Barbón y la teoría de la gata Flora: "Si el presidente viene a México con una delegación del más alto nivel, porque viene; y si no, porque no viene"

Fue en el penúltimo acto público de la misión comercial asturiana a México y al final de su discurso, en el filo soporífero de la hora de comer. El jueves, cuando en Asturias eran pasadas las 10 de la noche, Adrián Barbón respondía en público a las críticas recibidas por encontrarse de viaje en México mientras, en el Principado, sigue la tormenta política a causa de las conclusiones de la comisión de investigación del accidente minero de Cerredo, donde se exige la dimisión de dos exconsejeros. El único que no se había pronunciado al respecto ha sido el Presidente del Principado. Hasta que tomó la palabra para cerrar el encuentro con el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (COMCE) y dijo: “Escucho que se critica esta misión y esto es como lo de la gata Flora. No voy a seguir con el dicho, pero los asturianos sabéis qué significa. Si el presidente viene y encabeza una delegación del más alto nivel, porque viene. Y si no viene, porque no viene”.

Barbón, junto al empresario Valentín Diaz Morodo, presidente de Comfe, recibe de esta última organización empresarial, el obsequio de dos botellas de tequila. / E.L.

El dicho, por si hiciera falta refrescar el acervo popular, dice así de quien, como el gato de Schrödinger, no sabe en qué sitio estarse: “Es como la gata Flora. Si se la meten grita, si se la sacan llora”. Barbón se extendió un poco más para censurar a quienes, desde la oposición del PP, le censuran a él: “Decía un político al que yo admiro mucho: ‘Si te critican por hacer, buena cosa es; malo sería que te criticasen por inacción’. Desde luego, hay menos crítica cuando uno no hace, porque así uno nunca se equivoca. Pero esos, generalmente, son malos políticos”.

Y hasta ahí. A continuación, Barbón regresó en su discurso a los temas de este viaje de empresarios que encabeza a México: el fortalecimiento de los lazos comerciales entre Asturias y México, la captación de inversiones mexicanas en el Principado y, al revés, la promoción de los productos asturianos en el país mexicano. El presidente considera obstinadamente que hacer cualquier alusión relativa a la comisión de investigación de Cerredo o al eventual cese de los exconsejeros Enrique Fernández y Nieves Roqueñí en sus actuales cargos al frente de Hunosa y de El Musel sería perder el foco, o incluso “faltar al respeto” a lo abordado en su primer viaje institucional a México. A saber: el encuentro con la comunidad asturiana en la capital federal y el tejido de relaciones comerciales. Además, se pregunta dos cosas: una, si nadie sabe que el viaje estaba programado desde hace meses y qué añadiría una intervención suya a la línea que ya está trazando su partido en Asturias, con Adriana Lastra a los mandos sobre el terreno.

Barbón, en el Palacio de Bellas Artes, ante el mural de Diego Rivera titulado "El hombre controlador del universo" / E.L.

La visita empresarial a México se cerró en la tarde del jueves (hora mexicana) con una recepción ofrecida a todos los participantes por el embajador de España, Juan Duarte Cuadrado. Este viernes, los representantes de la patronal y de las cámaras asturianas, además de los delegados de las distintas empresas, comenzarán a regresar a Asturias. Barbón se queda. Todavía tiene mucho programa por delante, acudir al festival “Señardá” y a la jira del Centro Asturiano de México. Todavía muchos atascos que ir sorteando en el embotellamiento perpetuo de Ciudad de México para cumplir con la agenda prevista. Todo con la ayuda de una escolta policial motorizada que va abriendo hueco mientras Barbón viaja en un enorme Chevrolet Suburban negro al que se refiere, a modo de broma, como “El tanque”. El presidente asturiano reconoce que nunca se vio en otra igual. Nunca anduvo tan escoltado por la calle. Varios agentes mexicanos trajeados de negro van cubriendo todos los flancos.

Por la izquierda, Carlos Paniceres (Cámara de Oviedo), Daniel González (Cámara de Avilés), Antonio Basagoiti (Cámara de España en México) y Félix Baragaño (Cámara de Gijón) en el encuentro que mantuvieron este jueves en Ciudad de México. / .

El encuentro con los representantes de Comce y con la Cámara Oficial Española de Comercio en México cerró la mañana en un acto en el que, además de la invocada gata Flora, estuvo presente el exdirigente del PP vasco Antonio Basagoiti, director ejecutivo de negocios estratégicos del Banco Santander en México y, además, presidente de la Cámara española en el país mexicano. Basagoiti, con el que Barbón conectó nada más verse, también habló del potencial que tiene Asturias para atraer inversiones mexicanas y confesó que cuando le preguntan sobre los puntos fuertes de la región, además de otras consideraciones puramente económicas, “hay algo que la hace muy interesante. Y es que Asturias es una región líder absoluta en calidad de vida”.

Por la izquierda, María Antonia Fernández Felgueroso (presidenta del Consejo de Comunidades Asturianas), Pablo Pérez (consejero político de la Embajada de España), el presidente Barbón y el empresario Francisco Santoveña. Todos están ante el edificio del palacio presidencial con su icónico balcón desde el que el presidente de turno repite el Grito de la Independencia cada 15 de septiembre. / E.L.

Antes de acudir al mencionado encuentro empresarial, a primera hora de la mañana, el presidente Barbón visitó el Palacio de Bellas Artes, donde se dejó componer un retrato muy presidencial ante el mural de Diego Rivera titulado "El hombre controlador del universo". También estuvo en la inmensa plaza del Zócalo y se paró delante del icónico balcón del palacio presidencial donde, cada 15 de septiembre, Claudia Sheinbaum (la actual presidenta mexicana) pronuncia el conocido Grito de la Independencia ante una muchedumbre que supera las 200.000 personas. También visitó la majestuosa catedral de México. Allí tuvo unos momentos de oración y pasmo ante la belleza de su interior y, posteriormente, acudió al hotel que regenta, junto con dos socios más, el llanisco Francisco “Pancho” Santoveña.

Barbón con Francisco Santoveña, padre e hijo, con la catedral metropolitana de México al fondo. / E.L.

El Hotel Cervantes no es un negocio de hotelería más. En 2010, en una ampliación de este inmueble pegado a la parte trasera de una catedral levantada sobre el recinto sagrado de la antigua Tenochtitlán, la capital azteca, se descubrieron restos arqueológicos del recinto del juego de pelota y del Templo de Ehécatl (Dios del viento). Hoy, tras 15 años de obras, este hotel de asturianos acoge y protege los restos arqueológicos del recinto sagrado azteca gracias a minucioso trabajo de conservación y arquitectura que los envuelve y los hace visitables a la vez.

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El arqueólogo Raúl Barrera explica al presidente Barbón el yacimiento arqueológico que alberga el Hotel Cervantes. / E. L.

La comitiva presidencial visitó a continuación el anexo Centro Cultural de España, que también alberga dentro restos arqueológicos de la antigua Tenochtitlán (y con el que Asturias está preparando un intercambio de residencias artísticas para la Laboral) y, finalmente, pudieron acceder, en un local anexo, a un yacimiento que produce escalofríos: los restos del Huei Tzompantli, la gran estructura donde los aztecas colocaban en un orden perfecto los cráneos resultantes de sus sacrificios humanos. El asunto era –como también ocurre en el ámbito político del caso Cerredo- si rodaban, o no, las cabezas.