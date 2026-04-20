El colegio Juan Pablo II de Pumarín (Gijón) pone el foco, en su semana del libro, en el fenómeno de la emigración asturiana

El colegio Juan Pablo II, en el barrio gijonés de Pumarín, celebra desde hoy y hasta este jueves, día 23, una semana dedicada al libro que,dedicará una atención especial al fenómeno de la emigración asturiana, algo que -marcó y marca a la sociedad asturiana desde que entre el siglo XIX y el XX más de 300.000 asturianos dejasen la región en busca de nuevos horizontes. Una de las profesoras del colegio, la historiadora del Arte Virginia Casielles, leerá a los alumnos dos de sus obras: “El pequeño indiano” y “Ana emigra”, donde se aborda precisamente la historia migratoria asturiana desde distintos enfoques.

El Quijote, la primera y más universal novela de la literatura en español, también será también objeto central- de atención en estos días que el colegio Juan Pablo II dedicará a la promoción de la actividad lectora entre sus alumnos. Se teatralizará una obra escrita por dos profesoras del colegio, Gloria Sánchez y Yolanda Coloma, que es una interpretación de la genial creación cervantina pensada para los estudiantes.

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Virginia Casielles, que colabora habitualmente con “Asturias Exterior” de LA NUEVA ESPAÑA- con una serie de documentados reportajes sobre las casas de indianos, leerá “El pequeño indiano”, que habla precisamente de los asturianos que emigraron a América en busca de una vida mejor. También les hablará a los alumnos de su obra “Ana emigra”, una pieza teatral que resultó ganadora del I certamen literario “María Luisa Castellanos”, convocado el año pasado por el Principado para promocionar textos relacionados con la emigración. La obra de Virginia Casielles, que todavía está inédita, cuenta la historia de Ana, una niña que cursa 3º de la ESO y que acaba de instalarse en Colombres procedente de Madrid. La niña ha llegado a la capital del concejo de Ribadedeva con su madre, que está cumpliendo por fin su sueño de dejar Madrid y trasladarse a dar clase a un colegio en Asturias.