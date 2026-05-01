Nace una nueva asociación con 300 empresarios asturmexicanos para fomentar los negocios entre Asturias y México: "Hay oportunidades, lo mejor está por venir"

Una nueva entidad empresarial, la Confederación Mexicana de Empresarios de Origen Asturiano, acaba de echar a andar con el objeto de incentivar la colaboración económica entre México y Asturias. María Calvo, la presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (Fade) mantuvo un encuentro con un nutrido grupo de empresarios mexicanos pertenecientes a esta nueva entidad durante el viaje que una delegación asturiana hizo la semana pasada a México, encabezada por el presidente del Principado, Adrián Barbón. Esta nueva asociación empresarial asturmexicana cuenta con unos 300 miembros “y creemos que podemos llegar a mil por las personas que tenemos en el radar”, indica el empresario mexicano Francisco Miranda, uno de los impulsores de la nueva entidad.

Este grupo de empresarios mexicanos de origen asturiano, aunque ya constituido como asociación, todavía está pendiente del nombramiento de su presidente tras una votación de todos los socios. La entidad tendrá también que perfilar cómo se encauzaría la colaboración empresarial entre Asturias y México. “Quizá a través de una misión o una oficina de representación en Asturias. O facilitar que Fade, o alguna otra asociación hiciera lo mismo en México”, apunta Miranda, nieto de asturianos de Cangas de Onís, licenciado en Derecho y con presencia empresarial en el ramo de la construcción, la transformación y los servicios en México.

Hay mimbres para tejer nuevas alianzas empresariales. “Los asturianos que vinieron acá son gente muy trabajadora, con una visión empresarial muy seria”, apuntaba Miranda al término del encuentro con la presidenta de la patronal asturiana. Este empresario mexicano, casado con una asturiana y que además visita el Principado anualmente, incide en que “Asturias es un paraíso y una tierra de muchas oportunidades. Lo mejor está por venir para Asturias. La gente piensa que el activo principal de Asturias es Asturias, la propia región. Pero no es verdad. El principal activo son los asturianos. Es la gente. El asturiano, donde quiera que va es referente. Donde quiera que vaya, va a hacer algo diferente, va a salir adelante, va a ser querido”.

Miranda subraya además que sus mayores, emigrantes desde Asturias, les enseñaron “una ética del trabajo”. Y añade: “El emigrante no están jugando, es gente que de alguna manera ya perdió una vez, así que no viene a especular. Va a trabajar 18 horas y a dormir sobre los costales que cargaron durante esas 18 horas. Es gente muy dura, es inderrotable”.

Por su parte, María Calvo, la presidenta de Fade, asegura que “en México hemos constatado que los lazos con Asturias no solo se mantienen, sino que siguen muy vivos a través de una comunidad empresarial dinámica y profundamente vinculada a sus raíces. No partimos de cero: existe una base sólida de relaciones construidas durante décadas, con empresarios de origen asturiano que hoy lideran proyectos relevantes en sectores como el agroalimentario, el comercio, la industria o el ámbito inmobiliario”.

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La presidenta de la patronal asturiana incide en que “desde FADE queremos reforzar estos vínculos desde una perspectiva claramente económica: facilitar nuevas oportunidades de colaboración, impulsar la inversión y acompañar a las empresas asturianas en su proceso de internacionalización”. Según su punto de vista, “México es un socio estratégico y esta red empresarial constituye una palanca real para crecer en ese mercado con mayor conocimiento, cercanía y capacidad de implantación”.