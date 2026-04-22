Los empresarios en la visita de Barbón a México: un viaje "necesario" para "renovar" una relación histórica y captar inversiones

"Creo que tenemos que renovar nuestra relación con los empresarios asturianos en México”. Así se expresa María Calvo, presidenta de la patronal asturiana Fade e integrante de la misión comercial que estos días visita la capital mexicana encabezada por el presidente regional Adrián Barbón. Aprovechando el viaje, Fade ha organizado un encuentro para avanzar en ese sentido: “Vamos a mantener una reunión privada con una asociación de mexicanos descendientes de asturianos que aquí tienen bastante actividad. Creemos que hay que renovar esa relación. Es verdad que se mantiene, pero tenemos que ir incorporando a las nuevas generaciones”, añade la presidenta de Fade.

Según el punto de vista de María Calvo, la “intensa relación” que existe entre México y Asturias, sustentada en la gran corriente migratoria del siglo XIX y el XX, “todavía se puede aprovechar más”. Y ese es el objetivo de esta visita a México, que se realiza bajo el paraguas de Asturex, la sociedad de promoción exterior del Principado. “Tenemos una agenda en la que vamos a entrar a conocer a fondo el tejido empresarial mexicano. Vamos a mantener una reunión con nuestro homólogo Coparmex, la patronal mexicana, con la que además firmaremos un acuerdo de colaboración para que el acercamiento no se quede solo en una visita. Queremos teje lazos para que cualquier empresa que quiera venir a implantarse en México tenga un apoyo y una red a la que pueda acudir”, explica María Calvo.

Según el punto de vista de Carlos Paniceres, presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, e integrante también en la misión empresarial asturiana a México, “éste es un viaje muy necesario. Estas visitas institucionales y comerciales tienen mucho sentido. Hace tiempo que tendríamos que haber retomado estos viajes. Desde la época de Tini Areces no se habían hecho de esta manera y creo que es un total acierto haberlos retomado. Sobre todo cuando vemos el mundo de México, sus vinculaciones con Asturias y las inversiones que se están haciendo en Madrid y en otros sitios de España. Creo que es muy oportuno entrelazar vínculos y buscar oportunidades. Es uno de los objetivos de este viaje. La idea es buscar, sobre todo, inversión mexicana en Asturias, facilitarla. Conseguir inversión para Asturias es uno de los retos. Por eso estamos aquí”.

Las tres Cámaras de Comercio de Asturias (Oviedo, Gijón y Avilés) firmaron este martes un convenido de colaboración con Camacintra, la principal entidad cameral mexicana en el ámbito de la industria de transformación, que representa a unas 13.000 empresas de todo el estado mexicano. En el acto de firma de ese convenio, Félix Baragaño, presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, incidió en los beneficios de este tipo de operaciones de promoción comercial. “El primer paso es conocerse y a partir de ahí empezar a buscar sinergias y más adelante poder desarrollar proyecto conjuntos”. El máximo representante de la entidad cameral gijonesa expresó su confianza de que a partir de “todo esto que hoy estamos iniciando de sus frutos, sumemos y empecemos a generar valor a los dos lados del Atlántico”

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Por su parte, Daniel González Menéndez, presidente de la Cámara de Comercio de Avilés, incidió en que en estos momentos “la balanza comercial es desfavorable a Asturias y eso tiene que cambiar. Tenemos oportunidades en muchísimos sectores. No solo en los industriales de bienes de equipo, también en el sector agroalimentario, en el sector químico, en el tecnológico y, por supuesto, entre las ingenierías”. González Menéndez considera que el viaje dará “buenos resultados y conseguiremos atraer inversiones que las empresas asturianas consigan expandir sus negocios en México”