El generoso y colorista recibimiento de Antonio Suárez a Barbón en México (al que asistió Carlos Slim)

El industrial atunero Antonio Suárez ha recibido por todo lo alto al presidente Barbón, de visita institucional en México por primera vez. El martes, a partir de las ocho de la tarde y hasta casi la media noche, agasajó a toda la delegación asturiana con una cena celebrada en su domicilio de la capital mexicana.

Las carpas en las que se celebró el evento estaban decoradas al estilo colorista de Oaxaca y eran un guiño al estado natal de María Luisa Gutiérrez, “Marusa”, esposa de Antonio Suárez, hija de un emigrante de Villazón (Salas), fallecida en diciembre pasado. Era, según comentó Antonio Suárez, una manera de invocar la alegría que su esposa había proyectado siempre en la casa donde tenía lugar un encuentro en el que, en todo momento, quedó de manifiesto la relación de cercanía que el presidente Barbón mantiene con el empresario asturmexicano. Antonio Suárez, presidente de Grupomar, recibió la Medalla de Plata de Asturias en 2013 y fue nombrado en 2023 Hijo Predilecto del Principado.

Antonio Suárez y Adrián Barbón / .

Pero si la decoración de la fiesta –donde también había una carpa decorada en azul y amarillo y con un gran escudo de Asturias compuesto con flores de los mismos colores- entusiasmó a todos los presentes, la sorpresa llegó con la asistencia del magnate Carlos Slim, el hombre más rico de México y de América Latina, con una fortuna estimada según las últimas estimaciones en 125.000 millones de dólares.

Los cálculos de “Forbes” indican que la fortuna del dueño de América Móvil y del Grupo Carso, aumentó un 51% el año pasado por las ganancias en Bolsa y el boom de los metales. Slim asistió en compañía de su pareja actual, Mercedes Sánchez Navarro, empresaria integrante de una de las familias económicamente más relevantes de México y accionista del grupo cervecero Modelo.

Una vista general de una de las carpas donde se celebró la fiesta. / Prensa Principado

En la fiesta, donde se evidenció la capacidad de convocatoria de Antonio Suárez, estuvieron presentes numerosos empresarios asturmexicanos, además de la misión empresarial asturiana al completo. En la mesa presidencial, además del presidente Barbón y Antonio Suárez, se sentaron la hija de este último, Fernanda, el empresario de origen asturiano Carlos Casanueva y el matrimonio formado por Antonio Cossío y Monchita Pando de Cossío, que también es vicepresidenta de la Asociación de Amigos del Archivo de Indianos, una entidad que preside Antonio Suárez. Y, por supuesto, Slim y su pareja.