Visitación Folgueiras, la madre asturiana de todas las Madres de Plaza de Mayo: medio siglo de lucha ejemplar por los derechos humanos

Ángel Prieto Souto, presidente de la Asociación San Tirso del Eo, homenajea con este artículo a una emigrante nacida en el concejo santirseño que protagonizó, a su pesar, una de las grandes tragedias de Hispanoamérica. Se trata de Visitación Folgueiras, la madre de mayor edad de las llamadas Madres de la Plaza de Mayo, cuyos hijos fueron secuestrados, asesinados y hechos desaparecer por la dictadura argentina. Visi, como muchos conocían a esta mujer que fue ejemplo de tenacidad moral, falleció el pasado 19 de abril a los 102 años de edad. Se pasó medio siglo de búsqueda de un hijo que nunca logró recuperar.

Visitación Folgueiras Díaz nació en San Tirso de Abres, Asturias, el 19 de noviembre de 1924, en el seno de una familia numerosa de tíos y primos. Hija de Felisa y nieta de Antonio y Ramona, fue bautizada en la iglesia parroquial de San Salvador de San Tirso de Abres el día 20 de ese mismo mes. Emigró a Argentina y se casó con Mario Loyola, con quien tuvo a su hijo Roberto Mario Loyola.

El año 1976 fue convulso en Argentina. El golpe de Estado se produjo en marzo y el día 21 de diciembre, los militares entraron en la casa de Roberto Mario y lo hicieron desaparecer junto a su esposa, Sandi Maiznao. La familia vivía en la localidad de Loma Hermosa, provincia de Buenos Aires. Ambos jóvenes, con solo 22 y 21 años de edad, eran conocidos por su dedicación a los más necesitados. Ese día estaban precisamente enseñando unas recetas de cocina a los vecinos y, en un instante en que la vecina se ausentó con su hijo en brazos, los militares se llevaron al matrimonio. El pequeño quedó al cuidado de la vecina. En algunos medios, relataba Visitación la angustia de los primeros días tras la desaparición de su hijo y su nuera, sobre todo cuando su marido fue a casa del hijo a preguntar por el paradero de la pareja y fue apaleado por los militares. Posteriormente, se recorrieron comisarías y diversos departamentos en los cuales nunca lograron respuesta.

Visitación Folgueiras con el pañuelo caracteristico de la Madres de Plaza de Mayo. / Madres de Plaza de Mayo

Aquel día histórico del 30 de abril de 1977, catorce madres desesperadas por las desapariciones de sus hijos decidieron concentrarse delante de la Casa Rosada. La guardia les ordenó que circulasen. Así se pusieron a dar vueltas por la Plaza de Mayo agarradas de dos en dos. Luego se citaron para la semana siguiente y así todas las semanas circulaban de forma pacífica suplicando datos sobre el paradero de sus hijos desaparecidos. Esos primeros meses, confesaba Visitación, se reunía con otras madres en la iglesia porque no podía ir a la plaza, pero cuando podía las observaba con admiración, hasta que decidió sumarse a las marchas y así 49 años más.

Conocido es que las Madres empezaron llevando un pañuelo blanco en la cabeza con el nombre de cada uno de sus hijos y cada semana marchan en la Plaza de Mayo. Visi llevaba en su pañuelo los nombre de “Mario y Sandi”. Pasaron las décadas, los cambios políticos y las Madres fueron cogiendo estructura y reconocimiento; también diferencias de opinión, pero siempre en lucha por los derechos humanos, desde el respeto y de forma pacífica. Visitación, conocida como Visita y también como Visi, decía: “Seguimos el camino de nuestros hijos, mejorando la vida de los que más necesitan, por eso trabajamos en los barrios más necesitados, hacemos caminos, agua corriente, gas, bibliotecas”.

Siempre en lucha, siempre acompañada de su inseparable marido Mario Loyola, quien falleció en el año 2024 a los 97 años, continuamente estaban en busca de la verdad. Visita estuvo muy unida y cerca de Hebe de Bonafini, líder de Madres de Plaza de Mayo; al fallecimiento de ésta en 2022 se refirió a su compañera como “Madre de todos los hijos” a la vez que reafirmaba el compromiso de seguir el ejemplo y el legado de Hebe. En la ronda 2328, Visita, junto con Camen Arias, Fina de Fiore, Irene de Chueque y Sara Mrad, acompañadas de una multitud, depositaron sus cenizas alrededor de la Pirámide de Mayo.

Al cumplirse el centenario del nacimiento de Visita, tan solo diecinueve días después de perder a su marido, recibió numerosas felicitaciones de todas partes del mundo y el cariño de todos, en la marcha número 2.427 de las Madres de la Plaza de Mayo, en aquel octubre de 2024. El pasado octubre de 2025, Visitación también estuvo presente en la marcha 2.480. Micrófono en mano, mostró su juventud y alegría gritando: “¡Les quiero a todos!”. Rodeada de una multitud, recibía el cariño de los cooperantes de Madres de la Plaza de Mayo. Desde la organización calificaron aquel momento de “elegancia y firmeza” a la cual habría que añadir múltiples elogios a la lucha desarrollada por Visitación. Demetrio Iramain, del departamento de prensa de Madres de Plaza de Mayo, comentaba recientemente que a Visi a sus 101 años le gustaba estar constantemente informada y así le transmitía las novedades de la entidad cada semana.

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En la mañana del domingo 19 de marzo de 2026, Visitación Folgueiras fallecía con su base moral inquebrantable. Desde la Asociación Madres de Plaza de Mayo comunicaron que “Visi se cambió de casa”. En su tierra natal se recibe la notica con la tristeza propia del fallecimiento y con la satisfacción de que esta santirseña, hija de Asturias, se haya convertido en una referente de los derechos humanos en Argentina tras una tragedia personal, llegando a ser la madre más anciana de la Madres.