en México al frente de una misión empresarial. Y para la visita presidencial, han preparado una gran exposición con la que el Centro mostrará su evolución desde su creación, el 7 de febrero de 1918, del Club de Fútbol Asturias, que fue la semilla de la que luego brotaría el Centro Asturiano.

“En esta exposición, queremos mostrar a los que vienen y también a los de casa la historia de nuestros 108 años de vida”, explica Ángel H. Díaz Núñez, integrante de la directiva del Centro desde 2020 y vocal de la Comisión de Cultura. “En esta muestra se presentará una línea del tiempo con los principales hitos del Centro, década por década: cómo empezó el equipo de fútbol, cómo se constituyó la sociedad civil, los lugares donde se jugó en los inicios, cómo se consiguió tener nuestro propio estadio, el Campo Asturias, y cuándo se incendió, cuándo dejamos la Liga Mayor, etc. Habrá muchas fotos de toda esta historia que pocos han visto. La exposición termina mostrando la actualidad del Centro, con todas sus sedes”, añade este nieto de llanisco, hijo de llanisca y casado con una llanisca.

Ángel H. Díaz / .

Podría decirse que Ángel H. Díaz, ingeniero químico de formación y empresario jubilado, casi nació en el Centro Asturiano de México. Con un año de edad, sus padres ya lo habían inscrito. Su abuelo paterno, también llamado Ángel, fue uno de los fundadores de la institución. En concreto, fue el primer secretario. Nacido en Pancar (Llanes) en 1896, emigró a México siendo muy joven y se vinculó de por vida al Club de Fútbol Asturias. Primero jugó como extremo izquierdo y luego fue director deportivo del equipo durante muchos años.

La exposición sobre los 108 años de existencia del Centro Asturiano forma parte del programa de exposiciones que se exhiben a los usuarios del Parque Asturias, unas instalaciones de 130.000 metros cuadrados. La institución cuenta con dos galerías. La del Parque Asturias acoge diversas muestras relacionadas con todo lo asturiano. “Constantemente estamos haciendo exposiciones sobre Asturias: sobre los ríos y las montañas, sus quesos, los guisos o la flora y la fauna asturiana”, explica Ángel H. Díaz. La otra galería, en el edificio que el Centro tiene en la zona de Polanco, en la capital federal, está más dedicada a muestras de carácter artístico y está abierta a todo el público, no solo a socios.

De las armas al cucharón

Recientemente, la galería del Parque Asturias acogió una exposición dedicada a difundir el Desarme de Oviedo, declarado en 2025 Fiesta de Interés Turístico Nacional. Gracias a la colaboración de otro llanisco, Manuel Ramón Junco, secretario de la Cofradía del Desarme, el Centro Asturiano en México fue reuniendo una serie de materiales gráficos y de documentación con destino a esta exposición, que pudo visitarse durante todo el mes de marzo. Llevaba por título “El Desarme de Oviedo: de las armas al cucharón”.

La exposición tenía por objeto divulgar el origen y la actualidad de esta celebración gastronómica, vinculada a la victoria de la milicia liberal ovetense frente al asedio carlista en 1836. En los distintos paneles se hacía referencia a cómo el contundente menú compuesto por garbanzos con bacalao, callos y arroz con leche había servido, según la leyenda popular, para inducir un “sopor gastronómico” en los carlistas, lo que permitió desarmarlos sin necesidad de combate alguno. Ángel H. Díaz constata la buena acogida que tuvo la exposición: “Llamó mucho la atención la leyenda que hay detrás del origen de la fiesta, de cómo, por la mañana, se agarran a golpes y, por la tarde, comen todos juntos, compartiendo el pan y la sal.

El cartel de la exposición dedicada al Desarme en el Centro Asturiano de México / .

“Para los descendientes de asturianos, los garbanzos con bacalao son conocidos, pero para un mexicano es un guiso poco habitual”. Y hay otro aspecto en el que incide el responsable de la Comisión de Cultura del Centro Asturiano de México, a la hora de admitir que, incluso entre los astures mexicanos, el Desarme sigue siendo una fiesta relativamente desconocida: “Los que vamos a España solemos hacerlo en verano y en octubre, que es cuando se celebra el Desarme, nos toca un poquito fuera de mano. Ya estamos casi todos de vuelta. Incluso son pocos los que se quedan para las fiestas de San Mateo, ya que tocan en septiembre, cuando solemos estar de vuelta en México por el inicio de los colegios y las universidades”.

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La Cofradía del Desarme estará presente también estos días en México. Mari Fernández, guisandera y cofrade, ofrecerá el característico menú de garbanzos con bacalao, callos y arroz -con leche dentro del festival “Señardá”, el gran encuentro asturmexicano que se celebra este fin de semana en la capital federal. Junto a ella viajan a México, el cofrade mayor, Miguel Ángel de Dios, el secretario de la cofradía Manuel Junco y el cofrade José Luis Suárez. La Cofradía del Desarme aprovechará este viaje a México para entregar el viernes a los representantes del Centro Asturiano el título honorífico de Embajadores del Desarme, por su apoyo demostrado a la difusión de la fiesta gastronómica ovetense.