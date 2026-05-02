De Guadarrama...a Lorient: la banda de gaitas de origen asturiano que estará en la Champions de la música celta

La banda de gaitas La Tarabica, de la Casa de Asturias en Guadarrama (Madrid), participará en el en el Festival Intercéltico de Lorient, en Francia, considerado uno de los principales encuentros internacionales de cultura celta y que tiene lugar del 31 al 9 de julio.

El evento, que se celebra cada verano en Lorient, reúne a miles de artistas y cientos de miles de visitantes en torno a la música y las tradiciones de los países celtas.

La presencia de La Tarabica tiene un carácter singular, ya que se trata de una formación asturiana creada y desarrollada fuera del Principado, en la localidad madrileña de Guadarrama. Desde su fundación en 2013, el grupo ha centrado su actividad en la interpretación y difusión de la música tradicional asturiana.

“Para nosotros, como banda asturiana formada y desarrollada fuera de Asturias, este momento tiene un significado especial. Cada ensayo y cada actuación nacen del deseo de mantener vivas nuestras raíces, incluso en la distancia”, explica el director de percusión, José Luis de la Cera.

La Tarabica, formada por una veintena de miembros y fundada en 2013, es la banda de gaitas con más actividad de las de fuera de Asturias. Solo en Madrid hay siete bandas. "Estar en Lorient es, en cierto modo, volver a casa a través de la música. Es llevar un pedazo de Asturias con nosotros y compartirlo con el mundo, demostrando que nuestra tradición no entiende de fronteras. Afrontamos esta cita con una enorme emoción y responsabilidad, conscientes del nivel del festival y del orgullo que supone representar a Asturias en un escenario internacional de esta magnitud. Será, sin duda, una experiencia que quedará para siempre en nuestra memoria y que refuerza nuestro compromiso de seguir haciendo crecer la música asturiana allí donde estemos", destaca De la Cera.

En Lorient habrá una amplia representación asturiana. La otra banda de gaitas que estará será El Gumial, de Moreda y la representación completa puede consultarse en este enlace.