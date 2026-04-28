"Éxito total" en la gala del Centro Asturiano de Valladolid, que cumple 50 años

El Centro Asturiano de Valladolid celebró el pasado fin de semana su gala anual en el auditorio del Centro Cultural Miguel Delibes, una cita que reunió a más de 200 asistentes y que, en esta edición, coincidió con el 50 aniversario de la entidad. El acto sirvió para reconocer la trayectoria de sus socios y reforzar los lazos de la comunidad asturiana en la ciudad.

Durante la ceremonia se rindió homenaje a 19 socios, en un reconocimiento a su vinculación con la casa regional. El presidente, Alfonso Verdeja, fue el encargado de abrir el acto y no ocultó la carga emocional de la jornada, marcada también por el homenaje a miembros de su propia familia. “Ha sido un acto muy emocionante, especialmente en lo personal”, asegura.

La gala contó además con la presencia de la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, quien destacó el papel de estos centros como “una red viva de afecto, compromiso y pertenencia” y subrayó que “Asturias se enriquece con su gente en el exterior”. En este sentido, defendió su función como garantes de la historia y la identidad asturianas, así como su contribución a la cohesión social.

Llamedo, que visitó por la mañana la sede del centro y participó por la tarde en la gala, incidió en que estos espacios son “el primer lugar al que acuden quienes buscan sentirse más cerca de casa”, además de poner en valor la trayectoria del colectivo, fundado en 1976 por emigrantes asturianos. También reivindicó su vigencia: “Son historia, cohesión social, solidaridad e identidad”.

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El acto concluyó con la interpretación del himno de Asturias a cargo de la banda de gaitas Los Trasgos y la entrega de un obsequio conmemorativo. Posteriormente, los asistentes participaron en una espicha que puso el broche final a una celebración que, en palabras de Verdeja, fue “un éxito total”, fruto de “un año de trabajo muy intenso” y marcada, sobre todo, por el reencuentro entre socios.