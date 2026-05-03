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LA NUEVA ESPAÑA lanza "Invitado Artificial", el primer videopodcast de entrevistas a personajes generados por Inteligencia Artificial

El cómico asturiano Guille Carro, afincado en Madrid, protagoniza este nuevo formato mensual de "Asturias Exterior", con el que experimentará los límites de la IA generativa para adoptar distintas personalidades y responder con naturalidad a todas las preguntas

En este primer capítulo el entrevistado es un

Invitado Artificial Capitulo 1: Alejandro Alonso, Doctor Amor

Invitado Artificial Capitulo 1: Alejandro Alonso, Doctor Amor

Guille Carro

Xuan Fernández

Xuan Fernández

El canal digital Asturias Exterior, de LA NUEVA ESPAÑA, estrena hoy un nuevo videopodcast mensual. Nace de una curiosa mezcla, la experimentación con inteligencia artificial y la comedia.

El proyecto se titula «Invitado Artificial» (IA, por sus siglas) y está ideado y conducido por el cómico asturiano Guille Carro, que entrevistará a personajes ficticios generados por inteligencia artificial.

El formato propone un giro radical al género clásico de la entrevista: el invitado no es una persona real, sino una IA previamente configurada para suplantar la personalidad de pintorescos personajes inventados. A partir de ahí, el diálogo busca poner a prueba hasta dónde es capaz de llegar la máquina: si puede construir un discurso coherente, simular emociones, resultar verosímil o incluso ser graciosa.

«Con el avance de las IA generativas, nos acercamos a un escenario donde la verdad y la realidad son cada vez más difíciles de identificar. Bulos, deepfakes o vídeos de perritos falsos generados por IA ocupan cada vez con más frecuencia nuestros entornos digitales. Este podcast pretende explorar estos límites desde el lado de la comedia», asegura Guille Carro, que trabaja como ingeniero en una destacada compañía con sede en Madrid.

¿Hasta qué punto puede una IA fingir ser un personaje que no es? ¿Tiene la capacidad de imitar a un humano lo suficientemente bien como para suplantarlo? ¿Puede llegar a reflexionar? ¿A expresar emociones o ser graciosa? ¿A ser un entrevistado interesante? Esas son las preguntas que intentará responder «Invitado Artificial».

Un cómico asturiano en Madrid

Guille Carro (1994), natural de Gijón, se trasladó a Madrid hace nueve años para poder compaginar su faceta de cómico y músico con su profesión como ingeniero de Caminos especialista en transporte público. Mezcla monólogos con canciones cómicas por la escena de stand up madrileña, bajo el nombre de Colectivo Desastre, banda de la que es fundador y...único miembro.

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Con esta colaboración, Asturias Exterior suma a su oferta un formato que mezcla divulgación tecnológica, experimentación narrativa y humor, con sello asturiano y una mirada crítica sobre el papel de la inteligencia artificial en la construcción de relatos, identidades y verdades en la era digital.

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