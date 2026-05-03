LA NUEVA ESPAÑA lanza "Invitado Artificial", el primer videopodcast de entrevistas a personajes generados por Inteligencia Artificial
El cómico asturiano Guille Carro, afincado en Madrid, protagoniza este nuevo formato mensual de "Asturias Exterior", con el que experimentará los límites de la IA generativa para adoptar distintas personalidades y responder con naturalidad a todas las preguntas
En este primer capítulo el entrevistado es un
El canal digital Asturias Exterior, de LA NUEVA ESPAÑA, estrena hoy un nuevo videopodcast mensual. Nace de una curiosa mezcla, la experimentación con inteligencia artificial y la comedia.
El proyecto se titula «Invitado Artificial» (IA, por sus siglas) y está ideado y conducido por el cómico asturiano Guille Carro, que entrevistará a personajes ficticios generados por inteligencia artificial.
El formato propone un giro radical al género clásico de la entrevista: el invitado no es una persona real, sino una IA previamente configurada para suplantar la personalidad de pintorescos personajes inventados. A partir de ahí, el diálogo busca poner a prueba hasta dónde es capaz de llegar la máquina: si puede construir un discurso coherente, simular emociones, resultar verosímil o incluso ser graciosa.
«Con el avance de las IA generativas, nos acercamos a un escenario donde la verdad y la realidad son cada vez más difíciles de identificar. Bulos, deepfakes o vídeos de perritos falsos generados por IA ocupan cada vez con más frecuencia nuestros entornos digitales. Este podcast pretende explorar estos límites desde el lado de la comedia», asegura Guille Carro, que trabaja como ingeniero en una destacada compañía con sede en Madrid.
¿Hasta qué punto puede una IA fingir ser un personaje que no es? ¿Tiene la capacidad de imitar a un humano lo suficientemente bien como para suplantarlo? ¿Puede llegar a reflexionar? ¿A expresar emociones o ser graciosa? ¿A ser un entrevistado interesante? Esas son las preguntas que intentará responder «Invitado Artificial».
Un cómico asturiano en Madrid
Guille Carro (1994), natural de Gijón, se trasladó a Madrid hace nueve años para poder compaginar su faceta de cómico y músico con su profesión como ingeniero de Caminos especialista en transporte público. Mezcla monólogos con canciones cómicas por la escena de stand up madrileña, bajo el nombre de Colectivo Desastre, banda de la que es fundador y...único miembro.
Con esta colaboración, Asturias Exterior suma a su oferta un formato que mezcla divulgación tecnológica, experimentación narrativa y humor, con sello asturiano y una mirada crítica sobre el papel de la inteligencia artificial en la construcción de relatos, identidades y verdades en la era digital.
- Julián García Quirós, el cabo noreñés de 25 años que es el mejor tirador de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado: "Lo importante es la constancia en el entrenamiento"
- Multado con 200 euros un conductor que respetaba la velocidad de la vía e iba solo: la Guardia Cvil extrema la vigilancia por la nueva S-51 b
- Multado con 200 euros este puente de mayo por llevar la baliza v-16 pero no tener en el maletero el elemento mecánico circular obligatorio en caso de accidente: la Guardia Civil extrema la vigilancia en carretera
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir los auriculares deportivos más baratos del mercado: autonomía de hasta 30 horas
- Las últimas horas de José María Úrculo en su casa de Celoriu y las primeras investigaciones de la Guardia Civil sobre su muerte: 'Pensamos que estaría cansado y al rato vimos que ya no estaba
- Conmoción por la muerte en un accidente de moto en México del policía asturiano David Trapiella Megido, de 50 años
- La exitosa pareja de Asturias premiada por Ayuso en el Día de la Comunidad de Madrid por ser ejemplo 'de lucha de todo lo bueno que hay en la vida
- Lidia Solís, camionera asturiana de 32 años: 'Gasto 7.000 euros al mes en gasolina, salgo de casa un lunes y no vuelvo hasta el sábado