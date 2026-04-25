Así suena la "Sinfonía del emigrante" que Guti estrena mañana en el festival "Señardá" de México

Comienza el festival “Señardá” en México, el evento cultural que reunirá a una región, Asturias, y a un país, México, a través de un las relaciones creadas por la emigración. Este sábado tendrán lugar una serie de paneles en los que distintos representantes institucionales y empresariales, además de familias de emigrantes, hablarán sobre ese puente que existe entre ambas orillas del Atlántico. Está prevista la asistencia del presidente Adrián Barbón, que esta semana se encuentra de visita institucional por México. El festival tendrá lugar en la Hacienda de los Morales de la capital federal mexicana y contará también con el sabor de la gastronomía asturiana. La chef Pilar Meana servirá pote asturiano para todos cocinado en ollas ferroviarias. Por la noche actuará Pipo Prendes, en un homenaje musical a José Alfredo Jiménez, el “Rey de la canción mexicana”.

Mañana domingo, además del menú de Desarme servido por la cocinera Pilar Meana habrá dos actuaciones estelares: la del Coro Minero de Turón y el estreno mundial de la “Sinfonía del Emigrante”, obra inédita hasta ahora del conocido gaitero José Manuel Fernández Gutiérrez “Guti”. Durante estos días, Guti está ensayando con la Orquesta Clásica de México en el auditorio del Centro Asturiano de México. “Por primera vez estoy escuchando la música que solo yo tenía en la cabeza y, la verdad, los músicos que la orquesta mexicana son tan profesionales que durante los ensayos sólo nos estamos limitando a hacer determinados matices”, indica este compositor y gaitero a LA NUEVA ESPAÑA, que colabora con esta iniciativa como medio oficial de un evento producido por Cronistar y que está patrocinado por un grupo de empresarios asturianos radicados en México. Detrás de "Señardá·" está el respaldo clave de Carlos Casanueva, de Grupo Inter (el mayor corredor de seguros de Latinoamérica), los hermanos Jorge, Pablo y Carlos Peña, del Grupo Gayoso (el principal grupo funerario de México), José Miguel Fernández, propietario de aguas Fuensanta y de Eduardo Benítez, de Feda Woods.

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El escenario donde se desarrollarán las ponencias del festival "Señardá" / .

Guti explica que no ha podido encontrar un lugar mejor para los ensayos de su sinfonía que el auditorio que el Centro Asturiano tiene en su sede de la calle Arquímedes, en el barrio de Polanco de la capital mexicana. Ahora sólo resta que llegue el domingo del estreno y que los asistentes al festival puedan disfrutar con esa narración sinfónica sobre la epopeya migratoria que protagonizaron los asturianos entre el siglo XIX y el XX.