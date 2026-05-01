El análisis del sportiguista volador: al Sporting se le hace de noche lejos de El Molinón

Diego Álvarez Bada trabaja como sobrecargo de aviación en la línea bandera de México. Es fundador y presidente de la peña "La villa de Quini", la primera y la única peña sportinguista oficial en México y fuera de España. Hasta diez veces al año vuela a España para ver los partidos del Sporting.

El Sporting se mueve en este 2026 entre dos realidades que no terminan de encontrarse. Fuerte en casa, reconocible en el Molinón, pero cada vez más perdido lejos de Gijón. Y lo que antes parecía una mala racha puntual, se ha convertido en una tendencia que ha terminado por apartarlo de la pelea por el playoff.

La derrota por 3-2 ante el Córdoba no hace más que confirmarlo. Quinta consecutiva fuera de casa, sin puntuar desde el 15 de febrero y siete partidos sin ganar lejos de Gijon. Números que explican por sí solos por qué el playoff se ha ido desdibujando hasta casi desaparecer del horizonte.

Todo, además, en uno de esos horarios difíciles de explicar para el aficionado en México. Partido a las seis de la mañana en domingo, de los que exigen más pasión que lógica. En mi caso, tocó seguirlo a ratos, volando sobre el océano Pacífico rumbo a Corea. Radio intermitente, alguna conexión cuando se podía y, después, el resumen. Otra forma más de vivir al Sporting, aunque el desenlace, una vez más, fuera el mismo.

Y eso que el equipo no empezó mal. Al minuto 18, Juanito Otero adelantaba al Sporting con una gran definición, elevando el balón por encima del portero. Antes, el Córdoba ya había avisado con un mano a mano que se marchó desviado. Y poco después del 0-1, el Sporting tuvo el segundo en una ocasión clarísima a bocajarro del Pingüino que el portero salvó con reflejos.

Ahí pudo estar el partido. Pero no lo estuvo.

A partir de la media hora, todo empezó a torcerse con la lesión de Otero, el hombre más en forma del equipo en las últimas semanas. Su salida no solo debilitó el ataque, también pareció apagar al Sporting. Antes del descanso llegó el empate y, en la segunda parte, el dominio fue completamente del conjunto andaluz.

El Sporting prácticamente desapareció. Dos goles más terminaron por sentenciar el encuentro y solo en el tramo final, tras una buena acción individual de Dani Queipo, que asistió a Gelabert que llevaba 4 meses sin ver portería, se pudo maquillar el resultado hasta el 3-2.

Demasiado tarde y demasiado poco.

Quedan ya pocas jornadas y la sensación es que la temporada lleva semanas instalada en el mismo punto, sin ilusión. Ya había yo avisado que estos meses iban a ser largos, difíciles de sostener en lo emocional, y así está siendo. Sin objetivos claros, sin la tensión competitiva de pelear por algo grande, la ilusión se resiente.

Aun así, el sentimiento no entiende de contextos. En mayo tocará un último viaje desde México para cerrar la temporada en casa. Será el décimo partido del curso en directo, tras seis viajes y más de 110,000 kilómetros recorridos. Casi una vuelta a la Luna persiguiendo a este equipo y en lo que será también un nuevo récord personal de ir a ver al Sporting desde México en una temporada.

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Porque aunque se haga de noche lejos de el Molinón, hay cosas que no cambian: este equipo no se abandona. Nunca.