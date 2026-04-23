El asturiano José Lebeña, premiado con la Medalla al Mérito Periodístico en Ciudad de México

El asturiano José Lebeña Acebo (Panes, 1978) ha sido distinguido con la Medalla al Mérito Periodístico que otorga el Congreso de la Ciudad de México. El galardón recompensa los casi dos decenios de servicio del periodista peñamellerano en el país azteca, donde ha ejercido como director ejecutivo en el diario “Publimetro”, la versión mexicana del medio pionero de la prensa gratuita mundial. Lebeña, hijo de asturiano y mexicana, licenciado en Periodismo por la Universidad San Pablo CEU de Madrid, puso rumbo a México hace dieciocho años, a probar fortuna tras una primera etapa de trabajo en España, y encontró su futuro en “Publimetro”, primero en Monterrey y a continuación en la capital federal. Durante doce años ha estado al frente de la edición mexicana de un medio con fuerte presencia en Latinoamérica, ediciones en ocho ciudades del país y una tirada de 375.000 ejemplares diarios.

De acuerdo con el dictamen de concesión de la Medalla al Mérito Periodístico, que otorga la Comisión de Protección a Periodistas del órgano legislativo en la capital mexicana, el premio reconoce “a profesionales del periodismo cuya trayectoria y labor contribuyen al fortalecimiento de los principios democráticos, la libertad de expresión y el derecho a la información en la capital del país”. Lebeña ha sido uno de los dos galardonados en la edición de este año en la categoría de “Nota informativa, reportaje y columna”. Otros destacados profesionales del país fueron distinguidos en las modalidades de “Televisión y radio” y “Fotografía”.

El diploma que acredita la Medalla al Mérito Periodístico de José Lebeña. / J. L. A.

José Lebeña da por bien empleada la decisión que tomó un día de abandonar su tierra y darse un mes en México para encontrar trabajo. Dio con una oportunidad cuando casi estaba a punto de expirar el plazo y se ha quedado durante dos fructíferos decenios en los que ha cubierto grandes acontecimientos dentro y fuera del país. “He estado en los Óscar, en los Grammy o en la toma de posesión de Donald Trump”, recordaba en una reciente entrevista en LA NUEVA ESPAÑA. “He entrevistado al expresidente de México Enrique Peña Nieto y a la actual, Claudia Sheinbaum, y hasta tuve ocasión de asistir a una mesa redonda en Santiago de Chile con el presidente de China…”

Se abrió camino en un país complejo, donde asume que el poder condiciona la libertad de prensa tal vez más que en Europa, donde los sucesos darían para llenar los periódicos a diario y hay que tener pericia, mano izquierda y sensibilidad para manejarlos. Mirando con la perspectiva del paso del tiempo, el periodista asturiano afirma, eso sí, que la expatriación “me ha beneficiado en todo, profesional y humanamente. Me ha dado una visión del mundo completamente diferente a la que puede tener una persona que no ha salido de su pueblo o de su ciudad, incluso de su país”. Le ha quitado, sí, “todo eso que tiene el que vive cerca de la familia y puede ir siempre a las bodas o a las comuniones”, pero puede que en la balanza pesen más las satisfacciones.