La “Sinfonía del emigrante” de Guti y el Coro Minero de Turón hacen sonar en México el corazón de Asturias

Hubo el domingo en la capital de México dos puntos donde latía con mucha fuerza el corazón de Asturias. El uno era el Parque Asturias del Centro Asturiano, que celebraba su tradicional Jira Campestre, a donde acudió Adrián Barbón. El otro fue la Hacienda de los Morales, donde tuvo lugar el segundo y último día del festival “Señardá”. Era la jornada en la que la cocinera Mari Fernández servía el menú del Desarme y cuando que el presidente de la cofradía de esta fiesta de Interés Turístico Nacional, Miguel Ángel de Dios, explicó el sentido de una celebración que se nutre de esa paz que la buena mesa reparte entre hombres y mujeres. Del estómago a los corazones. Pero también de los oídos al latido hondo pues fue el día en el que el Coro Minero de Turón y el gaitero José Manuel Fernández Gutiérrez “Guti” llevaron al máximo ese sentimiento llamado asturianía.

Guti estrenó su “Sinfonía del emigrante”, el primer concierto que compone para gaita y orquesta. Una obra en tres movimientos que el gaitero que codirige la Real Banda de Gaitas de Oviedo fue explicando pormenorizadamente a los presentes. Narra con música esta obra, estrenada el domingo con la envoltura sinfónica de la Orquesta Clásica de México, la historia de un joven emigrante asturiano que parte a México en pos de una vida nueva y mejor. La composición de Guti pone melodía a los sinsabores del viaje, a las delicias del éxito tras mucho esfuerzo y a la amargura de la nostalgia –la “señardá- por la separación de los suyos y, con los años, por de la muerte de los padres. Cuenta también en lenguaje musical la pacífica desembocadura del retorno a la tierra natal.

Los 50 minutos que duró la sinfonía se hicieron cortos a todos los asistentes, que ya habían interiorizado la emoción que desprendía la obra de Guti cuando llegó la actuación del Coro Minero de Turón.

Oscuridad y lámparas de mina entrando en el escenario –el gran golpe de efecto con el que comienzan siempre sus actuaciones-, luego un repertorio en el que no faltó “Santa Bárbara bendita” y el “Asturias patria querida”, que ya arrancó directamente las lágrimas entre los presentes. Habría otra oportunidad para cantar el himno de Asturias cuando el Mariachi de la Secretaría de la Marina, que también actuó en este segundo día de “Señardá”, se unió a los de Turón. Juntos cantaron el “Asturias, patria querida” y “México lindo y querido”, dos canciones que, bien mirado, serían el espejo la una de la otra. Ahí se vio, acaso de forma más clara, de qué manera la historia de la emigración ha hermanado dos orillas tan lejanas.

El proyecto de “Señardá” está impulsado por los empresarios asturmexicanos Carlos Casanueva, de Grupo Inter (el mayor corredor de seguros de Latinoamérica), los hermanos Jorge, Pablo y Carlos Peña, del Grupo Gayoso (el principal grupo funerario de México), José Miguel Fernández, propietario de aguas Fuensanta; Eduardo Benítez, de Feda Woods, y Nacho Fernández, de Cronistar Comunicación, que es la empresa encargada de la producción y organización del evento. LA NUEVA ESPAÑA colaboró con el evento como diario oficial de este festival, que ayer cerró por todo lo alto en la Ciudad de México.

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Al término de una jornada musical cargada de sentimiento asturiano, el empresario Carlos Casanueva pidió tomar la palabra para asegura que, el próximo, año de nuevo volverá “Señardá”. De nuevo México y Asturias, patrias lindas y queridas, se volverán a abrazar.