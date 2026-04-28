La capital comunitaria europea es algo más que una ciudad política y administrativa. Estos días de abril sobresale porque organiza uno de los mayores certámenes continentales de arte contemporáneo. Y, por primera vez, cuenta con dos galerías asturianas, Caicoya de Oviedo y ATM de Gijón. Art Brussels reúne en esta 42 edición a 139 galerías, rigurosamente seleccionadas, de 26 países diferentes, en dos grandes pabellones del recinto ferial situado en las inmediaciones del Atomium. En total, medio centenar de artistas, el 95% de ellos vivos, 36% mujeres, que son la mejor expresión del arte actual. La feria espera entre quince y veinte mil asistentes entre el jueves y el domingo.

Caicoya y ATM, por primera vez dos galerías asturianas en Art Brussels

Para Guillermina Caicoya, que desde los años 80 regenta una conocida galería en la capital asturiana, es "importante salir, darse a conocer y esta feria nos parece muy importante y no resultó fácil que nos seleccionaran, pero aquí estamos". Caicoya exhibe la obra de dos artistas que considera "complementarios". Uno de ellos, ya fallecido, Amador. El otro, Paco Fernández. Ambos representan una parte destacada "de lo que mucho y bien que se crea en Asturias". Como la feria tiene cinco secciones, Caicoya está en la que se muestran obras entre el año 1968 y 2000. Amador Rodríguez, nacido en Ceuta, pero estrechamente vinculado a Asturias, en especial a Cangas del Narcea, falleció en 2001 pero dejó tras de sí una gran obra muy reconocida. "Ahora necesitamos el marchamo internacional" subraya Guillermina. Con Paco Fernández (San Juan de la Arena, 1950) se confirma que en Asturias hay suficiente talento para participar en este tipo de grandes manifestaciones culturales.

En otra sección diferente, la de "discovery" (descubrimiento) que busca nuevos talentos, ATM representada por su responsable Diego Suárez, propone un proyecto que "aborda desde el lenguaje de la pintura cuestiones importantes para la comprensión del presente, a través de ámbitos sociales y culturales, generando un diálogo crítico con el contexto contemporáneo". Para ello expone la obra del chileno Pablo Linsambarth, que ha sido invitado por ATM en su residencia de Gijón, donde ha creado algunas de las obras expuestas. Todo ello bajo la coordinación de la escritora ovetense Cristina Ramos. "Estamos hablando de la generación nacida en los años 90 que va a definir el arte del futuro" añade Diego.

Linsambarth es un pintor con "una fuerte carga gestual que emana el dibujo subyacente a la última capa, generando una imagen que contiene elementos figurativos" según el responsable de ATM que además de galerista invita a nuevos talentos a su espacio gijonés. Esta es la primera vez que ATM está en esta feria, pero a principios de siglo tuvo una destacada participación en la relación establecida por el gobierno de Tini Areces con creadores asturianos y belgas.

Art Brussels es una plataforma idónea para observadores del arte contemporáneo: artistas, coleccionistas, instituciones, museos y críticos especializados. Que Asturias esté por primera vez presente es una confirmación de que los creadores vinculados a nuestra comunidad tienen "potencial suficiente para estar en primera línea" concluye Caicoya.

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El embajador español en Bélgica, José María Rodríguez Coso, ofreció una recepción a las siete galerías participantes de nuestro país, entre ellas las dos asturianas. El domingo harán balance de cómo les ha ido en este certamen internacional en el que participan algunas de las galerías más importantes de Europa.