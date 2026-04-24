El Coro Minero de Turón aterriza en México cantando "Santa Bárbara bendita" en el avión: comienza el festival "Señardá"
El gaitero Guti ya ensaya con la Orquesta Clásica de México la "Sinfonía del emigrante" que ha compuesto y que estrenará este domingo en la Hacienda de los Morales
El Coro Minero de Turón llegó a México en la tarde del jueves, hora local, para participar en el festival “Señardá”, que este fin de semana convertirá la histórica Hacienda de los Morales de la capital mexicana en una celebración de los puentes que construyó la emigración entre Asturias y el país mexicano. Y nada más tocar suelo, en el mismo avión, entonaron su canción más característica, de ellos y de toda la minería: “Santa Bárbara bendita”. En el mismo avión venía el cantautor Pipo Prendes, que también actuará en “Señardá”, un festival que agotó todas las localidades. Prendes estrenará en el festival una nueva canción dedicada a José Alfredo Jiménez, el "Rey de la canción mexicana".
Otra de las estrellas musicales de este encuentro asturmexicano, el gaitero José Manuel Fernández Gutiérrez “Guti”, lleva desde el miércoles en la capital federal. Va a estrenar este domingo la “Sinfonía del emigrante”, un concierto para gaita y orquesta que interpretará arropado por la Orquesta Clásica de México del maestro Carlos Esteva Loyola. Durante estos días “Guti” está encerrado con la formación musical perfilando y ensayando una sinfonía que, hasta la fecha, solo había llegado hasta la partitura. El domingo, a las 12.30 horas, podrá escucharse.
El festival “Señardá”, que cuenta con el respaldo de LA NUEVA ESPAÑA como medio oficial en España, tiene también una vertiente gastronómica y de reflexión. El sabor más asturiano lo aportarán las cocineras Pilar Meana y Mary Fernández. Además, el sábado –el día en el que acudirá el presidente Barbón- tendrán lugar distintas mesas redondas entre representantes institucionales asturianos y de México, así como varios conversatorios entre padres e hijos integrantes de sagas empresariales asturianas que encontraron el éxito en México.
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