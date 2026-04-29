El Desarme salta a México: la gran fiesta gastronómica ovetense se hace cada vez más internacional

El Desarme ha dado el salto a México. La celebración ovetense, declarada recientemente Fiesta de Interés Turístico Nacional, quiere internacionalizarse y a través de su Cofradía, hace unos días difundió sus excelencias gastronómicas entre la comunidad asturiana en el país azteca. Es el segundo Desarme que se celebra "al otro lado del charco". El pasado mes de noviembre, la Cofradía, con el respaldo de la Federación Internacional de Centros Asturianos, sirvió el contundente menú en el Centro Asturiano de Buenos Aires.

La guisandera Mary Fernández y el presidente de la Cofradía del Desarme, Miguel Ángel de Dios, con integrantes del Coro Minero de Turón en el festival "Señardá". / Cronistar

Cuatro representantes de la Cofradía del Desarme acaban de regresar de México. Su presidente, Miguel Ángel de Dios, el secretario Manuel Junco, y los cofrades José Luis Suárez y Mary Fernández, guisandera del restaurante “El Fartuquín” de Oviedo, se encontraron con la comunidad asturmexicana para compartir las bondades gastronómicas, y hasta espirituales, de ese menú compuesto por garbanzos con bacalao, callos y arroz con leche de postre que se degusta en la capital asturiana cada 19 de octubre.

La Cofradía del Desarme está decidida a conseguir que esta fiesta ovetense sea también una gran celebración gastronómica de toda Asturias y de las comunidades asturianas en el exterior, especialmente en América, donde la huella de la gran emigración asturiana de los siglos XIX y XX sigue muy viva.

María Antonia Fernández Felgueroso, presidenta del Consejo de Comunidades Asturianas, con miembros de la Cofradía del Desarme y del Centro Asturiano de México, el día de la Jira de esta última institución. / .

Por una parte, los representantes de la Cofradía del Desarme se encontraron con la directiva del Centro Asturiano de México en su sede sociocultural de la calle Arquímedes, en el barrio de Polanco de la capital mexicana. En ese encuentro hicieron entrega al Centro del título de “Embajadores del Desarme”, por su respaldo a la fiesta gastronómica ovetense. El Centro Asturiano de México organizó, gracias al impulso de la comisión de la Comisión de Cultura –cuyo vocal es Ángel H. Díaz- una exposición en su sede del Parque Asturias dedicada a difundir la historia y los atractivos culinarios de la celebración ovetense, que no era especialmente conocida entre la comunidad asturmexicana. Una de las razones es que, al caer en octubre, el Desarme queda fuera del calendario vacacional estival de los emigrantes que vuelven cada año a Asturias. La exposición hizo su efecto y, según comenta Manuel Junco, secretario de la Cofradía y responsable de las relaciones con las comunidades asturianas en el exterior, ya hay una propuesta de celebrar el Desarme en la capital mexicana, en restaurantes propiedad de empresarios asturianos.

La guisandera Mary Fernández con el chef de la Hacienda de los Morales, Benigno Fernández. / .

Los responsables de la Cofradía agradecen además la cálida bienvenida que recibieron por parte de la directiva del Centro, y en especial por parte de su secretario, el cabraliego Juan Luis López y García. “Nos atendió con un cariño enorme y nos dedicó todo su tiempo. El trato que nos dio superó todas nuestras expectativas”, reconoce Manuel Junco.

Noticias relacionadas

Los representantes de la Cofradía del Desarme en el Parque Asturias, una de las sedes del Centro Asturiano de México. / .

El Desarme también estuvo presente en el festival “Señardá”, celebrado durante el pasado fin de semana en la Hacienda de los Morales de Ciudad de México. La guisandera Mary Fernández cocinó el domingo el menú del Desarme para los casi 600 asistentes a la jornada del domingo, en la que el gaitero José Manuel Fernández Gutiérrez “Guti” estrenó su “Sinfonía del emigrante” con la Orquesta Clásica de México y cuando también actuó el Coro Minero de Turón. Mari Fernández puso el sabor y el presidente de la Cofradía, Miguel Ángel de Dios, explicó a todos los asistentes la historia de una fiesta que tiene, sobre todo el sabor de la paz y la buena convivencia, pues nació en 1836 de la comida que los vencedores del bando isabelino compartieron con los carlistas derrotados.