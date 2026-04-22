La crónica del sportinguista volador: Una pequeña alegría que no tapa las penas

Domingo de Madrugón por el Sporting en México, una vez más, café en mano y el chat de la peña echando humo desde bien temprano. A las 8:15 de la mañana, tocaba otra vez ese ritual tan nuestro: ver al Sporting desde lejos, para sentirlo como si estuviéramos en El Molinón.

El partido, al menos en su primera media hora, no invitaba precisamente al entusiasmo. Ritmo bajo, muchas interrupciones y poco fútbol. De esos encuentros espesos que no terminan de arrancar. El Sporting lo intentaba por bandas, con alguna aproximación sin demasiado peligro, pero sin encontrar ese último pase que convirtiera la intención en ocasión.

Hasta que llegó lo que tantas veces se echa de menos. Una presión bien hecha por Corredera, el balón cae en los pies de Gaspar, que toca rápido para Gelabert, quien con mucho sentido abre para Otero. El Colombiano entendió todo a la perfección y dejó el gol prácticamente servido a Dubasin. Empujarla y celebrar. 1-0 y cambio de guion.

Fue un primer tiempo con una tónica irregular, con muchas paradas de juego, más de siete minutos de añadido y situaciones curiosas, como ese momento en el que no se permitía la entrada de Pablo Vázquez tras una atención médica simultánea con el portero del Cádiz a la vez y que terminó con Rubén Yáñez tirándose al césped para forzar la pausa y que volviera a ingresar Pablo Vázquez. Fútbol y picaresca en estado puro.

Ya en la segunda parte, el Sporting jugó con una tranquilidad poco habitual esta temporada. Entendió que el partido estaba para no complicarse y lo resolvió sin sobresaltos. Otero, omnipresente, marcó el segundo nada más arrancar el segundo tiempo y terminó firmando un partido sobresaliente con un gol, dos asistencias y una participación constante en todo lo que generó el equipo. A quince minutos del final, Dubasin volvió a aparecer para cerrar el 3-0 y firmar su doblete.

El Cádiz, en horas muy bajas y peleando por la salvación, ofreció muy poco. No hubo reacción ni sensación de peligro real. El Sporting, cómodo, se dedicó a manejar el balón, a bajar el ritmo y a llevar el partido a donde le convenía. Incluso así, el juego siguió siendo interrumpido, con otros ocho minutos de añadido en un segundo tiempo también muy cortado.

Victoria clara, de las más tranquilas de la temporada. De esas que se agradecen, que se disfrutan sin sufrimiento, pero que no cambian demasiado el fondo de la cuestión. El Sporting se queda a ocho puntos del playoff con solo seis partidos por delante. La salvación, eso sí, queda prácticamente certificada.

En el chat de la peña, como siempre, hubo de todo. Ilusión momentánea, bromas y todo tipo de comentarios, pero también ese poso de realidad que ya nadie esconde. Porque esta temporada ha sido irregular de principio a fin, marcada por el desgaste, la falta de rotaciones y un fondo de armario que se ha quedado corto.

Se celebran los tres puntos, claro. Se disfruta ganar 3-0, también. Pero sin perder de vista dónde está el equipo y hacia dónde apunta realmente este final de curso.

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Quedan seis partidos. Toca competirlos, sumar lo máximo posible y quedar lo más alto en la tabla para obtener mayores ingresos de la televisión y cerrar la temporada con dignidad. Y nosotros, desde México o desde donde toque, seguiremos ahí. Madrugando, trasnochando o mirando el marcador donde toque estar, porque lo nuestro con el Sporting no entiende de horarios ni de distancias. Al final, no elegimos cuándo ni desde dónde ver al Sporting, pero si lo tenemos claro que nunca vamos a dejar de hacerlo.