Festival "Señardá" de México ahonda, con una conversación entre padres e hijos, en el legado empresarial de los emigrantes asturianos

El festival “Señardá”, que este fin de semana se celebra en la histórica Hacienda de los Morales, en Ciudad de México, será un encuentro musical y gastronómico, pero también un foro donde tres relevantes familias de empresarios asturmexicanos pondrán en común sus distintas perspectivas sobre la familia, la empresa y la emigración.

“Señardá” es una iniciativa de un grupo de empresarios asturmexicanos y una producción de la empresa asturiana de comunicación Cronistar, con delegación en México, que cuenta con la colaboración de LA NUEVA ESPAÑA como medio oficial español de este evento. El sábado, el programa comienza con una serie de paneles que se dedicarán al análisis socioeconómico del gran puente que tejió el fenómeno migratorio asturiano entre México y el Principado.

Y así, habrá una mesa redonda sobre el legado familiar empresarial astur-mexicano en la que participarán, por una parte, Carlos Casanueva y su hijo Francisco Javier Casanueva, fundador y actual CEO del Grupo Inter, la mayor correduría de seguros de Hispanoamérica; también participarán Ángel Isidro Peña y Jorge Peña, padre e hijo. El padre encabeza la ingeniería PGI y Jorge Peña, junto con sus dos hermanos, Pablo y Carlos se han hecho con el control del Grupo Gayosso, la mayor empresa funeraria de México. Completará la mesa redonda José Miguel Fernández y su padre Miguel Fernández Carús, que tienen en Asturias la propiedad de Aguas de Fuensanta y en México poseen la empresa Profina, compañía de referencia en la producción de velas en el país azteca. Finalmente, en esta mesa también intervendrá el empresario Eduardo Benítez, de Feda Woods, también con vínculos familiares con Asturias; en concreto, con el concejo tevergano. Todos ellos hablarán sobre el legado familiar, transferencia generacional asturmexicana.

Habrá también una mesa redonda sobre cooperación cultural y económica en la que participará Adrián Barbón, presidente del Principado, que está pasando la semana en México al frente de una misión comercial asturiana. Está prevista también la participación en esta mesa de Delfina Gómez Álvarez, Gobernadora del Estado de México, Carlos Casanueva, presidente del Grupo Inter. Eduardo Sánchez Morrondo, presidente de Asturias Compromiso XXI, también participará en esta mesa.

Por último está organizado un tercer panel que lleva como título: “Comercio, inversión y sinergias empresariales”. En este encuentro participarán Laura González Hernández, Secretaria de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de México, Antonio Basagoiti, presidente de la Cámara española de Comercio (CAMESCOM) y Carlos Paniceres, presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo

“Señardá”, un festival que ya ha agotado todas sus entradas disponibles –lo que da la medida de la aceptación que ha tenido entre la comunidad asturmexicana- también programa para ese día un encuentro gastronómico en torno al pote, elaborado en las ollas ferroviarias de la chef Pilar Meana y el concierto del cantautor candasín Pipo Prendes.

Para los empresarios que están detrás, empujando porque se convierta en un éxito, “Señardá” es la muestra de que aquellos puentes que se tendieron con la masiva emigración de los asturianos, hoy siguen vivos. “Nuestra vinculación con Asturias no es solo geográfica o histórica, es emocional. Apoyar el festival ‘Señardá’ es una forma de mantener vivas nuestras raíces y de seguir sintiéndonos parte de una tierra que, aunque lejana, nunca deja de latir en nosotros”, explica Carlos Casanueva.

Por su parte, Jorge Peña incide en que “la cultura asturiana no pertenece al pasado, vive en cada generación que decide mantenerla. Señardá es un puente entre lo que fuimos y lo que seguimos siendo, y apoyar este proyecto es apostar por que esa identidad continúe creciendo”.

Eduardo Benítez hace hincapié en “la importancia de cuidar el legado recibido y proyectarlo hacia el futuro. Este festival no solo celebra la tradición, sino que la renueva, reforzando los lazos entre Asturias y México para las próximas generaciones, creando con ello un puente invaluable e inagotable de historia y cultura entre nuestros pueblos".

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Finalmente, José Miguel Fernández destaca que “este festival es también un homenaje a quienes cruzaron el océano con esfuerzo, sacrificio y esperanza. Nos sentimos orgullosos de contribuir a preservar la memoria de esa emigración asturiana que tanto ha construido en México”.